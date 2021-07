Ieri i nuovi contagi sono stati 5.140, i morti 5. L’Italia in tutto ha raggiunto 127.949 decessi dal febbraio 2020, il secondo bilancio più grave in Europa dopo la Gran Bretagna e l’ottavo più grave al mondo.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

Sono 20 i nuovi casi di contagio registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, di cui 17 da test molecolare, 3 da antigenico. È quanto comunica l’azienda sanitaria altoatesina. I test nasali eseguiti fino al 24.07.2021 sono 798.357 test totali, 936 risultati positivi, di cui 402 confermati, 347 PCR negativi, 187 in attesa del risultato o da verificare. Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 3; pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 6; persone in quarantena/isolamento domiciliare: 665 Sono 15, infine, i guariti.

PIEMONTE

Sono 97 i nuovi casi di positività. Il dato corrisponde allo 0,9% dei tamponi eseguiti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano tre, quelli in altri reparti salgono (+4) a 58. L’Unità di crisi non ha segnalato decessi. Dall’inizio dell’epidemia il totale dei casi è 368.624. I morti rimangono 11.699.

LOMBARDIA

VENETO

Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto. Sono 507 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Secondo il rapporto della Regione Veneto il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 432.416. Invariato il numero dei decessi rispetto a ieri: il totale delle vittime è a 11.631. Crescono i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 9.727 (+366). Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 160 (-1). In terapia intensiva ci sono 20 pazienti (+1).

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 391.422 casi di positività, 565 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.059 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,8%. Un valore non indicativo dell’andamento generale – viene spiegato – visto il numero di tamponi effettuati, che nel fine settimana è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi e prefestivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 30anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 4.833 (+524 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.674 (+524), il 97% del totale dei casi attivi. Si registra purtroppo un nuovo decesso: un uomo di 81 anni residente in provincia di Parma. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono quindi 13.273. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (stabili rispetto a ieri), 150 quelli negli altri reparti Covid (stabili).

TOSCANA

In Toscana sono 248.571 i casi di positività al Coronavirus, 513 in più rispetto a ieri. L’età media dei nuovi casi è 31 anni, col 70% dei contagiati che è under 39: in particolare il 34% ha meno di 20 anni, il 36% tra 20 e 39 anni, il 24% tra 40 e 59 anni, il 4% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più. Si registrano due nuovi decessi – due uomini, età media 88 anni, della provincia uno di Firenze l’altro di Pistoia – che portano il totale a 6.903 morti. Nuovo aumento per i ricoveri che tornano sopra quota 100: per la precisione sono 112, 13 in più rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva, 2 in più. Quesi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.541 (95,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 4.127, +12,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.015 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (441 in più rispetto a ieri, più 12,3%). Sono 10.856 (352 in più rispetto a ieri, più 3,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

Tornano a salire, seppure di poco, i ricoverati Covid in Umbria, 13 domenica contro gli 11 di sabato, due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva. E’ il quadro aggiornato sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno, ancora senza nuove vittime, sono stati registrati 101 positivi e sei guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.112, 95 in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 1.936 e 3.101 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2%.

LAZIO

Oggi su oltre 8mila tamponi (-2036) e oltre 17mila antigenici, per un totale di oltre 25mila test, si registrano 660 nuovi casi positivi (-185), 2 decessi (+2), i ricoverati sono 211 (+15), le terapie intensive sono 32 ( = ), i guariti sono 205. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 378. Si registrano 0 decessi nelle province, 2 a Roma.

Oggi si è superato il tetto di 6,6 milioni di somministrazioni complessive di vaccino, con oltre 3 milioni di seconde dosi. Il 63% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale. L’hub Nuvola oggi ha superato le 400mila somministrazioni.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore individuati 88 nuovi casi: il 5,9% rispetto ai 1.485 tamponi processati. Rispetto al giorno precedente è di nuovo diminuito il rapporto positivi-test effettuati (era stato del 7%, con 105 casi su 1.496 tamponi), ma è ancora aumentato il tasso d’incidenza su 100 mila abitanti, passato in un giorno da 34,70 a 36,63.

Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 104.862. E’ invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti ‘Covid-19’ assistiti negli ospedali: sono complessivamente 18, tutti ricoverati nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 3 pazienti, come ieri: 2 a Pesaro e 1 a San Benedetto del Tronto. Ci sono 4 pazienti ricoverati nella semi-intensiva di Pesaro (-1). Sono 11 nei reparti non intensivi: 3 (+1) a Pesaro, 5 a malattie infettive a Torrette e 3 a malattie infettive di Fermo. Nelle Marche ci sono 1.671 persone in isolamento domiciliare (+43), mentre ci sono 3 ospiti nella Rsa di Campofilone (Fermo). Sono diventati complessivamente 100.134 i dimessi-guariti, 45 più di ieri.

ABRUZZO

Sono 85 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. E’ il dato più alto registrato negli ultimi due mesi e, in particolare, dallo scorso 22 maggio. E’ emerso dall’analisi di 2.197 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,87% dei campioni. Eseguiti anche 3.962 test antigenici. La metà dei nuovi casi riguarda solo l’area metropolitana pescarese. Per la prima volta dopo oltre un anno si registra l’azzeramento dei ricoveri in terapia intensiva: non ci sono più pazienti in rianimazione. L’incidenza dei contagi per centomila abitanti in Abruzzo sale a 30, mentre il tasso di ospedalizzazione è allo 0% per le terapie intensive e al 2% per l’area medica. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 85 anni e più della metà ha meno di 30 anni. L’incremento più consistente, 46 contagi recenti, riguarda il Pescarese, che registra il dato più alto degli ultimi tre mesi: l’incidenza settimanale aumenta di nove punti rispetto a ieri e schizza a 47; solo due settimane fa era a 7. Seguono il Teramano, con 18 nuovi casi, l’Aquilano (8) e il Chietino (7). La località con più nuovi casi è Pescara (18). Aumentano rapidamente gli attualmente positivi, che sono 84 in più, per un totale di 1.202 persone: 24 pazienti sono ricoverati in area medica (+2), mentre non ci sono persone in terapia intensiva (-1); gli altri 1.178 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (+83). Nelle ultime ore si registra un solo guarito (il totale sale a 72.056). Nessun decesso recente, il bilancio delle vittime è fermo a 2.514.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 301 i nuovi positivi, su 5.958 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 5,05%, contro il 4,26 di ieri. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi non si segnalano vittime. I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 11 (-1), quelli di degenza salgono a 180 (+4).

BASILICATA

In Basilicata, ieri sono stati processati 401 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 9 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 12 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata, e nessun decesso. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 13, nessuna in terapia intensiva. I lucani residenti attualmente positivi al Covid-19 sono 588.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 6610 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 164 casi di positivi: 43 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.834.769 test, 246.172 sono i pazienti guariti e 2.213 sono i casi attualmente positivi.



CALABRIA

Sono 93 i nuovi contagi registrati (su 1.705 tamponi effettuati), +6 guariti e zero morti (per un totale di 1.244 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +87 attualmente positivi, +89 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4). L’Asp di Crotone comunica che dei 16 positivi di oggi, uno è fuori regione e uno è migrante ed, inoltre, un fuori regione risulta guarito. L’Asp di Reggio Calabria comunica che de 42 positivi di oggi, due sono migranti sbarcati ad Ardore.



SICILIA

SARDEGNA

Superata la soglia dei 60mila casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 324 nuovi casi, in forte aumento rispetto al dato delle ultime 24 ore, 285.Si registra anche un decesso, un 78enne residente nella Città metropolitana di Cagliari (1.497 in totale), mentre salgono lievemente i ricoveri ospedalieri: 53 pazienti in area medica (+1 rispetto al report precedente) e 10 in terapia intensiva (+1). Attualmente in Sardegna sono 3.255 le persone in isolamento domiciliare e 55.291 i guariti.