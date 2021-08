Sono 266.246 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 101.341. Il tasso di positività è del 2,28%, in calo rispetto al 4,11% di ieri.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

Sono 4 i nuovi casi di contagi registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore e nessun decesso. È quanto si legge nel bollettino sull’aggiornamento della pandemia. Sono 17 i guariti. Sono 134 gli attuali positivi di cui 4 ricoverati nell’ospedale Parini e 130 in isolamento domiciliare.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige si registra una forte crescita di nuovi casi di Covid-19. Il dato comunicato oggi sfiora quota 100. Le positività emerse nella giornata di ieri sono state 94 su 7.035 tamponi processati. Dal primo agosto non si registrano decessi. Le vittime collegate al coronavirus dall’11 marzo 2020 restano 1.184. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono 21, 18 nei normali reparti e 3 in terapia intensiva. Le nuove positività sono 46 su 986 tamponi molecolari esaminati e 48 su 6.049 test antigenici. Su 233.177 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.543 sono risultate positive. Le persone testate positive a un test antigenico sono 26.938. I guariti totali sono 74.611.

PIEMONTE

LOMBARDIA

VENETO

Sono 470 i nuovi casi di Covid19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, numero che lascia praticamente invariato il totale dei positivi a oggi in isolamento (12.438). A dirlo sono i dati del report quotidiano della Regione Veneto. Leggera crescita del numero dei ricoveri: due in più rispetto a ieri nelle aree non critiche e tre in più nelle terapie intensive. Due i decessi delle ultime 24 ore.

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

In Toscana sono 267.322 i casi di positività al Coronavirus, 537 in più rispetto a ieri (527 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 248.225 (92,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.823 tamponi molecolari e 6.934 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,6% è risultato positivo. Sono invece 5.952 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.111, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 426 (19 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un’età media di 82,1 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

Non si arresta il trend al rialzo dei ricoveri nei reparti covid in Umbria. Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati due ricoverati in più, portando il numero complessivo delle ospedalizzazioni a 62, tra cui otto in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. È stato registrato inoltre un nuovo decesso. È quanto emerge dai dati sull’andamento della pandemia in Umbria diffusi in mattinata dalla regione Umbria. Dopo sei giorni consecutivi di discesa, torna a salire il numero degli attualmente positivi, che ora sono 1919. I nuovi positivi sono 105, a fronte di 72 guariti.

LAZIO

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 120 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 7,9% rispetto ai 1.527 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 12,4% con 34 casi su 274 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è tornato salire ed ora è a 70,66 (ieri era a 69,40). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 109.235. Sono 66 i pazienti ‘Covid-19’ assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 9 più di ieri, e 18 nei pronto soccorso (-5), in attesa di un posto nei reparti ‘Covid-19’. Nelle terapie intensive ci sono 11 pazienti, 2 meno di ieri. Nei reparti non intensivi sono in 48 (+10), mentre sono diventati complessivamente 103.197 i dimessi-guariti (+73). Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime correlate al ‘Covid-19: il bilancio dall’inizio della crisi pandemica resta fermo a 3.045 morti, 1.709 uomini e 1.335 donne.

ABRUZZO

Sono 92 (di età compresa tra 3 e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 78424. Il totale odierno risulta superiore in quanto sono stati inseriti alcuni casi risalenti ai giorni scorsi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2522 (si tratta di un 80enne della provincia dell’Aquila e di un 84enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73670 dimessi/guariti (+120 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2232* (-21 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 403 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 68 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 2151 (-24 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2419 tamponi molecolari (1311604 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5076 test antigenici (670511). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.22 per cento. Del totale dei casi positivi, 19802 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+25 rispetto a ieri), 20145 in provincia di Chieti (+14), 19141 in provincia di Pescara (+17), 18574 in provincia di Teramo (+42), 639 fuori regione (+2) e 123 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Sono 69 i lucani positivi al covid in Basilicata su 1.012 Tamponi processati ieri 23 agosto. È Quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla task force della regione. Nella stessa giornata si registrano 45 guariti e zero decessi. In totale sono 1.290 I positivi in basilicata, di cui 42 ricoverati negli ospedali di potenza e matera: nessuno risulta in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 15.572 test per l’infezione da Covid-19 e 173 casi positivi: 16 in provincia di Bari, 30 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 24 in provincia di Brindisi, 20 in provincia di Foggia, 46 in provincia di Lecce, 34 in provincia di Taranto, 5 di residenti fuori regione. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 4.572 le persone positive, 207 sono ricoverate e 25 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 261.814 a fronte di 3.192.523 test eseguiti, 250.547 sono le persone guarite e 6.695 quelle decedute.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA