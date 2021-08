Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

PIEMONTE

LOMBARDIA

VENETO

Sono 513 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Due i decessi. E’ quanto comunica il Report della Regione. Le persone attualmente positive sono 12.939. 214 i ricoverati in ospedale, 51 quelli in terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 410.893 casi di positività, 605 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.514 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Dei 605 nuovi contagiati, 235 sono asintomatici individuati L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,4 anni. Purtroppo, si registrano sei decessi: due a Parma (una donna di 90 anni e un uomo di 79), un uomo di 69 anni in provincia di Reggio Emilia, due uomini in provincia di Modena (di 51 e 79 anni) e una donna di 93 anni in provincia di Bologna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.353. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 48 (+2 rispetto a ieri), 411 quelli negli altri reparti Covid (+9).

TOSCANA

In Toscana sono 528 i nuovi casi di positività al Coronavirus, 511 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico, e portano il totale a 270.534. L’età media dei nuovi positivi è di 36 anni circa: il 28% ha meno di 20 anni, il 30% tra 20 e 39 anni, il 26% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più. Si registrano purtroppo altri due decessi: due uomini, con un’età media di 90,5 anni, entrambi in provincia di Grosseto e che portano il totale a 7.005. Ancora in aumento i ricoveri: sono 472 (12 in più rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (6 in più). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 251.949 (93,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 11.580, +0,8% rispetto a ieri. Complessivamente, 11.108 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (82 in più rispetto a ieri, più 0,7%). Sono 11.893 (74 in meno rispetto a ieri, meno 0,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Rispetto alle singole province Firenze registra 123 casi in più rispetto a ieri, Prato 45, Pistoia 64, Massa Carrara 21, Lucca 42, Pisa 70, Livorno 47, Arezzo 61, Siena 28, Grosseto 27.

UMBRIA

Ancora un giorno con più guariti dal Covid, 128, i nuovi positivi, 115, in Umbria dove – in base ai dati sul sito della Regione – non si registrato nuovi morti per il virus. Gli attualmente positivi sono ora 1.771, 13 in meno di sabato. Tornano invece a crescere i ricoverati in ospedale, 58, sei in più, sette dei quali nelle terapie intensive (dato stabile). Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 1.732 tamponi e 5.579 test antigenici, con un tasso di positività dell’1,57 per cento (stabile rispetto a sabato mentre era 1,87 lo stesso giorno della scorsa settimana).

LAZIO

Nel Lazio su oltre 5 mila tamponi molecolari e oltre 12 mila antigenici per un totale di quasi 18 mila test, si registrano oggi 349 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 98 rispetto a ieri), con 127 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi (più 3 rispetto a ieri) e 541 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 441 (meno 16 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 72 (più 1 rispetto a ieri). E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Sono 105 casi in meno rispetto a domenica 22 agosto. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9 per cento. I casi a Roma città sono a quota 127”, spiega l’assessore D’Amato.

MARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

In Basilicata, nella giornata di ieri sono stati processati 1.174 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 73 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 57 guarigioni. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri non si è avuto nessun decesso. Attualmente le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 47, nessuna in terapia intensiva. I casi attuali di positivi al Covid in regione sono 1345, di cui 1298 in isolamento domiciliare.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 10.156 test per l’infezione da Covid-19 e 198 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 50 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 16 in provincia di Brindisi, 22 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 4 residenti di fuori regione. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 4.683 le persone positive, 41 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 263.229 a fronte di 3.259.637 test eseguiti, 251.843 sono le persone guarite e 6.703 quelle decedute.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA