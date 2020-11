In situazioni di emergenza possono crearsi situazioni particolarmente gravi di squilibrio tra risorse disponibili e necessità, ed è indispensabile avere dei criteri di riferimento per operare scelte particolarmente difficili. E’ l’indicazione del Comitato etico dell’Istituto superiore di sanità che, all’interno del Sistema nazionale Linee guida dell’Iss, ha avviato una consultazione sul documento ‘Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia da Covid-19’, redatto dalla Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia Intensiva (Siaarti) e dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla).

