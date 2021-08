Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 646 tamponi PCR e registrato 19 nuovi casi positivi. Inoltre 18 dei 4.898 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 19 pazienti Covid-19 ed un altro paziente si trova in terapia intensiva. Sono tre le persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Non sono stati registrati nuovi decessi, per cui il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia rimane stabile a 1.184. Sale ancora il numero delle persone in quarantena che ora sono 1.516, così l’Azienda sanitaria.

PIEMONTE

LOMBARDIA

VENETO

Sono 588 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.794. Si registrano inoltre 3 decessi, per un totale a 11.660. Il dato emerge dal Bollettino regionale. I nuovi ricoverati sono 3 (221) mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive sono 44 (+1). Il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato.

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

Altri sei decessi e altri 844 nuovi casi positivi in Toscana per il Covid nelle ultime 24 ore secondo il report giornaliero della Regione. In Toscana sono ora 264.418 i casi di positività al Coronavirus dall’inizio della pandemia (+0,3% su ieri). Anche i guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.096 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.320 (+1,5% su ieri). Tra loro i ricoverati in ospedale sono 360 (sei in più rispetto su ieri) di cui 38 in terapia intensiva.

UMBRIA

Diminuiscono i nuovi casi giornalieri di Covid in Umbria, 104 il 19 agosto contro i 163 del giorno precedente, ma crescono leggermente i ricoverati in ospedale, ora 53, sette in più, mentre restano stabili a quattro i pazienti nelle terapie intensive. E’ quadro delineato dai dati aggiornati dalla Regione. I guariti sono stati 123 e non si registrano nuovi morti. Così gli attualmente positivi scendono a 2.086, 19 in meno di mercoledì. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 1.892 tamponi e 3.503 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,9 per cento (era 2,87 il giorno precedente e 2,98 lo stesso giorno della scorsa settimana).

LAZIO

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 208 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 16,2% rispetto ai 1.283 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 14,5% con 205 casi su 1.417 tamponi); il tasso di incidenza su 100 mila abitanti è tornato a salire ed ora è a 74,13 (ieri era a 73,52). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 108.587. Gli ultimi casi sono stati 44 in provincia di Ancona, 74 in provincia di Macerata, 14 in quella di Pesaro-Urbino, 35 nel Fermano, 28 nel Piceno e 13 fuori regione. I pazienti assistiti nei reparti ospedalieri della regione sono 54, uno in più di ieri, e 14 nei pronto soccorso (-5), in attesa di un posto nei reparti ‘Covid-19’. Nelle terapie intensive ci sono 9 pazienti.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Sono 68 i nuovi casi positivi al Covid in Basilicata, a fronte di 1.098 tamponi molecolari processati ieri. E’ quanto fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 31 guarigioni. Non si segnala nessun decesso. Attualmente sono 37 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, due nei reparti di terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1223, di cui 1186 in isolamento domiciliare.

PUGLIA

Scende dopo il picco di ieri il tasso di positività in puglia che passa dal 2,4 per cento all’1,7 di oggi. Su 12.761 Test processati per accertare l’infezione da coronavirus, 217 hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi casi di contagio è stata rilevata in provincia di lecce in cui si contano 61 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi positivi le province di bari con 37, foggia con 35, brindisi con 30, bat con 27 e taranto con 14. Altri sei casi riguardano residenti cuori regione e di altri sette non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 4.334 Di cui 168 ricoverati: 145 si trovano in area non critica covid e 23 in terapia intensiva covid. Le vittime del virus sono due mentre sale a 249.503 Il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA