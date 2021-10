I tamponi processati sono stati 270.044. Ieri erano stati 344.969. Il tasso di positività resta allo 0,8%. In calo ancora i ricoveri (-41) e le terapie intensive (-3). In Italia dall’inizio dell’epidemia ci sono state 131.301 vittime e 4,7 milioni di casi.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

Nessun decesso in Trentino: ieri sono stati effettuati 3.318 test rapidi, 23 dei quali sono risultati positivi. 214 invece quelli molecolari, che hanno individuato 12 casi positivi, confermando anche 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Negli ospedali il numero di ricoverati rimane 16, con 3 persone sempre affidate alle terapie intensive. Restano 5 le classi ancora in quarantena.

ALTO ADIGE

Sono 36 i nuovi casi, su 5.492 tamponi processati nella giornata di ieri. Il bollettino odierno registra un nuovo decesso, che fa salire a 1.196 le vittime complessive da inizio pandemia. Resta stabile il numero dei pazienti in ospedale, 25 sono ricoverati nei normali reparti e 6 in terapia intensiva. Le persone positive ad un test antigenico sono 28.265. I guariti totali sono 77.376.

PIEMONTE

VENETO

Sono 224 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagiati a 472.516. Vi sono altre due vittime, con il totale a 11.792. In discesa gli attuali positivi, che sono 9.419, 59 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Stabile la situazione clinica, con 201 ricoverati in area non critica (+2) e 37 (-1) in terapia intensiva.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Su 2145 tamponi molecolari sono stati rilevati 37 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’1,72%. Sono inoltre 5.323 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 43 i pazienti in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.828, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.656, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a 787.

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

Sono 239 i nuovi casi, rilevati con 21.420 tamponi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44 (+2), 315 quelli negli altri reparti Covid (+7) e si contano altri 4 morti: due a Bologna (una donna di 99 anni e un uomo di 89), uno a Piacenza (una donna di 90 anni) e uno a Cesena (un uomo di 54 anni). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,8 anni, 75 gli asintomatici. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 61 nuovi casi più 7 dell’Imolese, seguita da Ravenna (41). I guariti sono 140 in più, i casi attivi 14.992 (+95), il 97,6% in isolamento a casa.

TOSCANA

Sono 284.458 i casi di positività, 208 in più rispetto a ieri. L’età media dei nuovi casi è di 45 anni: 25% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più. Eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo, il 2,8% sulle prime diagnosi. Purtroppo si registrano altri 4 decessi – 3 uomini e una donna con un’età media di 84,8 anni, residenti 2 nella provincia di Firenze, 1 in quella di Pistoia, 1 in provincia di Arezzo – che portano il totale a 7.206. In calo sempre i ricoverati: sono 241, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 25 in terapia intensiva, 2 in meno.

Rispetto a ieri i casi sono in calo a fronte di un numero di tamponi inferiore e un tasso di positività minore: nel report precedente i contagi erano stati 229 su 21.518 test, e un incidenza di positivi pari all’1,1%, 3,1% sulle prime diagnosi. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.410 (95,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.842, -1% rispetto a ieri. Complessivamente, 5.601 persone sono in isolamento a casa (50 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 12.916 (704 in meno rispetto a ieri, meno 5,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 73 casi in più rispetto a ieri, Prato 9, Pistoia 26, Massa Carrara 10, Lucca 16, Pisa 19, Livorno 10, Arezzo 19, Siena 20, Grosseto 6.



UMBRIA

Scendono sotto quota 700 i positivi in Umbria, in calo anche i ricoverati. Negli ospedali umbri risultano ricoverati 46 pazienti, quattro in meno rispetto a ieri, di cui cinque, dato invariato, in terapia intensiva. Questi ultimi, riferisce la regione, sono tutti over 50 non vaccinati. Gli attualmente positivi sono 672, 34 unità in meno rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 12 nuovi positivi e 46 guariti. Non si registrano nuovi decessi.

LAZIO

Nel Lazio su 7.525 tamponi molecolari e 11.471 tamponi antigenici per un totale di 18.996 test, si registrano oggi 221 nuovi casi positivi (meno 9 rispetto a ieri), con 106 contagi a Roma. Inoltre, si registrano come ieri 3 decessi e 313 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 340 (meno 8 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 50 (meno 2 rispetto a ieri). I contagi sono in calo rispetto a domenica 3 ottobre, meno 57 rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’1,1 per cento. I casi a Roma citta’ sono a quota 106. Prosegue calo di terapie intensive e ricoveri.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 79 nuovi casi, il 3,8% rispetto ai 2.089 tamponi processati. Ieri il rapporto era stato del 3,1%, con 49 casi su 1.585 tamponi. Il tasso di incidenza su 100mila abitanti è salito a 34,03 (ieri era a 28,80). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale, che non ha segnalato vittime. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 113.617.

Gli ultimi casi sono stati individuati: 17 in provincia di Ancona, 36 in provincia di Macerata, 12 in quella di Pesaro-Urbino, 6 nel Fermano, 2 nel Piceno e 6 fuori regione. Questi casi comprendono 16 soggetti sintomatici, 19 contatti stretti con positivi, 24 contatti domestici, 3 rilevati in ambito scolastico, 2 in ambienti di lavoro, 1 in ambiente di socialità, 1 in ambito assistenziale e 2 extra-regione; sono 11 i casi oggetto di approfondimento epidemiologico.

ABRUZZO

Sono 19 i nuovi positivi, di età compresa tra 3 e 81 anni. Non ci sono decessi. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 2.079 tamponi molecolari e 6.787 test antigenici. Finora, dall’inizio dell’emergenza, sono 77.581 i guariti (invariato rispetto a ieri). Sono 1.494 gli attualmente positivi (+19), dei quali 49 ricoverati in area medica (+3) e 6 in terapia intensiva (+1), mentre 1.439 ásono in isolamento domiciliare (+15). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (10), Chieti (2), Pescara (1), Teramo (6).

MOLISE

CAMPANIA

Sono 245 i pazienti risultati positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 15.914 test eseguito. Il tasso di incidenza è dunque dellì1.53%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era dell’1,6%. I deceduti sono due. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; 12 quelli occupati I posti letto di degenza occupati: 179.

BASILICATA

C’è un nuovo decesso avvenuto ieri. Si tratta di una donna, residente a Venosa (Potenza) e ricoverata presso Centro di Riabilitazione Don Uva del capoluogo lucano. Sempre ieri sono stati processati 627 tamponi molecolari, da cui sono emersi 18 nuovi contagi. Venti le persone guarite e 25 quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Nessuna in terapia intensiva.

PUGLIA

Sono 62 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, su 12.099 test giornalieri, con una incidenza dello 0,5%. Una persona è morta. I nuovi casi per provincia sono: Bari, 20; Bat, 3; Brindisi, 5; Foggia, 7; Lecce, 20; Taranto, 6 e uno di provincia da definire. Le persone attualmente positive sono 2.382, mentre 135 sono le persone ricoverate in area non critica e 19 le persone in terapia intensiva.

CALABRIA

Sono 89 i nuovi contagi registrati (su 2.716 tamponi effettuati), +259 guariti e zero morti (per un totale di 1.424 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -170 attualmente positivi, -172 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9).

SICILIA

SARDEGNA

Nelle ultime 24 ore si registrano 2 decessi e 13 nuovi casi di positività (-6), sulla base di 1.324 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.817 test per un tasso di positività dello 0,3%. Resta invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12, mentre quelli ricoverati in area medica sono 77 (7 in meno rispetto a ieri); 1.646 sono i casi di isolamento domiciliare (-18). Le vittime sono una donna di 81 anni residente nel Sud Sardegna e una di 80 residente nella provincia di Sassari.