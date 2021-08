Ecco il bollettino di oggi 13 agosto: 7.409 contagi e 45 morti. Ieri erano stati 7.270 i nuovi casi e 30 i decessi. Il tasso di positività è al 3,28%.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

I giorni consecutivi senza decessi sono 39, ma sono 62 i nuovi positivi indicati dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, che rinnova l’invito alla popolazione ad aderire alla vaccinazione.



ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 33 i nuovi casi di Covid-19 su 5.428 tamponi processati. Nella giornata di ieri non sono stati registrati decessi a seguito del coronavirus per un dato complessivo che resta di 1.184 vittime dall’11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al Covid-19 in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 19 su 572 tamponi molecolari esaminati e 14 su 4.856 test antigenici eseguiti. Su 231.034 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.223 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 26.688. Il totale dei guariti è di 74.193. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 17, uno di essi si trova in terapia intensiva.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 280 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 20dopo test antigenico), pari all’1,4 % di 20.198tamponi eseguiti, di cui 15.753 antigenici. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 103 (36,8 %). I casi sono così ripartiti: 36 screening, 175 contatti di caso, 69 con indagine in corso; 8 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Casi importati 3 (1 dall’estero, 2 da altre regioni). Nessun decesso registrato.



VENETO

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.952 test e tamponi sono emerse 109 positività al Covid 19, pari all’1,83%. Nel dettaglio, su 4.963 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,87%. Sono inoltre 989 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 16 casi (1,62%). Oggi si registra il decesso di un paziente novantenne, avvenuto all’ospedale di Udine; 5 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre quelle in cura in altri reparti scendono a 24 (-3). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 656 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 24.989 tamponi. Ci sono tre morti: una donna di 94 in provincia di Rimini, una di 76 nel Ferrarese e un uomo di 64 in provincia di Modena. Crescono i ricoveri.



TOSCANA

UMBRIA

