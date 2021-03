Sono 1.286 i nuovi casi di infezione da Covid-19, a fronte di 10.732 test effettuati secondo i dati diffusi dalla Regione nel bollettino del 9 marzo. La percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati – compresi quelli di controllo – è dell’11,98 per cento, un punto in più della scorsa settimana.

I nuovi contagiati sono così suddivisi: 524 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia Bat, 171 in provincia di Foggia, 147 in provincia di Lecce, 256 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. La situazione continua a preoccupare i sindaci, in particolare nel Barese e nel Tarantino, in attesa di eventuali inasprimenti delle regole dettate per le regioni in area gialla.

A Gravina in Puglia, per esempio, il primo cittadino Alesio Valente ha emesso un’ordinanza con cui dispone il “divieto di stazionamento dal lunedì al sabato dalle 15 alle 22, e la domenica dalle 5 sino alle 22 con la possibilità di transitare per vie cittadine solo per raggiungere il proprio domicilio, il luogo di lavoro e le attività commerciali, oltre che per motivi di salute e necessità, anche senza autocertificazione”. Dopo una videoconferenza con l’assessore Pierluigi Lopalco e i vertici Asl, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci invece ha annunciato: “Nelle prossime ore il capoluogo adotterà nuove strette su aree e orari e tutta la Provincia è destinata a cambiare colore nei prossimi giorni”.

Sono 39 i decessi registrati (13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto) che portano il totale delle vittime a 4.61. Mentre con 649 guariti in più rispetto alle comunicazioni di ieri, i negativizzati arrivano a 117.371.

Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) salgono a 35.805. Di questi 1.532 sono in ospedale, in crescita rispetto a ieri tra ingressi e uscite.