Nei prossimi giorni prenderà il via la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 all’interno dello Stato della Città del Vaticano. “E’ prevedibile – scrive la Direzione Sanità e Igiene del Vaticano – che i vaccini possano arrivare nella seconda settimana di gennaio, in una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”. Priorità – su base volontaria – a chi è maggiormente in contatto con il pubblico e agli anziani. “Per conservare le dosi di vaccino – spiega la direzione sanitaria – è stato acquistato un ‘ultra low temperature refrigerator'”.

