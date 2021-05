Casi in discesa rispetto alla scorsa settimana e ricoverati ancora sotto quota mille.

Sono 399 i nuovi casi di infezione da covid-19, a fronte di 8.977 test effettuati, secondo i dati diffusi nel bollettino del 22 maggio. I nuovi tamponi positivi rispetto a tutti quelli effettuati – compresi quelli di controllo – rappresentano il 4,44 per cento, quasi un punto e mezzo in meno rispetto alla percentuale della scorsa settimana.

I contagiati di oggi sono suddivisi così: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia Bat, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 9 i decessi registrati nell’ultima comunicazione (1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto) che fanno salire il totale delle vittime a 6.369 mentre i guariti arrivano a 209.321.

Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) scendendo a 32.794. Di questi 963 sono in ospedale