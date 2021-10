Sono stati 2.983 i positivi ai test del Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri.

VALLE D’AOSTA

Con 7 nuovi casi positivi al Covid,

a fronte di 5 guarigioni, salgono a 111 i ‘positivi attuali’ in Valle d’Aosta. Sono i numeri del bollettino odierno emesso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta. Sul fronte sanitario i ricoverati passano da 3 a 4, ma resta vuota la terapia intensiva. Le vittime dall’inizio della pandemia a oggi sono 474, un dato immutato ormai dal 21 settembre.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 84 i nuovi casi di Covid-19 su un numero molto elevato di tamponi processati ieri, ben 14.731. Il bollettino odierno non registra nuovi decessi a seguito del coronavirus per un dato che resta di 1.199 vittime dall’11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al virus. Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale, 23 si trovano nei normali reparti e 7 in terapia intensiva. Le nuove positività sono 50 su 915 tamponi molecolari esaminati e 34 su 13.816 test antigenici effettuati. Su 234.831 persone sottoposte a tampone molecolare, 51.302 sono risultate positive. Le persone positive a un test antigenico sono 28.439. I guariti totali sono 77.713.

VENETO

PIEMONTE

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 123 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,32%. Sono inoltre 15.812 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10

casi (0,06%). Nella giornata odierna si registra il decesso all’Ospedale di Udine di un uomo di 82 anni di Palazzolo dello Stella; restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 37 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.832, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.026 a Udine, 680 a Pordenone e 295 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.063, i clinicamente guariti 32 e 885 le persone in isolamento Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.856 persone (il totale dei casi è stato ridotto di una unità a seguito della revisione di un test antigenico positivo) con la seguente suddivisione territoriale: 23.700 a Trieste, 52.763 a Udine, 23.029 a Pordenone, 13.765 a Gorizia e 1.599 da fuori regione.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 240 – in totale 427.626 dall’inizio dell’epidemia – i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna su 29.351 tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Dei nuovi contagiati 76 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento e screening: sul territorio in testa, la provincia di Bologna con 67 nuovi casi seguita da Ravenna (53), Reggio Emilia (24), Parma e Modena (21 entrambe), Rimini (17), Forlì (12), Ferrara (9), Cesena (8), Piacenza (6) e il Circondario Imolese (2).In calo di 2 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora sono 33 mentre sono 17 in meno, a quota 293 quelli negli altri reparti Covid. Da ieri si registrano due decessi: quello di una donna di 89 anni in provincia di Parma e quello di un uomo di 88 anni nel Cesenate. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i morti in regione sono stati 13.530. Le persone complessivamente guarite, sono 522 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 399.355 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, calano di 284 unità a quota 14.741: di questi le persone in isolamento a casa sono complessivamente 14.415 (-265), il 97,8% del totale.

TOSCANA

In Toscana sono 212 i nuovi casi Covid (211 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano a 285.641 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.062 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.575 tamponi molecolari e 23.439 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,7% è risultato positivo. Sono invece 8.879 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.354, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 215 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 212 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

UMBRIA

In calo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, dove nelle ultime 24 ore è sceso di una unità anche il numero dei ricoverati, oggi 37, di cui cinque (dato invariato) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività accertati sono 32, i guariti 67, mentre è invariato il numero dei decessi, fermo a 1.456 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 545 (35 in meno rispetto a venerdì). Sono stati analizzati 3.855 test antigenici e 1.675 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0.57 per cento (invariato rispetto a venerdì).

LAZIO

Su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di 38.475 tamponi, si registrano nel Lazio 222 nuovi positivi (-126), un dato in calo rispetto a sabato scorso 9 ottobre (-8), 5 i decessi (-2), 298 i ricoverati (+4), 50 le terapie intensive e 249 i guariti, secondo i dati forniti dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 81”, aggiunge.

MARCHE

In 24 ore solo 23 casi di positività al Coronavirus nelle Marche su 3.052 tamponi eseguiti, con incidenza su 100mila abitanti in calo a 26,20 (ieri 28.04) e crollo all’1,3% (ieri 7%) della percentuale di contagi rilevati dai test (1.798) del percorso diagnostico di screening. Nell’ultima giornata i ricoveri sono rimasti stabili (54) e non si sono registrati decessi correlati alla pandemia (il totale regionale di vittime resta a 3.086). Dei 23 nuovi contagiati nove riguardano la provincia di Ancona, sei quella di Fermo e cinque Macerata; cinque le persone con sintomi, quattro contatti stretti di positivi e sette contatti domestici, due in ambiente di scuola/formazione e tre in setting assistenziale. Al totale di tamponi, che comprende anche 1.254 del percorso guariti, si devono aggiungere 624 test antigenici (8 positivi riscontrati).

Stabili tra i ricoverati il numero di degenti in terapia intensiva (13); in calo in Semintensiva (12; -3) e in aumento nei reparti non intensivi (29; +3), quattro i dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 40 e due in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) diminuisce a 2.019 (-35) e le quarantene per contatto con contagiati a 3.149 (-34). I guariti/dimessi sono 109.731 (-58).

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

Sono 340 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 23.124 test eseguiti. Il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile all’1,47%, contro l’1,23 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala una vittima nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 15 (-1), quelli in degenza a 173 (-16).

BASILICATA

Sedici dei 967 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate anche le guarigioni di 67 persone residenti in Basilicata. Sempre ieri sono state effettuate 1.555 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid sono 428.524 (77,5 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 388.711 (70,3 per cento)

PUGLIA

Su 21.315 tamponi eseguiti oggi in Puglia sono risultate positive 134 persone con un tasso di positività dello 0,6%. Non si registrano decessi. I nuovi casi positivi sono così ripartiti: in provincia di Bari 20, nella Bat 23, nel Brindisino 7, in provincia di Foggia 25, nel Leccese 43, in provincia di Taranto 14, due i residenti fuori regione. Sono 2.170 i pazienti attualmente positivi, 134 quelli ricoverati in area non critica, 18 sono in terapia intensiva.

CALABRIA

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 69 i nuovi contagi registrati nella regione (su 3.870 tamponi effettuati), +114 guariti e zero morti (per un totale di 1.429

decessi). Il bollettino, inoltre, registra -45 attualmente positivi, -43 in isolamento, -4 ricoverati e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 14).

SICILIA

Situazione praticamente analoga a quella di ieri nel rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, con circa 8.500 tamponi analizzati, zero decessi e 29 nuovi contagi individuati. Scendono a 4 invece le classi in quarantena e cala anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (attualmente 19 di cui 2 in rianimazione, 1 in meno di ieri) dove ieri a fronte di 2 nuovi ingressi le dimissioni sono state 4. Il dettaglio relativo ai tamponi riporta 8.215 test antigenici analizzati di cui 18 positivi. I molecolari sono stati 330: i casi positivi così individuati sono 11 ai quali si sommano altre 11 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Intanto le vaccinazioni sono arrivate a quota 770.041, cifra che comprende 353.382 seconde dosi e 6.690 terze dosi, si legge nel bollettino dell’Azienda sanitaria.

SARDEGNA

Nell’isola si registrano oggi 22 nuovi casi di Covid, sulla base di 1962 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2454 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (uno in più rispetto a ieri) e quelli in area medica sono 53 (23 in meno). Le persone in isolamento domiciliare sono 1517 (9 in meno rispetto a ieri). Non si registrano decessi.