Sono 3.117 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.743. E si contano 22 vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Il tasso di positività sale al 3,5%

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

Sono 182 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.512, in aumento di 120 rispetto a ieri.

VALLE D’AOSTA

La Regione Valle d’Aosta ha reso noti i dati relativi all’emergenza Covid sul territorio. A fronte di 472 tamponi effettuati sono stati scoperti undici nuovi casi di contagio. Si sono registrate inoltre cinque guarigioni.

TRENTINO

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 195 tamponi Pcr e registrato 1 nuovo caso positivo. Inoltre, 4 test antigenici dei 430 eseguiti ieri sono risultati positivi.

Sono 10 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva e in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 6 persone.

Il numero dei decessi complessivi dall’inizio della pandemia rimane stabile a 1.183. Attualmente sono 652 le persone in quarantena, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria.

PIEMONTE

Aumentano i ricoveri da Covid in Piemonte. Se i pazienti in terapia intensiva sono sempre tre, come ormai da più di una settimana, quelli negli altri reparti salgono a 68, dieci in più rispetto a ieri. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, comunicando anche 59 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,6% di 10.727 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 28 (47,5%). Nessun decesso nelle ultime 24 ore, quando invece sono stati registrati trenta guariti, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.539 e gli attualmente positivi 1.610. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 368.683 positivi, 11.699 decessi e.355.374 guariti.

VENETO

Sono 407 i nuovi positivi al covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Contagi che portano il numero totale degli isolati a superare quota 10mila (10.081) per la prima volta dopo molte settimane. Tre i nuovi ricoveri in ospedale. Zero i decessi.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 20 i nuovi casi di Covid-19 rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia, a fronte di un numero non elevato di tamponi, come ogni lunedì; 18 sono emersi da 1.185 molecolari, 2 da 392 test rapidi. Nessun decesso e due persone risultano ricoverate in terapia intensiva, 8 in altri reparti. A comunicare i dati il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Dall’inizio della pandemia le morti legate al virus in regione sono 3.789: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.333, i clinicamente guariti 30, mentre quelli in isolamento risultano essere 430. Le positività finora sono 107.592 persone: 21.351 a Trieste, 50.502 a Udine, 21.217 a Pordenone, 13.113 a Gorizia e 1.409 da fuori regione.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 469 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna registrati nelle ultime 24 ore, peraltro sulla base di un numero di tamponi, 11.463, inferiore al solito come avviene abitualmente nel fine settimana. Ci sono anche quattro morti: un uomo di 50 anni a Piacenza e tre uomini di 61, 68 e 71 anni in provincia di Bologna. Dei nuovi positivi, 148 sono asintomatici e l’età media è attorno ai 30 anni. I casi attivi tornano sopra quota 5mila, ma il 96,8% di loro è in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. Scendono a otto i ricoverati in terapia intensiva (tre a Modena e a Bologna, uno a Rimini e e Parma) mentre tornano a crescere quelli negli altri reparti Covid che sono 161, 11 in più di ieri. La provincia di Bologna, con 106 casi è quella dove si registra il numero più alto dei contagi, seguita da Parma (73) e Reggio Emilia (61).

TOSCANA

Sono 361, età media 33 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registra un decesso: una donna di 72 anni morta in provincia di Siena. In crescita i ricoveri che salgono a 119 (7 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (stabili).

Dall’inizio dell’epidemia, in Toscana sono 248.932 i casi di positività e 6.904 i deceduti. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 237.621 mentre gli attualmente positivi sono 4.407, +6,8%. Oggi sono stati eseguiti 4.124 tamponi molecolari e 1.101 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,9% è risultato positivo. Sono invece 2.647 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,6% è risultato positivo. Dei 361 nuovi positivi il 29% ha meno di 20 anni, il 38% tra 20 e 39 anni, il 24% tra 40 e 59 anni, il 6% tra 60 e 79 anni, e il 3% ha 80 anni o più. A livello territoriale, con 124 nuovi positivi Firenze è prossima a raggiungere quota 69mila casi. Complessivamente, 4.288 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+273). Sono 11.070 (+214) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 3.863.364 vaccinazioni, 34.351 in più rispetto a ieri (+0,9%).

UMBRIA

Stabili nell’ultimo giorno i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, 13, due dei quali in terapia intensiva, in base ai dati aggiornati dalla Regione. Crollano a sette, dai 101 di domenica, i nuovi positivi accertati, lo stesso numero dei guariti mentre non vengono nuovamente registrati nuovi morti. Restano così 1.112 gli attualmente positivi (dato invariato).

Sempre nell’ultimo giorno sono stati analizzati 470 tamponi e 444 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,76 per cento sul totale (era l’uno per cento lunedì della scorsa settimana).

LAZIO

Ad oggi nel Lazio sono 7.279 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 7.005 in isolamento domiciliare. Mentre 274 persone sono ricoverate 34 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.394 persone sono decedute e 339.173 guarite. In totale sono stati esaminati 354.846 casi.

MARCHE

ABRUZZO

Sono 6 (di età compresa tra 17 e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75.777. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo sale a 2514.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72.083 dimessi/guariti (+27 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.180 (-22 rispetto a ieri). 25 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.155 (-23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 790 tamponi molecolari (1.247.029 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 461 test antigenici (565.977). Il tasso di positività , calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0,47 per cento. Del totale dei casi positivi, 19.253 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+5 rispetto a ieri) 19.639 in provincia di Chieti (+2), 18.440 in provincia di Pescara (+5), 17.734 in provincia di Teramo (invariato), 593 fuori Regione (invariato) e 118 (-6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MOLISE

CAMPANIA

Ci sono 115 positivi del giorno in Campania rilevati a fronte di 1.923 tamponi molecolari processati. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Una persona è deceduta nelle ultime 48 ore. Sono 188 i posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili in Campania, mentre 12 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva su 656 posti complessivamente disponibili.

BASILICATA

Dieci dei 441 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che – nei due giorni considerati – sono state effettuate 10.222 vaccinazioni. Per quanto riguarda le persone positive, 15 sono ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna, però, in terapia intensiva) e altre 24 sono guarite. Dal punto di vista delle vaccinazioni, 343.563 lucani (62,1 per cento) hanno ricevuto la prima dose, mentre 237.759 (43 per cento) hanno avuto anche la seconda.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 56 casi su 4.189 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,3%. I nuovi positivi sono 21 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Bari, 12 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 2 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.838.958 test e sono 1.871 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.105 e sono 246.567 i pazienti guariti.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 60.315 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si rilevano 209 nuovi contagi e nessuna vittima (1.497 in totale). In aumento i ricoveri ospedalieri: 64 pazienti in area medica (+11 rispetto al report precedente) , mentre restano 10 i pazienti in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 3.416 le persone in isolamento domiciliare e 55.328 i guariti.