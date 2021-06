Sempre in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 835, contro i 495 di ieri ma soprattutto i 1.255 di martedì scorso. Con 192.882 tamponi

110mila più di ieri, tanto che il tasso di positività cala dallo 0,6 allo 0,4%, il più basso di sempre.

I decessi sono 31 (ieri 21), per un totale di 127.322 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 23 in meno (ieri -4) con 10 ingressi del giorno, e calano a 362, mentre i ricoveri ordinari sono 101 in meno (ieri -54), 2.289 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta c’è stato un morto (una donna) a causa del Covid-19 ed è stato rilevato un nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore a fronte di 104 persone sottoposte a tampone. Sette i guariti. I contagiati attuali sono 45, sette in meno di ieri. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 473 (236 uomini e 237 donne, età media 83,5 anni). All’ospedale Parini di Aosta, nel reparto di Malattie infettive, c’è ancora un ricoverato. I dati emergono dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione Valle d’Aosta sulla base dei dati dell’Usl.

TRENTINO

Per il quinto giorno consecutivo non si registrano vittime per il Covid in Trentino e sono soltanto tre le persone contagiate dal virus nelle ultime 24 ore, una intercettata dai 648 tamponi molecolari analizzati da Apss e due registrate nell’ambito di 825 test rapidi antigenici. I molecolari – precisa la Provincia – hanno anche confermato una positività emersa nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 11, di cui tre in rianimazione, ieri erano due. Sul fronte delle vaccinazioni stamane risultavano somministrate 408.423 dosi, di cui 156.301 seconde dosi, 65.560 per gli ultra ottantenni, 82.324 nella fascia 70-79 anni e 89.913 in quella 60-69 anni. Infine, questa mattina erano circa un migliaio le prenotazioni dei ragazzi fra i 16 ed i 17 anni, che da ieri sera possono prenotare la vaccinazione

ALTO ADIGE

Da dodici giorni non viene segnalato alcun decesso per il Covid-19 in Alto Adige. Il conto totale delle vittime, dal 10 giugno scorso, è così fermo a 1.180. Solo 4 i nuovi casi di positività al virus accertati, nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale sulla base di 607 tamponi pcr (189 dei quali nuovi test). I 2.245 test antigenici eseguiti ieri non hanno dato, invece, alcun riscontro positivo 2.445. I pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva sono 3; altri 7 vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri. Inoltre, 22 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 457, mentre i guariti totali sono 73.424 (40 in più rispetto ad ieri).

PIEMONTE

Sono 45 i casi di positività al Covid riportati dal bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, con un tasso dell 0.3% rispetto ai 17.777 tamponi processati /(10.785 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 25 (- 5 rispetto a ieri); negli altri reparti 208 (-5). Due i morti, di cui uno relativo a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.228, i guariti +200

VENETO

Sono 96 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore il Veneto, che portano a 425.113 il totale da inizio pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 6 decessi, con il totale a 11.609. Gli attuali positivi sono 5.052, 148 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 320 ricoverati, -18 rispetto a ieri; di essi, 288 (-9) sono in area non critica, 32 (-9) nelle terapie intensive. Il dato di 68 casi registrato in provincia di Vicenza, ha precisato la Regione Veneto, si riferisce a un caricamento effettuato sul portale regionale da parte di un laboratorio privato.

I positivi riguardano i mesi di dicembre e gennaio, e sono già guariti.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.454 tamponi molecolari sono stati rilevati 8 nuovi contagi – di cui uno riguardante un migrante richiedente asilo a Trieste – con una percentuale di positivita’ dello 0,23%. Sono inoltre 1.501 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,47%). Nella giornata odierna non si registra alcun decesso; inoltre non risultano esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, cosa che non accadeva dal 29 agosto del 2020. I pazienti in altri reparti invece sono stabili e pari a 9 unità. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.799, con la seguente suddivisione territoriale: 818 a Trieste, 2.011 a Udine, 676 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 93.673, i clinicamente guariti 5.642, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 4.370. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.493 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.409 a Trieste, 50.726 a Udine, 21.050 a Pordenone, 13.094 a Gorizia e 1.214 da fuori regione. Infine, non si registrano positivita’ tra il personale del Sistema sanitario regionale ne’ tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

“Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.389 casi di positivita’, 44 in piu’ rispetto a ieri, su un totale di 15.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e’ del 0,3 per cento. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 384 in piu’ rispetto a ieri e raggiungono quota 368.236. Purtroppo, si registrano 2 nuovi decessi: uno nella provincia di Parma (una donna di 77 anni) e uno nella provincia di Rimini (un uomo di 72 anni)”. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza.

TOSCANA

Sono 25, età media 45 anni, i nuovi casi di Coronavirus oggi in Toscana dove si registrano 2 decessi: un uomo e una donna, residenti rispettivamente nell’area della Città metropolitana di Firenze e in provincia di Grosseto, con un’età media di 82,5 anni. Dall’inizio dell’epidemia sono 243.934 i positivi in regione e 6.849 i morti. Continua il calo dei ricoveri, oggi a quota 164 (-7 rispetto a ieri), di cui 38 si trovano in terapia intensiva (stabili nel numero rispetto a ieri). Le persone attualmente positive sono 2.851, il 5,8% in meno. I guariti crescono dello 0,1 per cento e raggiungono quota 234.234 (il 96% dei casi totali). I tamponi eseguiti e registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 6.670 molecolari e 6.869 antigenici rapidi: di questi lo 0,2% è risultato positivo. Se il calcolo lo facciamo sui soli soggetti testati (4.808, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale allo 0,5%. Complessivamente oggi sono 2.687 le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano addirittura prive di sintomi (-169). Sono 10.494 (-264 le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

UMBRIA

Scendono a tre, uno in meno di lunedì, i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Umbria, tutti all’ospedale di Perugia mentre sono ‘liberi’ gli analoghi reparti di tutte le altre strutture sanitarie. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione. Sono invece 29, anche in questo caso uno in meno, i ricoverati totali. Nell’ultimo giorno sono stati accertati sette nuovi positivi e 13 guariti, con nessuna nuova vittima. Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 877, sei in meno rispetto al giorno precedente. Sono stati analizzati 1.978 tamponi e 2.381 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,16 per cento (0,3 il giorno precedente e 0,4 per cento martedì della scorsa settimana)

LAZIO

“Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (+4002) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 74 nuovi casi positivi (+3), si registra 1 decesso (-2), i ricoverati sono 285 (-10). I guariti sono 217, le terapie intensive sono 75 (-1)”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ allo 0,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2% – aggiunge -. I casi a Roma citta’ sono a quota 46”.

MARCHE

Continua a scendere il numero dei pazienti ‘Covid-19′ assistiti negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 36, uno in meno rispetto a ieri e tutti ricoverati nei reparti. Lo si apprende dal secondo bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive ci sono 6 pazienti, come ieri: 3 a Pesaro, 2 a Torrette e 1 in pediatria ad Ancona. Nelle aree di semi-intensiva sono assistiti in 12 (+1): 3 a Pesaro e 9 (+1) al Covid Hospital di Civitanova Marche. Gli altri 18 pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi: 11 (-1) a malattie infettive e 1 in pediatria a Torrette e 6 a malattie infettive di Fermo. Nelle Marche ci sono 1.763 persone in isolamento domiciliare (-141), mentre nelle strutture territoriali sono ospitati complessivamente 56 persone (-1): 43 a Campofilone (Fermo), 8 a Fossombrone (Pesaro-Urbino) e 5 (-1) presso la residenza dell’Inrca di Ancona. Sono diventati complessivamente 98.724 i dimessi-guariti, 155 piu’ di ieri. In tutta la regione, sono stati individuati 16 nuovi casi, l’1,8% rispetto ai 935 tamponi processati e il totale da inizio crisi e’ salito a 103.556; ad oggi, sono stati individuati 23.398 casi in provincia di Pesaro-Urbino (+5), 33.051 in provincia di Ancona (+3), 21.339 in quella di Macerata (+1), 10.270 nel Fermano (+4) e 11.359 nel Piceno (+0); inoltre, sono 4.139 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione (+4). Nelle ultime 24 ore e’ proseguito il calo del numero di coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione, ora 1.965 (-93); tra questi, i soggetti sintomatici sono 649 (-32), con 30 (-2) operatori sanitari in quarantena. Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno trascorso volontariamente in casa il periodo di isolamento sono diventati 303.737, i casi complessivamente diagnosticati da inizio pandemia sono stati 755.505 e i tamponi processati 1.285.822 numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.

ABRUZZO

Sono 13 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, e risultati dai3.493 test eseguiti (1.978 tamponi molecolari e 1.515 test antigenici), con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 74.635. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra gli 11 e i 68 anni. Del totale dei casi positivi, 18.952 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3 rispetto a ieri), 19.418 in provincia di Chieti (+9), 18.171 in provincia di Pescara (invariato), 17.379 in provincia di Teramo (+2), 587 fuori regione (-2) e 128 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.509. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70.990 dimessi/guariti (+94 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1136 (-81 rispetto a ieri). Sul fronte ricoveri sono 41 pazienti (-2 rispetto a ieri) i positivi che si trovano ospedale in area medica; 2 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.093 (-79 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Da inizio emergenza sono stati eseguiti 1.169.021 tamponi molecolari e 494.250 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.4 per cento.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 94 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.357 test molecolari esaminati ieri: ne deriva un tasso di incidenza dell’1,27% in caso rispetto all’1,60% precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnalano anche 5 nuove vittime.

In calo l’occupazione delle terapie intensive, a quota 23 (-1) e dei posti letto di degenza, oggi 274 (282 (-8).

BASILICATA

PUGLIA

Oggi martedì 22 giugno in Puglia sono stati registrati 92 casi positivi su 8.033 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,1%. I nuovi positivi sono 24 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 18 in provincia di Taranto, 13 in provincia di Lecce,11 in provincia di Foggia, 5 nella provincia Bat, 2 residenti fuori Regione. Un caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. E’ stato registrato un decesso, in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.627.487 test e sono 7.063 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.974 e sono 252.974 i pazienti guariti.

CALABRIA

Sono 17 i nuovi contagi in Calabria (ieri 20) ma con più del doppio di tamponi effettuati (2.460 contro 945). Il tasso di positività scende così allo 0,69%. Dopo due giorni senza vittime, nelle ultime 24 ore si torna a registrare un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 1.220. Ancora in calo, -2, i ricoverati in area medica (85) mentre resta stabile a 11 il numero di quelli in terapia intensiva. in forte calo gli isolati a domicilio (-381) e i casi attivi (-383). I nuovi guariti sono 385. Ad oggi sono stati eseguiti 915.264 tamponi con 68.696 positivi. Sono questi i dati comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 248 (20 in reparto, 2 in terapia intensiva, 226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9981 (9839 guariti, 142 deceduti). Cosenza: casi attivi 5412 (32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5376 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17502 (16949 guariti, 553 deceduti). Crotone: casi attivi 78 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva 72 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6472 (6372 guariti 100 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 478 (25 in reparto 5 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22547 (22214 guariti, 333 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 107 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5439 (5347 guariti, 92 deceduti).

SICILIA

SARDEGNA

Sono sei i nuovi casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano anche tre decessi. Salgono a 57.128 i contagi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza e i morti a 1.488. In totale sono stati eseguiti 1.360.214 tamponi, per un incremento complessivo di 4.613 test rispetto al dato precedente. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 53 pazienti in area medica (-12 rispetto al precedente monitoraggio), mentre sono 4 (-1) le persone in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.384 le persone in isolamento domiciliare e 53.199 (+52) i guariti. Sul territorio, dei 57.128 casi positivi complessivamente accertati, 14.955 (+1) sono stati rilevati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 8.680 (+3) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.962 (+2) a Nuoro, 17.352 a Sassari.