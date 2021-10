Sono 2.983 i nuovi casi di Covid in Italia per 472.535 test tra molecolari e antigenici e 14 i decessi. Il tasso di positività è allo 0,6%. I ricoveri in terapia intensiva sono 352 mentre quelli ordinari ammontano a 2.371. Lo comunica il bollettino odierno della Protezione civile.

VALLE D’AOSTA

Otto nuovi positivi e nessun morto in Valle d’Aosta. Secondo l’ultimo bollettino, non ci sono ricoveri in terapia intensiva, mentre quelli in ospedale sono 4 e 103 i pazienti in isolamento domiciliare.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 39 i nuovi casi di Covid-19 su 7.091 tamponi processati. Il bollettino odierno dell’Azienda sanitaria non registra nuovi decessi collegati al coronavirus per un totale che resta di 1.199 vittime da inizio pandemia. Delle nuove positività, il 26% riguarda persone dai 50 ai 59 anni. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 21 (2 in meno rispetto a ieri) mentre restano 7 quelli in terapia intensiva. Salgono a 11 i pazienti positivi che si trovano in isolamento nelle strutture appositamente allestite per l’emergenza. Su 243.983 persone sottoposte a tampone molecolare, 51.323 sono risultate positive. Le persone positive ai test antigenici sono 28.457. I guariti totali sono 77.278.

PIEMONTE

VENETO

Sono 253 i nuovi contagi Covid scoperti con i tamponi nelle ultime 24 ore in Veneto. Un leggero calo, che si osserva però quasi sempre nel fine settimana. Nessun nuovo decesso, secondo quanto riporta il bollettino della Regione.

Le persone risultate positive al Covid da inizio dell’epidemia salgono a 474.689, le vittime sono ferme a 11.800. Scende il numero dei positivi in isolamento domiciliare, 8.978 (-74). I ricoverati nelle aree mediche sono 179 (-4) mentre quelli nelle terapie intensive salgono a 36 (+1).

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle utime 24 ore sono 232 su 27.757 test di cui 8.934 tamponi molecolari e 18.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,84% (3,0% sulle prime diagnosi). E’ quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è maggiore (erano 212) a fronte di un numero minore di test effettuati (erano 32.014), di conseguenza il tasso dei nuovi positivi è più alto (era 0,64)

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 68 nuovi casi, il 6,1% rispetto ai 1.107 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato dell’1,3%, con 23 casi su 1.798 tamponi); il tasso di incidenza è sceso a 24,77 (ieri era a 26,30). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 114.904. Gli ultimi casi sono stati individuati 19 in provincia di Ancona, 20 in provincia di Macerata, 21 in quella di Pesar-Urbino, 5 nel Fermano e 3 fuori regione. Dall’inizio della crisi pandemica sono stati individuati 25.754 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 35.498 in provincia di Ancona, 24.254 in quella di Macerata, 11.710 nel Fermano e 12.605 nel Piceno; inoltre, sono 5.083 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Su 369 tamponi molecolari processati per la ricerca di contagio da Covid-19 12 sono risultati positivi. Ed è stato regiostrato in Basilicta anche un decesso a Potenza e 56 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 24, mentre i casi attuali positivi al Covid residenti sono 973. Dall’inizio della pandemia sono 28.135 persone residenti in Basilicata guarite e 600 quelle decedute.

PUGLIA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA