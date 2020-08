Pochi nuovi positivi, ma un decesso dopo una settimana senza vittime. Secondo i dati della Regione sul coronavirus relativi al 17 agosto, ci sono altri nuovi 4 nuovi positivi a fronte di 920 tamponi effettuati. Tre sono residenti in provincia di Bari: “Di questi, – informa il dg della Asl Bari, Antonio Sanguedolce – una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell’attività di triage in struttura sanitaria. Il Dipartimento di Prevenzione resta impegnato nel lavoro di tracciamento e di sorveglianza epidemiologica”. Il quarto positivo è un residente della provincia di Foggia, “un cittadino straniero presente sul territorio provinciale – spiega il dg Asl Foggia, Vito Piazzolla – per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti”.

Un nuovo decesso in provincia di Lecce porta il totale regionale delle vittime a 555, mentre i guariti aumentano di 1 per un totale di 3.982. Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) salgono a 325.

I ricoverati totali salgono a 51, con due pazienti in terapia intensiva.

Osservando i dati aggregati su base settimanale, emerge l’assenza totale di decessi negli ultimi 7 giorni precedenti al caso di oggi accompagnata da 8 guariti, sostanzialmente in linea con i 6 negativizzati delle scorse settimane. Ad aumentare nella settimana appena trascorsa sono invece i nuovi casi, quasi raddoppiati. I positivi sono poco più di 20 al giorno, per un totale di 144, fortemente collegati a pugliesi di rientro dall’estero o da fuori regione, a focolai localizzati – soprattutto in provincia di Foggia e Lecce – e a tracciamento di contatti a essi collegati. Si tratta di cifre simili a quelle registrate a metà maggio quando però la curva epidemiologica era in calo. Attualmente la curva, pur riferita a un numero ancora limitato di casi e quasi totalmente noti per origine, è in rialzo graduale da quasi un mese.