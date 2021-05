Sono 6.946 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (su 286.428 i tamponi molecolari e antigenici) . Ieri erano stati 5.080 ( su 130 mila test).

Il tasso di positività è del 2,4%, in calo di un punto e mezzo rispetto al 3,9% di ieri.

Sono invece 251 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 198 di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.056, in calo di 102 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 100 (ieri 80). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.937 persone (490 meno di ieri).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.123.230, i morti 123.282. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.636.089, con un aumento di 16.503 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 363.859, in calo di 9.811 rispetto a ieri.

VALLE D’AOSTA

La Regione Valle d’Aosta ha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid sul territorio. A fronte di 233 tamponi effettuati, sono stati scoperti 23 nuovi casi di contagio. Si sono registrate inoltre 56 guarigioni.

TRENTINO

Sono due i nuovi decessi causati dal Covid-19 in Trentino secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di due uomini e l’età media è di 60 anni. Negli ospedali le dimissioni ieri sono state 6, più numerose dei nuovi ingressi (ieri c’è ne stato 1 solo): il totale dei pazienti ricoverati è pari a 73, con 19 persone ricoverate in terapia intensiva. Nel rapporto si indicano anche 21 nuovi casi positivi al molecolare (su 698 tamponi eseguiti) e 23 all’antigenico (su 973 test). Le vaccinazioni sono arrivate a 222.758 dosi: sono comprese 46.026 seconde dosi. Questi i dettagli delle somministrazioni per le categorie più anziane: 57.795 dosi finora agli ultra ottantenni, 46.119 dosi in fascia 70-79 anni e 47.376 dosi per chi ha fra i 60 ed i 69 anni.

ALTO ADIGE

PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 529 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 68 dopo test antigenico), pari al 2,7% di 19.905 tamponi eseguiti, di cui 10.959 antigenici. Dei 529 nuovi casi, gli asintomatici sono 250 (47,3%). I casi 92 di screening, 344 contatti di caso, 93 con indagine in corso, 3 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 76 in ambito scolastico e 450 tra popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 356.888, di cui 28.771 Alessandria, 17.109 Asti, 11.081 Biella, 51.435 Cuneo, 27.43 Novara, 191.190 Torino, 13.260 Vercelli, 12.625 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.471 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.511 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

VENETO

I dati del bollettino del Covid confermano la frenata della curva del virus nella in Veneto. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 417 contagi, che portano il totale degli infetti dell’inizio dell’epidemia a 418.144,, e 17 vittime, per un numero complessivo di 11.442. Si tratta di dati – dopo i 247 positivi di ieri – che non si registravano dal periodo precedente la seconda ondata. In calo progressivo anche i dati ospedalieri. I posti letto occupati da pazienti Covid sono oggi 1.158 (-13), dei quali 1.010 (-8) nei normali reparti medici, e 148 (-5) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi sono 18.278 (-758).

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.946 test sono state riscontrate 70 positività al Covid 19, pari all’1,17%. Nel dettaglio, dall’analisi di 3.499 tamponi molecolari sono stati rilevati 50 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,43%. Sono inoltre 2.447 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 20 casi (0,82%). Sono stati registrati 2 decessi. I ricoveri nelle terapie intensive sono 20 (-2), negli altri reparti sono 136 (-11). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.746, con la seguente suddivisione territoriale: 797 a Trieste, 1.990 a Udine, 669 a Pordenone e 290 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.645, i clinicamente guariti 5.564, mentre le persone in isolamento sono 6.082.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.193 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.938 a Trieste, 50.440 a Udine, 20.730 a Pordenone, 12.898 a Gorizia e 1.187 da fuori regione.

LIGURIA

Sono altri 72 i decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione: tre di questi risalgono ad aprile. Sale a 4.252 il numero delle vittime da inizio emergenza. I pazienti Covid ricoverati nei nosocomi liguri sono 421,18 in meno di ieri. Di questi, 47 sono in terapia intensiva.

Il report registra 128 nuovi positivi, a fronte di 4.224 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.466 tamponi antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 772.800 consegnati, ne sono stati somministrati 728.815, ovvero il 94%.

EMILIA-ROMAGNA

Contagi in calo in Emilia-Romagna, dove si registrano 456 nuovi contagi, su un totale di 25.380 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti e’ dunque dell’1,8%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 154 nuovi casi; seguono Modena (69), poi Reggio Emilia (46), Parma (36), Rimini (32), Piacenza (30). Quindi Ravenna (26), Forli’ (25), Cesena (19), Ferrara (12) e, infine, il circondario imolese (7). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.571 tamponi molecolari, cui si aggiungono anche 12.809 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 2.945 in piu’ rispetto a ieri.

I casi attivi, cioe’ i malati effettivi, a oggi sono 28.8 (-2.501 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi, sono complessivamente 27.396 (-2.437), il 95% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 12 nuovi decessi: uno a Piacenza, due in provincia di Reggio Emilia, due a Modena, quattro in provincia di Bologna e tre a Ravenna. Non si registrano decessi a Parma, Ferrara, Forli’-Cesena e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.031. Tendenza al miglioramento anche nelle corsie ospedaliere: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 186 (-1 rispetto a ieri) 1.294 quelli negli altri reparti Covid (-63).

TOSCANA

In Toscana sono 234.097 i casi di positività al Coronavirus, 367 in più rispetto a ieri (355 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 9.906 tamponi molecolari e 12.007 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,7% è risultato positivo. Sono invece 6.985 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,3% è risultato positivo. Oggi si registrano 21 nuovi decessi – 14 uomini e 7 donne con un’età media di 80,7 anni – che portano il totale a 6.423. I ricoverati scendono sotto quota 1.300: sono 1.263, 48 in meno rispetto a ieri, di cui 195 in terapia intensiva (10 in meno). Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 211.216 (90,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 16.458, -4% rispetto a ieri. Complessivamente, 15.195 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (642 in meno rispetto a ieri, meno 4,1%). Sono 31.584 (1.812 in meno rispetto a ieri, meno 5,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 96 casi in più rispetto a ieri, Prato 72, Pistoia 36, Massa Carrara 23, Lucca 20, Pisa 36, Livorno 19, Arezzo 38, Siena 16, Grosseto 11.

UMBRIA

LAZIO

“Oggi il numero più basso di positivi negli ultimi sette mesi. Forte frenata nei contagi”. Così l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Su oltre 13.301 mila tamponi nel Lazio (+2251) e oltre 21 mila antigenici per un totale di quasi 25 mila test, si registrano 635 nuovi positivi (-45 rispetto a ieri) , 40 decessi (+23) e 1.230 guariti. “Diminuiscono i casi, forte calo delle terapie intensive e calo dei ricoverati – sottolinea D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 4.7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2.4%. I casi a Roma città sono a quota 406”.

MARCHE

Negli ospedali della Marche continua a scendere il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: sono in tutto 377, 19 in meno rispetto a ieri, dei quali 369 (-23) sono assistiti nei reparti e 8 (+4) nei pronto soccorso. Lo si apprende dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive sono ricoverate 53 persone, 5 in meno rispetto a ieri: 13 (-2) a Pesaro, 14 (-1) a Torrette, 1 in pediatria ad Ancona, 4 a Jesi, 9 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 2 (-1) a Fermo e 10 (-1) a San Benedetto del Tronto.

Nelle aree di semi-intensiva sono assistiti in 103 (-1): 45 a Pesaro, 10 (-1) a Torrette, 3 a Jesi, 7 a Macerata, 26 (-1) al Covid Hospital di Civitanova Marche, 4 a Fermo, 4 (+1) a San Benedetto del Tronto e 4 (+1) ad Ascoli Piceno. Gli altri 213 (-17) pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi: 4 (-1) al Covid e 1 in ostetricia a Pesaro, 22(-2) a malattie infettive e 1 in pediatria a Torrette, 4 all’Inrca di Ancona, 14 (-1) all’Inrca di Fermo, 19 (-2) al Covid di Jesi, 11 (-2) al Covid di Senigallia, 34 (-5) a malattie infettive a Macerata, 14 (+1) al Covid Hospital di Civitanova Marche, 19 a Camerino, 31 (+1) a malattie infettive di Fermo, 10 (-1) al Covid di San Benedetto del Tronto, 6 (-1) a malattie infettive di Ascoli Piceno e 21 (-3) presso la casa di cura Villa Serena di Jesi.

ABRUZZO

Sono 79 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 6.297 test eseguiti (3.956 tamponi molecolari e 2.341 test antigenici), con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 72.649. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra un anno e 89 anni e includono 13 giovani sotto i 19 anni: 7 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. Del totale dei casi positivi, 18.185 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+35 rispetto a ieri) 18-821 in provincia di Chieti (+2), 17.935 in provincia di Pescara (+22), 16.961 in provincia di Teramo (+19), 559 fuori regione (invariato) e 188 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi (2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2.447. I decessi di oggi riguardano persone di eta’ compresa tra 72 e 93 anni: 4 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara

2 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 62.531 dimessi/guariti (+251 rispetto a ieri). Sono 254 i pazienti (-24 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 25 (-4 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.392 (-153 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7.671 (-181 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.052.783 tamponi molecolari e 432.474 test antigenici. Il tasso di positivita’, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e’ pari a 1.2 per cento.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 1.109 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 772 sintomatici e 337 asintomatici, su 16.351 tamponi molecolari. I tamponi antigenici sono 7.367. I deceduti sono 29, nelle ultime 48 ore e 11 in precedenza ma registrati ieri per un totale dall’inizio della pandemia di 6.719. I guariti sono 2.390, e il totale sale a 316.423. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 111; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.353.

BASILICATA

In Basilicata, da ieri in zona gialla, si registrano altri 3 decessi per via del Covid nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 82 nuovi contagi a fronte di 1484 tamponi molecolari processati ieri. Nella stessa giornata risultano guarite 267 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.529, di cui 5.393 in isolamento domiciliare. Sono 18.442 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In ulteriore calo il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sceso a 136 di cui 10 in terapia intensiva.

PUGLIA

In Puglia sono stati analizzati 11.692 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 684 nuovi positivi, per una incidenza del 5,8% (ieri era del 5%). Oggi, inoltre, sono stati registrati 24 decessi (ieri 25).

I nuovi casi positivi sono 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 96 in provincia di Foggia, 132 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto (2 casi di provincia di residenza non nota). I 24 decessi sono distribuiti 5 in provincia di Bari, 6 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test; 194.784 sono i pazienti guariti; 42.682 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 237 in più rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.241 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 747.367 soggetti per un totale di 810.139 tamponi eseguiti.

Le persone risultate positive al coronavirus sono 63.355, quelle negative 684.012. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.092 (+8 rispetto a ieri), mentre i guariti sono 49.000 (+495 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono cosi’ suddivisi: Cosenza 19, Catanzaro 31, Crotone 72, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 102. Gli attualmente positivi sono 13.263.

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 55.765 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 83 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 1.224.781 tamponi, di cui 5.776 nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività dell’1,4%.

Si registrano anche quattro decessi (1.422 in tutto).

Sono, invece, 274 (-14) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, 40 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.916 e i guariti sono complessivamente 39.113 (+324).

Sul territorio, dei 55.765 casi positivi complessivamente accertati, 14.585 (+11) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.440 (+16) nel Sud Sardegna, 5.035 (+22) a Oristano, 10.751 (+7) a Nuoro, 16.954 (+27) a Sassari.