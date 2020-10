“Mai meno di 65 euro, con una media di 94 euro”. Sono questi i prezzi dei tamponi a pagamento nei laboratori privati rilevati da un’indagine di Altroconsumo, svolta in 154 strutture private in sei Regioni (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto). I prezzi dei test sierologici, invece, rimangono invariati rispetto al giugno 2020: in media il costo di questi test è di 48 euro ed è più basso se si tratta di un test rapido qualitativo, mentre si alza se l’analisi quantifica anche la presenza dei due anticorpi coinvolti nella risposta immunitaria al Covid (IgG e IgM).

