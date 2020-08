I 6 del Barese, informa il dg della Asl, Antonio Sanguedolce, sono “3 persone rientrate dalla Grecia, un contatto stretto di un caso già accertato e sorvegliato di Altamura, un caso già in isolamento fiduciario e un uomo di 83 anni sintomatico ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico”.

“Il caso in provincia di Brindisi – dice il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone – riguarda un pugliese che lavora in Emilia Romagna ed è stato di recente in vacanza in Croazia. È venuto in Puglia dove si trovano i suoi parenti: si è subito autosegnalato e ha riferito che un contatto stretto al rientro in Italia dalla Croazia era risultato positivo. È stato sottoposto a tampone e si trova in isolamento fiduciario”.

In provincia di Lecce si tratta di 5 migranti domiciliati nelle aree di isolamento di un centro di accoglienza e una persona che ha avuto contatti con uno dei giovani salentini rientrati positivi da Malta. “Il dipartimento di prevenzione – sottolinea il dg della Asl Lecce Rodolfo Rollo – prosegue con cura le attività di tracciamento per individuare precocemente eventuali nuovi casi”. Invece per il Foggiano si tratta di 2 collegati a focolai preesistenti e un cittadino straniero presente sul territorio provinciale.

“I focolai – dichiara il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla – sono, al momento, circoscritti e monitorati dai servizi aziendali. Invitiamo la popolazione a tenere comportamenti corretti e adeguati alle circostanze poiché sono l’unico strumento di contrasto alla diffusione del virus”.