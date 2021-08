Il tasso di positività è del 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di ieri.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 808 tamponi PCR e registrato 47 nuovi casi positivi. Inoltre 32 dei 4.354 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha aggiornato i dati sui ricoveri. Sono 22 i pazienti Covid-19 ricoverati, di cui tre in terapia intensiva, mentre sono 5 i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Non sono stati registrati nuovi decessi. Le persone in quarantena sono 1.423.

VENETO

Balzo in avanti per contagi e decessi da Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore, con 847 nuovi casi che portano il totale a 451.111, e 5 decessi, per un totale di 11.673. Il dato emerge dal bolletino regionale. Mentre è in discesa la situazione negli ospedali, con 212 ricoveri in area non critica (-6) e 50 in terapia intensiva (-15), cresce il numero dei soggetti positivi attuali, che oggi sono 12.537 (+99)

PIEMONTE

Oggi in Piemonte 262 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 18 dopo test antigenico), pari all’1,9% di 14.013 tamponi eseguiti, di cui 9.157 antigenici. Dei 262 nuovi casi, gli asintomatici sono 83 ( 4%). I casi sono così ripartiti: 39 screening, 143 contatti di caso, 80 con indagine in corso; 6 rsa/strutture socio-assistenziali. Il totale dei casi positivi diventa quindi 375.190. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.922 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi (tra cui 11 migranti/richiedenti asilo: 2 a Trieste, 2 a Gorizia, 2 a Udine e 5 a Pordenone) con una percentuale di positività del 4,19%. Sono inoltre 3.110 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 16 casi (0,51%). Nella giornata odierna si registra il decesso di una donna del 1961 non vaccinata e con patologie pregresse ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale di Udine; rimangono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 28 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.797, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.016 a Udine, 674 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.279, i clinicamente guariti 79 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.037. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 110.231 contagi.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 412 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, trovati con quasi 27mila tamponi, nel giorno in cui si contano altri sette morti, mentre prosegue il lieve aumento dei ricoveri: un paziente in più in terapia intensiva, quattro negli altri reparti Covid.



TOSCANA

Altri 654 nuovi positivi (età media 38 anni) e altri sette morti per Covid in un solo giorno (età media 66,4 anni, il giorno prima erano stati otto) secondo il report delle 24 ore della Regione. Gli ultimi decessi sono stati a Firenze (quattro) e a Prato (tre) e portano a 6.993 il totale delle vittime in Toscana. I nuovi casi rilevati fanno salire a 267.976 (+0,2% sul giorno precedente) il totale in Toscana dall’inizio della pandemia. I guariti sono stati 926 in un giorno (a tampone negativo) e crescono in percentuale doppia (+0,4%) rispetto ai nuovi positivi, raggiungendo quota 249.151 (93% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 11.832 (in calo, -2,3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 419 (meno sette persone su ieri il saldo, -1,6%) di cui 40 in terapia intensiva (uno in meno il saldo). Altre 11.413 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-272 su ieri, -2,3%). Ci sono inoltre 11.595 persone in quarantena fiduciaria (-72 su ieri, -0,6%), isolate in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

Restano stabili nell’ultimo giorno i ricoverati per Covid negli ospedali dell’Umbria, 62, otto dei quali nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. Tornano invece a scendere gli attualmente positivi, ora 1.834, 85 in meno di martedì. Sono stati infatti registrati 129 nuovi positivi (erano stati 163 lo stesso giorno della scorsa settimana), 214 guariti e nessun morto. Sono stati analizzati 2.095 tamponi e 3.790 test antigenici, con un tasso di positività del 2,1 per cento (era 1,1 il giorno precedente e 2,87 la scorsa settimana)

LAZIO

Oggi nel Lazio si registrano 442 nuovi casi positivi al coronavirus, +17 su ieri ma in calo di 261 rispetto alla scorsa settimana. I decessi sono 4 (-2). I ricoverati sono 516 (-8), le terapie intensive sono 66 (-2), i guariti sono 702. I casi a Roma città sono a quota 134. Calano i ricoveri e le terapie intensive.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 259 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 15% rispetto ai 1.722 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 7,9% con 120 casi su 1.527 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è tornato salire ed ora è a 74,26 (ieri era a 70,66).

ABRUZZO

Sono 120 (di età compresa tra 1 e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 78544. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2523 (si tratta di una 87enne residente fuori regione). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73791 dimessi/guariti (+121 rispetto a ieri). Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità.



MOLISE

CAMPANIA

Sono 569 i positivi del giorno in Campania su 15.987 Tamponi processati con un tasso di positività, in aumento, del 3,6%. A comunicarlo l’unità di crisi della regione. Sono sei i morti registrati nelle ultime 48 ore in campania, otto deceduti in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati, ad oggi, sono 364, di cui 346, venti in meno di ieri, in posti di degenza e 18, due in meno di ieri, in terapia intensiva.



BASILICATA

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati registrati 85 nuovi casi di persone positive al Covi, 76 delle quali residenti nella regione. Nella stessa giornata sono state registrate 50 guarigioni di cui 46 relative a residenti in regione. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 3.243 vaccinazioni. Attualmente sono 392.044 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (70,9 per cento) e 311.189 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (56,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 703.233 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 14.924 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 327 casi positivi: 101 in provincia di Bari, 113 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 15 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 50 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 2 di residenti fuori regione e 5 di provincia in via di definizione. Inoltre, sono stati registrati 2 decessi. Attualmente sono 4.550 le persone positive, 217 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 262.141 a fronte di 3.207.447 test eseguiti, 250.894 sono le persone guarite e 6.697 quelle decedute

CALABRIA

Sono 349 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.805 tamponi eseguiti. Nella regione finora sono stati effettuati 1.063.626 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 76.132 (ieri erano 75.783). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 10,29% al 9,17%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.301 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 70.503 (+148 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 139 (+2 rispetto a ieri), di cui 12 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 4.326 (+201).

SICILIA

SARDEGNA

Risalgono i casi di Covid in Sardegna dopo il consueto calo che si registra nei weekend con la pressione sugli ospedali che resta alta. Soni 487, sulla base di 4.189 persone testate, i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore nell’isola dove si registrano anche tre morti: due uomini di 55 e 58 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e uno di 92 anni del Sassarese. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva salgono a 24 (+2 rispetto a ieri) mentre quelli in area medica sono 225 (+ 1). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.683 (+ 140 rispetto a ieri).