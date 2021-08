Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.382 persone. Gli attualmente positivi sono 134.938 (+1.517). In aumento i ricoverati con sintomi: più 34 a ieri, 3.767 in totale. In terapia intensiva ci sono 472 pazienti, 6 in più rispetto a ieri. Il record di contagi anche ieri si è toccato in Sicilia, con 1.350 nuovi casi.

VALLE D’AOSTA

Sono 7 i nuovi casi di contagio registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 702 tamponi processati. Non si registrano decessi, mentre i guariti sono 13. Gli attuali positivi sono 142, di cui 5 ricoverati nell’ospedale Parini, 142 in isolamento domiciliare. Vuote le terapie intensive.



TRENTINO

Curva dei contagi in rialzo in Trentino: oggi i nuovi casi sono 48 e salgono a 26 i pazienti ricoverati in ospedali, nessuno in rianimazione, a fronte di 4 nuovi ingressi. Fra i nuovi contagiati ci sono anche 10 ragazzi in età scolare: 1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni e 7 tra 14-19 anni. Sul fronte della campagna vaccinale sono 656.604 i vaccini somministrati, di cui 289.503 seconde dosi.

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 54 i nuovi casi di Covid-19 riscontrarti nella giornata di ieri su 5.519 tamponi processati. Dal primo agosto non si registrano decessi per coronavirus per un dato complessivo che resta di 1.184 vittime dall’11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile alla pandemia in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 27 su 519 tamponi molecolari esaminati e altrettante su 5.000 test antigenici. Per quanto concerne la situazione negli ospedali, 18 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 2 (uno in più) in terapia intensiva. Su 232.829 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.492 sono risultate positive. Le persone testate positive a un test antigenico sono 26.872. I guariti totali sono 74.523.

PIEMONTE

In Piemonte 177 nuovi casi Covid (di cui 12 dopo test antigenico), pari all’1,5% di 11.545 tamponi eseguiti, di cui 8.155 antigenici. Dei 177 nuovi casi, gli asintomatici sono 78 (44,1%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 374.856. I ricoverati in terapia intensiva sono 12. I ricoverati non in terapia intensiva sono 140 (+7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.491. Un decesso (nessuno nella giornata di oggi) e il totale è quindi 11.710.

LOMBARDIA

VENETO

Si attenua la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, con 420 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale a 449.463, e nessun decesso, con il totale delle vittime fermo a 11.666.

Il Bollettino della regione segnala una diminuzione anche nei positivi attualmente in cura, che sono 12.663 (-31), e nei ricoverati nei reparti non critici, che sono 217 (-9). Crescono invece di 3 pazienti i reparti di terapia intensiva, in totale 52.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.604 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività del 4,36%. Sono inoltre 2.937 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,27%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 32 gli ospedalizzati in altri reparti.

I decessi complessivamente ammontano a 3.796, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 674 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.047, i clinicamente guariti 105 mentre le persone in isolamento rimangono 899.



LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 555 nuovi positivi su oltre 20mila mila tamponi eseguiti (2,7%). Crescono i ricoveri (+12), aumentano i guariti (+279) Il 97% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. Tre decessi. L’età media dei nuovi positivi è 35,6 anni. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%.

TOSCANA

Aumentano ricoverati, anche in terapie intensive. I guariti 593 Altri 594 nuovi positivi (età media 37 anni) e un morto (un 64enne di Lucca) per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il consueto report della Regione. Aumentano i ricoverati nei reparti, anche quelli nelle terapie intensive (+2 pazienti). Il totale delle vittime sale a 6.975. In Toscana sono ora 266.351 i positivi totali al Coronavirus (+0,2% sul giorno precedente): tra loro gli attualmente positivi sono 12.265 di cui i ricoverati negli ospedali sono 392 (+18 su ieri, +4,8%). Ci sono 43 pazienti in terapia intensiva, dato che sale (ieri erano 41 persone, l’incremento in un giorno è del +4,9%). I guariti virali a tampone negativo sono stati 593 nelle 24 ore (dato curiosamente simile ai 594 nuovi casi rilevati) e crescono dello 0,2% raggiungendo quota totale di 247.111 dall’inizio della pandemia. Tra i positivi, inoltre, gli altri 11.873 sono curati in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (-18 su ieri, -0,2%). Infine, ci sono 11.690 persone (-7 unità su ieri, -0,1%) isolate in quarantena fiduciaria, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

Ancora in leggero rialzo i ricoveri causa Covid in Umbria. Nelle ultime ventiquattro ore è stato registrato un paziente in più nei reparti ordinari, due in più in terapia intensiva. In totale sono ricoverate nei reparti Covid degli ospedali umbri 58 persone, di cui sei in terapia intensiva. Invariato il numero dei deceduti, dato stabile da diverse settimane. È il quadro che emerge dai dati sull’andamento della situazione pandemica in Umbria diffusi in mattinata dalla Regione. La situazione sanitaria in Umbria, seppur ancora del tutto sotto controllo, necessita di essere monitorata. L’aumento dei ricoveri, anche se contenuto, si è di fatto concentrato nella settimana successiva a Ferragosto, con le ospedalizzazioni passate in pochi giorni da 35 a 58. Numeri che, al momento, non destano particolare preoccupazione, ma che costringono a mantenere alta l’attenzione. Prosegue però per il quarto giorno consecutivo il calo degli attualmente positivi, che ora sono 1958, mentre i nuovi positivi sono 116.

LAZIO

“Oggi si registrano 454 nuovi casi positivi (-99) e sono zero i decessi nelle ultime 24 ore (-8). I ricoverati sono 506 (-22), le terapie intensive sono 69 (+1), i guariti sono 576. I casi a roma città sono a quota 195” ha riferito l’assessore alla salute Alessio D’Amato.

MARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

Sono 470 i nuovi casi per 10.318 test. Un morto nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 e 22 quelli occupati. Ammontano a 337 i ricoveri ordinari.



BASILICATA

In Basilicata, sono stati processati 1227 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 52 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 36 guariti e un decesso a Potenza. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente sono 38 le persone ricoverate, nessuna in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 12.626 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 261 casi positivi: 46 in provincia di Bari, 78 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 30 in provincia di Brindisi, 31 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione e 3 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 3 decessi. Attualmente sono 4.625 le persone positive, 175 sono ricoverate, 22 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 261.497 a fronte di 3.169.665 test eseguiti, 250.178 sono le persone guarite e 6.694 quelle decedute.

CALABRIA

SICILIA

Resta al primo posto in Italia, con 1.350 contagi e 704 ricoverati. I nuovi decessi sono 6. I casi totali salgono a 264.552 e le vittime a 6.219. Gli attuali positivi sono 23.460, +831; i guariti 234.873, +513. La provincia di Catania in testa per nuovi casi con 297; poi Palermo con 274; quella di Messina con 170. Sono 704 i ricoverai con sintomi, 84 in terapia intensiva, 6 del giorno. Meno tamponi: 11.215.

SARDEGNA

In Sardegna si registrano oggi 256 ulteriori casi, sulla base di 2470 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2954 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 193 (+ 3 rispetto a ieri), 7631 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 133 rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 73 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna, una donna di 89 anni, e un uomo di 83, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.