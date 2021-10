Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

In valle d’aosta, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati sei nuovi casi di positività al covid su 221 tamponi testati. Due i guariti. Si registra anche un nuovo ricovero, ieri erano due, nel reparto malattie infettive dell’ospedale parini di aosta. In aumento gli attuali positivi: sono 82, di cui 79 in isolamento domiciliare. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso ogni giorno dalla regione sulla base dei numeri forniti dall’Usl.



TRENTINO

Nessun decesso per Covid-19 in Trentino, secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto di 43 nuovi contagi e di un leggero calo del numero dei ricoverati: ieri due pazienti sono stati dimessi e c’è stato un nuovo ricovero; il totale pertanto è attualmente di 19 pazienti, di cui 4 ancora in terapia intensiva.



ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 79 i nuovi casi di Covid-19 su 9.615 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il secondo giorno consecutivo, il terzo da inizio settimana, il bollettino odierno registra un decesso per un totale di 1.194 vittime da inizio pandemia di coronavirus. Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale, 28 nei normali reparti e 5 in terapia intensiva. Le nuove positività sono 37 su 872 tamponi molecolari e 42 su 8.743 test antigenici. Su 241.115 persone sottoposte a tampone molecolare, 50.890 sono risultate positive mentre le persone testate positive ad un test antigenico sono 28.085. I guariti totali sono 76.915.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 152 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 52 dopo test antigenico), pari allo 0.4% di 34.944 tamponi eseguiti, di cui 31.810 antigenici. Dei 152 nuovi casi, gli asintomatici sono 86 (56,6%). I casi sono così ripartiti: 53 screening, 82 contatti di caso, 17 con indagine in corso.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

E’ un grafico quasi piatto quello dei contagi Covid in Veneto, che da settimane viaggiano costantemente fra i 3-400 nuovi casi al giorno. Oggi i nuovi positivi sono 457 (ieri erano stati 349). Si registrano anche due vittime che portano il totale dei decessi a 11.778. Gli infetti dall’inizio dell’epidemia sono 470.031. Lo riferisce il report della Regione. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 10.433 (-146). Gli attuali positivi sono 10.579 (-39). Sostanzialmente stabili i dati ospedalieri. I ricoverati nelle aree mediche sono 221 (+1), quelli nelle terapie intensive 53 (-1).

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

In Emilia-Romagna si registrano nelle ultime 24 ore 277 nuovi casi di coronavirus, ricoveri stabili (46 pazienti in terapia intensiva e 370 negli altri reparti), nessun nuovo decesso di persone con sindrome Covid-19. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I nuovi contagi sono stati rilevati su oltre 35.800 tamponi. Età media 37 anni. Bologna con 65 nuovi casi (più cinque del circondario Imolese) è la provincia col maggior numero di casi giornalieri, seguita da Ravenna (38), Modena (34) e Parma (31). Complessivamente in regione i casi attivi oggi sono 14.340 (+42), di cui il 97% in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere.

TOSCANA

E’ di 277 nuovi casi (età media 39 anni) e di un morto per Covid (un uomo 90enne di Arezzo) l’aggiornamento delle 24 ore in Toscana secondo il consueto report della Regione. Il numero dei deceduti sale a 7.176 vittime dall’inizio della pandemia. I nuovi positivi salgono così a 282.744 casi totali registrati dall’inizio della pandemia (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti – che sono stati 325 nelle 24 ore – crescono dello 0,1% in un giorno sul numero totale e raggiungono quota 268.920. Continua il calo, ma nelle 24 ore è in frenata, del numero degli attualmente positivi che sono oggi scesi a 6.648 (-0,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 263 (-2 persone su ieri, pari al -0,8%) di cui 35 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri). Ci sono altre 6.385 persone positive in isolamento a casa con “sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi” (-47 su ieri pari al -0,7%). Inoltre sono scese a 16.158 (-379 unità, -2,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva Asl, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

Ancora un morto per il Covid in Umbria, 1.450 dall’inizio della pandemia, secondo i dati della Regione aggiornati al 2 ottobre. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 35 nuovi positivi e 51 guariti, con gli attualmente positivi ora 819, 17 in meno. Sono stati analizzati 1.768 tamponi e 5.350 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,49 per cento (0,39 venerdì). Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale 50, dato invariato, quattro dei quali, uno in più, in terapia intensiva.

LAZIO

Oggi nel lazio su 9.487 Tamponi molecolari e 15.265 Tamponi antigenici per un totale di 24.752 Tamponi, si registrano 346 nuovi casi positivi (+57), 3 i decessi ( = ), 363 i ricoverati (-20), 53 le terapie intensive (-1) e 328 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,3%. I casi a roma città sono a quota 161. In calo i ricoveri e le terapie intensive.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 57 nuovi casi di Covid-19, il 3,1% rispetto ai 1.855 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 5,3%, con 94 casi su 1.762 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è leggermente sceso, ora è a 31,30 (ieri era a 31,60). Una persona è deceduta.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

Sono 303 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Campania a fronte di 19.502 tamponi processati. Non si registrano decessi. Sono 22 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei posti disponibili); 206 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).



BASILICATA

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 979 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 26 – tutti relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono avute 62 guarigioni, tutte relative a residenti in regione. Inoltre, in data odierna è stato registrato il decesso di un paziente che si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Carlo di Potenza. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 1.193 vaccinazioni. Attualmente sono 421.718 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,2 per cento) e 378.133 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 799.851 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 14.228 test per l’infezione da Covid-19 e 138 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 19 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 8 in provincia di Brindisi, 17 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 2.566 le persone positive, 143 sono ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 268.950 a fronte di 3.704.421 test eseguiti, 259.589 sono le persone guarite e 6.795 quelle decedute.

CALABRIA

Sono 128 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.253 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.198.994 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 84.046 (ieri erano 83.918). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 4,83% al 3,93%).

SICILIA

SARDEGNA

In Sardegna si registrano oggi 36 nuovi casi di Covid, su 2.001 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6042 test, secondo l’ultimo aggiornamento della Regione, che segnala anche una nuova vittima, un uomo di 74 anni dell’Oristanese. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15, quattro in più rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 111, dieci in meno. Sono 1.879 le persone in isolamento domiciliare, 65 in meno rispetto a ieri.