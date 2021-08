Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 2 agosto: 3190 nuovi casi e 23 decessi. Tasso di positività al 3,8%. In terapia intensiva 249 ricoveri, 19 in più rispetto a ieri

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore, in Valle d’Aosta, sono due i casi positivi rilevati; 510 le persone testate. Sono 60 gli attuali positivi nel territorio regionale. Di questi 58 sono in isolamento domiciliare. Due i ricoveri (il secondo risale a sabato) all’Ospedale Umberto Parini di Aosta, nel reparto di Malattie Infettive.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige di lunedì si registrano tradizionalmente pochi nuovi casi Covid, ma oggi con nessun tampone pcr positivo e solo tre test antigienici positivi il numero è particolarmente basso. Sono stati effettuati appena 190 pcr e 757 antigienici. Sale invece da 5 a 7 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre resta fermo a 3 quello in terapia intensiva. A causa di un ricalcolo scende di 5 unità il numero dei guariti, che ora sono 73.935. 751 altoatesini sono attualmente in quarantena.

PIEMONTE

Sono 138 i nuovi casi positivi al Covid comunicati, oggi, dall’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte. Dei 138 nuovi casi, gli asintomatici sono 77(55,8%). I casi sono cosi’ ripartiti: 28 screening, 89 contatti di caso, 21 con indagine in corso, 3 RSA/Strutture Socio-Assistenziali. Il totale dei casi positivi diventa quindi 370.139. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, sono 6, e quelli non in terapia intensiva, 81 come ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.467. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.945.069 (+11.074 rispetto a ieri), di cui 1.895.869 risultati negativi. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 e’ stato comunicato dall’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 355.886(+59 rispetto a ieri).

VENETO

Sono 460 i nuovi positivi al Covid accertati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo segnala il report della Veneto. Continua a crescere e supera quota 12 mila, invece, il totale degli infetti in isolamento (12.660). Stabili il numero dei ricoveri negli ospedali e quello dei decessi.

LOMBARDIA

Sono 326 i nuovi casi di coronavirus oggi in Lombardia, con nessun decesso. I tamponi effettuati sono 10.511, per un tasso di positivi pari al 3,1%. Aumentano di 5 i pazienti in terapia intensiva, a 32, mentre i ricoveri non in terapia intensiva salgono a 210 (+2). Tra le varie province i casi nel Milanese sono 91, di cui 44 nel capoluogo. Nel Varesotto sono 117, 26 a Brescia, 23 a Mantova, 19 a Monza e Brianza, 10 a Como, 8 a Pavia, 4 a Bergamo, 2 a Cremona, Sondrio e Lecco, 1 a Lodi

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positivita’ dell’1,24%. Sono inoltre 353 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (1,98%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 57% dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 19. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.562, i clinicamente guariti 42, mentre quelli in isolamento risultano essere 690. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.106 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.435 a Trieste, 50.649 a Udine, 21.449 a Pordenone, 13.150 a Gorizia e 1.423 da fuori regione. Tra il personale del Sistema sanitario regionale si registra la positivita’ di un infermiere dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Non sono stati invece rilevati casi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione cosi’ come non risultano esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture.

LIGURIA

Sono 40 i nuovi casi di covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.161 tamponi, di cui 1.379 molecolari e 782 test rapidi antigenici. Il tasso di positività si attesta all’1,85% e sale al 2,9% per i soli tamponi molecolari. Nell’area metropolitana di Genova, rilevati 31 nuovi positivi, di cui 30 in Asl 3 e uno in Asl 4 chiavarese; sette nuovi casi nello spezzino, uno a testa per imperiese e savonese.

Da inizio pandemia, i contagiati rilevati in regione salgono a 105.540, a fronte di 1.459.773 tamponi molecolari, a cui dal 14 gennaio si sono aggiunti 465.499 test rapidi antigenici. Due nuovi decessi, registrati nel fine settimana all’ospedale San Martino di Genova, con il bilancio delle vittime che sale complessivamente a 4.365. Aumentano di otto i positivi attualmente presenti in Liguria, 2.606 in totale. Crescono anche i ricoverati, uno in più di 24 ore fa e 44 in totale: di questi 12 sono in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri.

Aumentano di 37 i positivi in isolamento domiciliare, con il totale che sale a 1.367, e di 17 i soggetti in sorveglianza attiva, 1.319 nel complesso. Registrati 30 nuovi guariti: il totale da inizio pandemia sale a 98.569. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 8.770 vaccini, con il totale da inizio campagna che arriva a 1.735.126, pari al 93,68% del 1.852.180 dosi finora consegnate. I liguri che hanno completato il ciclo sono 746.601, pari al 49,45% di tutta la popolazione e al 53,94% di chi ha più di 12 anni. La prima dose è stata somministrata a 988.525 persone, pari al 65,47% di tutti i liguri e al 71,42% della popolazione target.

EMILIA-ROMAGNA

Sono 560 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore con 10.585 tamponi, nel giorno in cui si contano altri due morti, tre persone in più in terapia intensiva (20) e 19 ulteriori ricoveri nei reparti Covid (241). Il bollettino della pandemia della Regione continua dunque a far segnare una curva in lenta ma progressiva ascesa. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,6 anni. Sui 188 asintomatici, 84 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing. Bologna è prima tra le province con 136 nuovi positivi più nove dell’Imolese, segue Modena con 112. I guariti sono 139 in più, i casi attivi 8.056 (+419), il 96,8% in isolamento a casa. I deceduti sono uomo di 98 anni di Rimini e un 71enne di Ferrara. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.100.386 dosi di vaccino; sul totale sono 2.333.490 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

TOSCANA

La Regione Toscana ha reso noto che a fronte di 6mila tamponi effettuati sono stati scoperti 452 nuovi casi di contagio. Si sono registrate inoltre 160 guarigioni e sei decessi. Le vaccinazioni sono 4,1 milioni.

UMBRIA

Si registra un calo degli attualmente positivi nei dati della Regione relativi all’andamento del Covid, aggiornati al 2 agosto: sono, oggi 1.660 (44 in meno di ieri).

I guariti sono 66, i ricoveri 21 (ieri 20) di cui due (invariato) in terapia intensiva. Anche nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime. I nuovi casi di positività accertati sono 22, emersi da un totale di 1.179 test analizzati (521 tamponi molecolari e 658 antigenici)

LAZIO

Nel Lazio si registrano oggi 292 nuovi casi positivi al Covid-19, soggetti a modifica a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al ced regionale, con 193 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 2 decessi nelle Asl Roma 6 e Latina. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 321 (più 24 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 48 (più 2 rispetto a ieri). E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Assistiamo a una riduzione dei casi positivi, ma il dato va preso con cautela e soprattutto bisogna verificare una stabilizzazione dell’incidenza nei prossimi giorni – spiega l’assessore D’Amato -. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Lazio rimane zona bianca. Entrano in terapia intensiva anche fasce più giovani di eta’”.

MARCHE

Nell’ultima giornata 65 casi di positività a coronavirus nelle Marche con un’incidenza di 55,74 su 100mila abitanti (ieri 55.01). Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione nell’ultimo bollettino che dà conto di 35 ricoveri per Covid-19 (+4) e di nessun deceduto nelle ultime 24 ore (totale vittime finora 3.039).

Per quanto riguarda i contagi, ne sono stati rilevati 27 in provincia di Ancona, 25 in quella di Pesaro Urbino, nove nel Maceratese, uno in provincia di Ascoli Piceno e tre provenivano da fuori regione. Eseguiti 849 tamponi in totale; 336 nel percorso diagnostico screening, 15 test antigenici (2 positivi) e 513 nel percorso guariti.

Sul fronte ricoveri, restano stabili i dati delle Terapie intensive (6) e semintensive (1) mentre aumentano i pazienti nei reparti non intensivi (28; +4). Invariato il numero di ospiti di strutture territoriali e tre persone assistite nei pronto soccorso (in precedenza Covid-free). In crescita gli isolamenti domiciliari (2.060; +29) ma calano le quarantene per contatto con contagiati (3.488; -133) mentre il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) sale a 2.095 (+33). I guariti/dimessi sono 100.619 (+32).

ABRUZZO

Sono 25 (di età compresa tra 7 e 83 anni) i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, risultati dai 1.073 test eseguiti (593 tamponi molecolari e 480 test antigenici), con il totale dei contagi che da inizio emergenza salgono a 76.292. Del totale dei casi positivi, 19.347 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2), 19.738 in provincia di Chieti (-2 per riallineamento), 18.610 in provincia di Pescara (+20), 17.881 in provincia di Teramo (invariato), 599 fuori regione (+2) e 117 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.515, si tratta di un 83enne della provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72.291 dimessi/guariti (+45). Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 1.486 (-21). Nel totale sono ricompresi anche 384 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche).

Sono 38 pazienti (+4) ricoverati in ospedale in area medica; 1 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.447 (-26) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Da inizio emergenza sono stati eseguiti 1.262.793 tamponi molecolari e 584.948 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.32 per cento.

MOLISE

Contagi in leggera risalita nella settimana appena passata in Molise. I nuovi positivi sono stati 60 contro i 56 della settimana precedente. Il tasso di positività sale dall’1,9% al 2,4%. Sostanzialmente invariata la situazione dei ricoveri: resta sempre un solo paziente ricoverato (ma nei giorni scorsi è stato trasferito in terapia intensiva). Gli attualmente positivi passano dai 121 di lunedì scorso ai 129 di oggi.

CAMPANIA

Sono 194 i nuovi positivi al covid-19, su 2.171 tamponi molecolari effettuati, registrati oggi in Campania. Il dato, aggiornato alle 23:59 di ieri, domenica 1 agosto, è fornito dall’Unità di crisi della regione Campania. Nel bollettino ordinario quotidiano sono riportati anche 2.155 tamponi antigenici e 2 decessi nelle ultime 48 ore. Sul fronte posti letto si segnalano 10 ricoverati in intensiva, su 656 posti disponibili, e 255 in area non critica. In questo caso la disponibilità è di 3.160 posti letto.

BASILICATA

Trentuno dei 546 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino che raccoglie i dati sull’epidemia e le vaccinazioni. Fra i dati spicca quello relativo ad uno dei 20 contagiati ricoverati in ospedale, a Potenza, che è curato in terapia intensiva (non vi erano stati casi così gravi da una ventina di giorni). I positivi in isolamento domiciliare sono 703. Per quanto riguarda le vaccinazioni, in due giorni ne sono state fatte 9.654: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 356.976 (64,5%) mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 258.949 (46,8%).

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 66 casi su 5.049 test per l’infezione da Covid-19, con un’incidenza dell’1,3%. I nuovi positivi sono 35 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Bari, 7 nella provincia Bat, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.912.103 test e sono 2.452 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.255 e sono 247.134 i pazienti guariti.

CALABRIA

Sono 67 in piu’, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.894 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 995.860 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 71.148 (ieri erano 71.081). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 6,36% al 4,78%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.256 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 66.999 (+10 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 76 (+5 rispetto a ieri) di cui 5 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 2.893 (+56).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 178 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.494 persone testate, per un tasso di positività che sale all’11,9%.

Si registrano anche due morti: un uomo di 54 anni, un marittimo sbarcato da una nave, e un anziano di 84 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (+ 2 rispetto a ieri), mentre in area medica sono 77 ( +3). Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 5.195 (+75).