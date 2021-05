Ancora in calo la curva epidemica con i nuovi casi positivi che sono 2.490 ( su 107.481 i tamponi ) nelle ultime 24 ore (ieri 3.995). Mai così pochi positivi in 24 ore dal 5 ottobre 2020. Il numero di deceduti, invece, è in lieve aumento, 110 (ieri 72) e anche l’indice di positività, che si attesta al 2,3. ( ieri era del 2,2%) .

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.194.672, i morti 125.335. I dimessi ed i guariti sono 3.792.898 (+7.032 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 276.439 (-4.653).

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.382 persone, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 48 come ieri. Sono invece 8.950 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 211 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 266.107 persone (-4.414 rispetto a ieri)

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Campania (401), la Sicilia (378), l’Emilia-Romagna (315) e il Lazio (292)

VALLE D’AOSTA

Nessun decesso e 5 nuovi contagi che portano il totale dei pazienti affetti da Covid 19 in Valle d’Aosta a 11.504 da inizio epidemia. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 285, 10 in meno di ieri, di cui 15 ricoverati in ospedale e 270 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 10.748, + 15 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 127.013, + 113, di cui 31.424 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta da inizio emergenza sono 471.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 18 i nuovi casi di Covid-19 su 893 tamponi processati nella giornata di ieri. Due le persone decedute nelle ultime 24 ore per un dato complessivo di 1.175 vittime dall’11 marzo 2020, giorno del primo decesso per Coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita’ sono 16 su 223 tamponi molecolari effettuati e 2 su 670 test antigenici effettuati. Su 216.524 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.108 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 26.033. I guariti totali sono 72.127. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 15, quelli in terapia intensiva 5 e quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 8.

PIEMONTE

Sono 106 i nuovi casi di persone positive al Covid comunicati, oggi, dall’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte. Di questi, gli asintomatici sono 53 (50%). I casi sono così ripartiti: 22 screening, 68 contatti di caso, 16 con indagine in corso; per ambito: 0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 13 scolastico, 93 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 362.593. In calo sia i ricoverati in terapia intensiva, che sono 101 (-7 rispetto a ieri), sia quelli non in terapia intensiva, che sono 832 (-29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6729. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.832.214 (+11.236 rispetto a ieri), di cui 1.609.323 risultati negativi. Sono, invece, 8 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatosi oggi. Il totale e’ ora di 11.587 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 343.344 (+ 364 rispetto a ieri).

VENETO

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 315 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 10.208 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L’età media dei contagiati è di 36 anni. Col Covid-19 sono morte altre sette persone, dai 63 ai 97 anni, per un totale di 13.153 da inizio pandemia. Ricoveri sostanzialmente stabili rispetto a ieri, ma al di sotto dei mille pazienti negli ospedali della regione: 123 sono le persone in terapia intensiva (uno in più da ieri) e 763 sono quelle nei reparti Covid (tre in meno).

Dei nuovi casi 115 sono asintomatici, 62 sono stati rilevati in provincia di Modena, 58 in quella di Parma, 57 in quella di Bologna (+7 dell’Imolese). I guariti sono 868 in più, i casi attivi 18.521 (-560), di cui il 95,2% in isolamento a casa.

Alle 12 sono state somministrate complessivamente 2.399.502 dosi di vaccino. Sul totale, 825.439 sono persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

TOSCANA

UMBRIA

LAZIO

Nel Lazio su quasi 10mila tamponi (-775) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test, si registrano 292 nuovi casi positivi (-121), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1219 (-36). I sono guariti 1263, le terapie intensive (=). Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%.

I casi a Roma città ono a quota 177. Il numero dei casi è il più basso dallo scorso ottobre. Continua frenata del trend di incidenza.

MARCHE

Continua a scendere velocemente il numero dei pazienti ‘Covid-19′ ricoverati negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 206, 8 in meno rispetto a ieri, dei quali 205 (-7) sono assistiti nei reparti e 1 (-1), nei pronto soccorso. Lo si apprende dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive sono ricoverati 36 pazienti, come ieri: 13 a Pesaro, 8 a Torrette, 1 in pediatria ad Ancona, 1 a Jesi, 3 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 4 a Fermo e 6 a San Benedetto del Tronto.

ABRUZZO

Sono complessivamente 73704 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 15 nuovi casi (di età compresa tra 5 e 86 anni). I positivi con età nferiore ai 19 anni sono 2, residenti in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 caso e sale a 2469 (si tratta di un uomo di 85 anni della provincia di Teramo, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma e’ stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65327 dimessi/guariti (+73 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5908 (-59 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1093923 tamponi molecolari (+1298 rispetto a ieri) e 453689 test antigenici (+269 rispetto a ieri). Il tasso di positivita’, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e’ pari a 0.9 per cento. 183 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 17 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5708 (-68 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18544 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3 rispetto a ieri), 19173 in provincia di Chieti (+9), 18045 in provincia di Pescara (+2), 17184 in provincia di Teramo (invariato), 576 fuori regione (+1) e 182 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 401, di cui 109 sintomatici, i positivi al Covid rilevati ieri in Campania, su 5.949 test molecolari esaminati. La consueta riduzione domenicale del numero dei tamponi fa salire il tasso di incidenza (calcolato senza tenere conto dei test antigenici) al 6,74%, contro il 4,78 di ventiquattr’ore prima. Il bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 28 nuove vittime (22 decedute nelle ultime 48 ore, sei risalenti ai giorni precedenti) e 1.141 guariti. Continua il trend positivo di calo dei ricoveri: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 83 (-2), quelli di degenza 916 (-61).

BASILICATA

Sono 42 i lucani residenti in Basilicata risultati positivi al Covid su 1.049 tamponi processati tra il 22 e il 23 maggio. Lo comunica la task force della Regione. Nelle stesse giornate non si registrano decessi mentre sono 171 le guarigioni. Le positività riguardano principalmente i comuni di Pietragalla (8), Potenza (6), Montemilone (5), Lauria (4), Matera (3). Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.270, di cui 4.186 in isolamento domiciliare. Sono 20.603 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 84: a Potenza 30 pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive, 22 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva dell’ospedale San Carlo, a Matera 15 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 9 in pneumologia e 3 in terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 350.904 tamponi molecolari, di cui 322.267 sono risultati negativi.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 4.120 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 71 casi positivi, per una incidenza dell’1,7% (ieri era del 4,3%). Oggi, inoltre, sono stati registrati 11 decessi (ieri 20). I nuovi casi sono stati individuati 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce; 2 casi in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Gli 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test; 210.660 sono i pazienti guariti; 31.769 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

Sono complessivamente 378 su 11.198 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 13.016. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 8 (5.747 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 282. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 601, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 124 a Palermo, 142 a Catania, 33 a Messina, 18 a Ragusa, 2 a Trapani, 40 a Siracusa, 16 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 2 a Enna.

SARDEGNA

Altri 20 casi di Covid sono segnalati in Sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, che registra anche due decessi. Il bilancio delle vittime sale cosi’ a 1.448, mentre quello totale dei casi accertati da marzo 2020 è di 56.449. In totale sono stati eseguiti 1.279.682 tamponi, per un incremento complessivo di 6.251 test rispetto al dato precedente. Sono 184 (+2) i ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 29 (-4) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.110 e i guariti 41.678 (+119). Ecco la distribuzione territoriale dei casi finora rilevati in Sardegna: 14.763 (+13) sono stati rilevati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud Sardegna, 5.139 (+2) a Oristano, 10.818 (+2) a Nuoro, 17.111 (+3) a Sassari.