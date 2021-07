Sono 794 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 882 di ieri (e i 753 di venerdiì scorso: primi segnali di un calo settimanale che rallenta). Con 199.238 tamponi, 11 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile, anzi scende livemente dallo 0,5 allo 0,4%. I decessi sono 28 (ieri 21), per un totale di 127.615 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del giorno, minimo dell’anno, registrati in Campania, Piemonte e Sicilia, e sono 213 in tutto. I ricoveri ordinari calano di 63 unità (ieri -21), 1.469 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 143 nuovi positivi; segue la Sicilia (+115), la Campania (+98), il Lazio (+64), la Toscana (+58) e il Veneto (+57). Nessun contagio in Molise e Val d’Aosta. I casi totali salgono cosi’ a 4.261.582.

I guariti sono 2.345 (ieri 1.941), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.086.188. Gli attualmente positivi diminuiscono di 1.579 unità (ieri -1.083 unità ), e scendono a 47.779 in tutto, di cui 46.097 in isolamento domiciliare.

VALLE D’AOSTA

Nessun nuovo caso di Covid-19 è emerso in Valle d’Aosta nelle ultime 48 ore, a fronte di 92 persone sottoposte a tampone. Due sono i guariti, che fanno scendere il numero totale degli attualmente positivi da 35 a 34. All’ospedale Parini di Aosta rimane ricoverato un solo positivo mentre gli altri 33 sono in isolamento domiciliare. Restano 473 i decessi dall’inizio della pandemia. I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Vall

TRENTINO

Quinto giorno consecutivo senza decessi da Covid-19 in Trentino secondo il bollettino dell’Azienda sanitaria. Ieri sono stati analizzati 654 tamponi molecolari che hanno individuato 4 nuovi casi positivi e confermato 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.143, ma solo 3 sono risultati positivi. Scende ulteriormente – precisa la Provincia – il numero dei pazienti Covid in ospedale: sono solo 3, nessuno in rianimazione. Il dettaglio delle vaccinazione si trova nella fotografia scattata questa mattina: 464.789 somministrazioni, di cui 182.938 seconde dosi. A cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 65.990 dosi; quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 85.550 e 95.209.

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 398 tamponi PCR e registrato 5 nuovi casi positivi. Inoltre, un test antigenico dei 2.341 effettuati ieri è risultato positivo.Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati otto pazienti Covid-19 e altri due sono i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 12. Non vengono segnalati nuovi decessi, pertanto il numero complessivo di decessi da inizio pandemia rimane stabile a 1.180. Attualmente le persone in quarantena sono 282

PIEMONTE

Sono 25 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,1% di 20.961 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 9 (36%). L’Unità di crisi regionale ha registrato anche 49 guariti e nessun decesso. Invariati rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva, undici, negli altri reparti sono 139, sei in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 614, 764 gli attualmente positivi.

Dall’inizio dell’emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 366.997 positivi, 11.696 vittime e 354.537 guariti.

VENETO

Sono 57 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e due nuovi decessi. A riferirlo il bollettino della Regione Veneto. Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 49.331 dosi, che portano il totale dall’inizio della campagna a 4.244.092. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.522.626, il 31,4% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.684.629 (55,3%).

LOMBARDIA

Sono 143 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia 36.933 tamponi eseguiti, una percentuale quindi dello 0,3%, nel giorno in cui non si è registrato, dopo nove mesi, nessun decesso per Covid. Il totale dei morti da inizio pandemia resta di 33.782 Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive che sono 47 (-2) e 196 negli altri reparti (-6). ) Per quanto riguarda i nuovi casi, sono 61 a Milano (di cui 32 in città), 16 a Cremona, 15 a Varese, 11 a Brescia, 8 a Monza e Bergamo, 4 a Como e Mantova, 4 a Lodi, 2 a Lecco, 1 a Sondrio e nessuno a Pavia.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi – di cui 3 riguardanti migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,51 %. Sono inoltre 1.219 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (percentuale di positività dello 0,25%). Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 46 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su un totale di 18.574 tamponi messi a referto, fra molecolari e antigenici. Ci sono due morti, entrambi in provincia di Bologna (una donna di 91 e un uomo di 60 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione salgono quindi a 13.264. Dei nuovi contagiati 17 sono asintomatici, individuati attraverso le attività di screening e contact tracing L’età media dei nuovi positivi di oggi è 30,5 anni. Prosegue il calo dei ricoverati, che attualmente sono 22 in terapia intensiva, due in meno di ieri e 175 negli altri reparti Covid (-4). Le province con più contagi sono Parma (12) e Modena (10).

TOSCANA

In Toscana 58 nuovi casi di Coronavirus, su 4.785 tamponi molecolari e 7.734 test antigenici rapidi, 1 decesso e 115 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Il tasso dei positivi è dello 0,5% in rapporto al numero dei tamponi e dell’1,4% in relazione ai nuovi soggetti testati, in lieve rialzo rispetto a ieri. Significativa, di contro, la nuova discesa dei ricoveri. I pazienti in cura nelle aree Covid degli ospedali restano attualmente 101 (otto in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (cinque in meno). Dall’inizio dell’emergenza sono 244.385 i contagi accertati 235.828 le guarigioni e 6.871 i decessi. Nell’ultima giornata si registra un nuovo doppio calo anche sul fronte delle quarantene. I dati aggregati delle aziende sanitarie certificano, in effetti, che sono attualmente 1.585 gli asintomatici e i malati lievi in isolamento (-50 in un giorno) e 8.597 le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti (-246).

UMBRIA

Scendono a 13 i ricoveri per Covid negli ospedali umbri, tre in meno di ieri, mentre resta occupato un posto nelle terapie intensive (invariato). Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 2 luglio, sono nove i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore, su un totale di 4.052 test analizzati (2.644 antigenici e 1.408 tamponi molecolari), con un tasso di positività totale pari a 0,22 per cento.

Ancora nessun decesso nelle ultime 24 ore, come ormai da giorni. Il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia, dal 24 giugno scorso è così fermo a 1.419. I guariti nell’ultimo giorno sono 26 e gli attualmente positivi 698 (17 in meno di ieri).

LAZIO

Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1253) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 64 nuovi casi positivi (-8), 5 decessi (+2), i ricoverati sono 162 (-19). I guariti sono 152, le terapie intensive sono 42 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 41. Sono i numeri dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta che si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 941 nel percorso nuove diagnosi (di cui 317 screening con percorso antigenico) e 847 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,0 per cento). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 28 (1 nella provincia di Macerata, 0 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 18 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (7 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialita’ (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening antigenico sono stati effettuati 317 test di cui 4 soggetti si sono rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1 per cento.

ABRUZZO

Sono 23 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 4.850 test eseguiti (2.489 tamponi molecolari e 2.352 test antigenici, con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, raggiunge quota 74.897. I contagi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 3 e 53 anni. Del totale dei casi positivi, 19.052 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri)

19.479 in provincia di Chieti (+11), 18.184 in provincia di Pescara (-3 per riallineamento), 17.479 in provincia di Teramo (+3), 586 fuori regione (-2) e 117 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.512 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 873 (-11 rispetto a ieri). Sono 21 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 851 (-8 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Da inizio emergenza sono stati eseguiti 1.194.695 tamponi molecolari e 513.048 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.47 per cento.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 98, in Campania, i casi positivi al Covid su 6.200 tamponi molecolari esaminati. Risale leggermente l’indice di positività che ieri era pari all’1,46% ed oggi è 1,58%. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, si registrano 11 nuovi decessi. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva (ieri 19 e oggi 18), e in degenza (oggi 212 e ieri 217).

BASILICATA

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 592 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 4 relativi a residenti in Basilicata sono risultati positivi. Nella stessa giornata e’ stata registrata una guarigione. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 3.704 vaccinazioni. Attualmente sono 298.193 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,9 per cento) e 159.761 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 457.954 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

PUGLIA

Resta sostanzialmente stabile il tasso di positività in Puglia che passa dallo 0,64% di ieri allo 0,72% di oggi perché dei 5968 test processati per accertare l’infezione da coronavirus, 43 hanno dato esito positivo. Il numero maggiore di nuovi positivi è stato rilevato in provincia di Lecce che conta 18 malati covid in più rispetto a ieri. Altri 8 casi sono stati segnalati in ognuna delle province di Bari e Brindisi, 5 nel foggiano, tre nel tarantino e uno nella Bat. Gli attualmente positivi sono 2.689 di cui 129 ricoverati:

uno in meno rispetto a ieri. Non sono stati registrati decessi. Il numero dei guariti sale a 244.093 unità: 81 in più rispetto a ieri.

CALABRIA

In Calabria, a oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 936672 (+2.033). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69002 (+13) rispetto a ieri. Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono cosi’ distribuiti: – Catanzaro: casi attivi 88 (11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10169 (10025 guariti, 144 deceduti).- Cosenza: casi attivi 4091 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4070 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18957 (18401 guariti, 556 deceduti).- Crotone: casi attivi 55 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare);

casi chiusi 6516 (6415 guariti, 101 deceduti).- Reggio Calabria: casi attivi 243 (17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 225 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22847 (22512 guariti, 335 deceduti).- Vibo Valentia: casi attivi 50 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 47 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5513 (5421 guariti, 92 deceduti).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 57.271 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, sono stati riportati 25 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 1.389.269 tamponi, per un incremento complessivo di 3.010 test rispetto al dato precedente. Il tasso di postività sale allo 0,8%. Non si registrano nuovi decessi.

Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (-1 rispetto all’ultimo bollettino) e 2 in terapia intensiva (invariati). Attualmente in Sardegna sono 2.268 le persone in isolamento domiciliare e 53.468 (+28) i guariti. Sul territorio, dei 57.271 casi positivi complessivamente accertati 15.010 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.702 (+4) nel Sud Sardegna, 5.166 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.414 (+13) a Sassari.