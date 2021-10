Nelle ultime 24 in Italia si sono registrati

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta sono stati rilevati cinque nuovi casi positivi al Covid-19. Quindici le guarigioni. I contagiati attuali scendono a 79, di cui sei ricoverati all’ospedale Parini (nessuno in terapia intensiva). E’ quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d’Aosta. Sono 474 le vittime dall’inizio della pandemia nella regione alpina.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige, dopo una tregua di sei mesi, sia i nuovi casi che l’incidenza su sette giorni superano soglia 100. Sono infatti 115 i test positivi (40 su 864 tamponi pcr e 75 su 11.519 test antigenici). Si deve infatti tornare indietro ad aprile per trovare numeri simili. L’incidenza sale invece a 107. Un valore così alto è stato rilevato l’ultima volta il 28 aprile (109). Quasi stabile invece la situazione negli ospedali con 52 ricoveri (da 44 di ieri a 46 di oggi nei normali reparti e 6 in terapia intensiva) e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite 78 persone, mentre 2075 sono in quarantena.

VENETO

La ripresa del tracciamento nel primo giorno feriale della settimana ha fatto schizzare in alto i casi dei nuovi positivi al Covid in Veneto, +475 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 220. Si registrano anche due vittime.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti dall’inizio dell’epidemia salgono a 477.970, quello dei decessi a 11.817. I soggetti attualmente positivi sono 9.548 (+130). Continuano a crescere i ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 216 (+12), mentre è pressochè stabile la situazione nelle terapie intensive, 30 (-1).

PIEMONTE

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

“Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.294 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,77%. Sono inoltre 23.701 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 30 casi (0,13%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 56 anni di Palazzolo dello Stella deceduto a domicilio); sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 50 i pazienti ospedalizzati in altri reparti”. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.848. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 115.915 persone.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

Proseguono i decessi per Covid in Toscana: ce ne sono stati altri quattro nell’ultimo giorno secondo il consueto rilevamento della Regione e sono stati a Firenze, Livorno e due a Siena. Il totale delle vittime dunque sale a 7.258 persone dall’inizio dell’epidemia. Sempre nelle 24 ore, i nuovi casi sono tornati sotto quota 200: sono stati 192 (età media 42 anni) e portano a 287.914 (+0,1%) i positivi totali. Pure i guariti dal Covid – 227 in un giorno, a tampone di controllo negativo – crescono dello 0,1% e così raggiungono quota 275.581. Gli attualmente positivi sono oggi 5.075 (oggi in calo allo -0,8% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 258 (-1 persona il saldo giornaliero su ieri pari al -0,4%) di cui 23 in terapia intensiva (-1 persona il saldo, pari al -4,2%). Altre 4.817 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-38 su ieri, -0,8%). Infine ci sono 14.381

persone in quarantena domiciliare (+1.134 su ieri, +8,6%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Sono 18 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 602 tamponi processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Sono 41 i guariti e nessun decesso.

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 278 nuovi casi su 24.823 test (1% tasso positività) e 3 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 67 in provincia di Bari, 17 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 18 nel Brindisino, 66 nel Foggiano, 37 nel Leccese, 75 in provincia di Taranto. Delle 2.447 persone attualmente positive 129 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

