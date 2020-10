Altri 184 casi di infezione da Covid-19 a fronte di 5.189 tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione sul coronavirus nel bollettino del 10 ottobre. I contagiati sono così suddivisi: 52 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia Bat, 60 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 5 casi residenti fuori regione.

Un nuovo decesso registrato in provincia di Foggia porta il totale delle vittime a 607, mentre i guariti totali salgono a 4.982, 22 in più di ieri. Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) arrivano a 3.711, di cui 322 ricoverati in strutture ospedaliere.

È appena sopra il valore di guardia 1 in Puglia il valore di Rt, l’indice di trasmissione dell’infezione calcolato sui casi sintomatici. Secondo il ministero della Salute e l’Iss, nel monitoraggio settimanale, la nostra regione risulta a 1,01 (la media tra gli intervalli di confidenza 0,8 e 1,23).