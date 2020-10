“Si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero dei casi” e con “evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese”. Lo rileva il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, secondo cui l’indice di contagio RT nazionale è ora a 1,17.

Una situazione così preoccupante da spingere a un’indicazione drastica: É “necessaria una rapida analisi del rischio sub-regionale per il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette”, un invito cioè alle regioni a utilizzare lo strumento previsto dall’ultimo dpcm che fissa il livello minimo di sicurezza e lascia ai governatori la responsabilità di stringere ulteriormente le maglie dove sia necessario.