Cala ancora il numero dei tamponi effettuati in Puglia e, di conseguenza diminuisce il numero dei positivi. Lunedì 21 dembre sono stati registrati 788 nuovi casi su 4.377 tamponi. A livello provinciale sono così suddivisi: 237 in provincia di Bari, 17 a Brindisi, 62 nella Bat, 422 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

In lieve aumento il numero delle vittime: 31. Sono 13 in provincia di Bari, 3 nella provincia Barletta Andria Trani, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. In tutta la regione gli attualmente positivi sono 53.574, con il numero più alto – 31.327 – nella provincia di Bari. Segue il Foggiano con 18.066

Maggiore evidenza sull’andamento dei contagi emerge aggregando i dati su base settimanale. E per la seconda settimana consecutiva la curva dei positivi pugliesi appare in discesa: la media nella settimana appena trascorsa è di circa 1.089 nuovi casi al giorno, in discesa dell’11,67 per cento rispetto a 7 giorni prima. Era da metà novembre – quando però i casi erano in crescita – che non si registravano cifre simili. A scendere è anche la percentuale dei tamponi positivi rispetto a quelli effettuati, pari all’11,98 rispetto al 15,48 per cento della settimana prima.

Sono più che raddoppiati i guariti totali in 7 giorni (5.656 contro i precedenti 2.097), ma sono aumentati anche i decessi (245 in totale contro 222). Continua anche la graduale decrescita dei pazienti ricoverati (da una domenica all’altra passati da 1.738 in tutti i reparti a 1.609, di cui da 191 a 169 in terapia intensiva), al netto del fatto che si tratta di una sommatoria tra pazienti che hanno visto migliorare la loro condizione di salute tanto da lasciare l’ospedale e pazienti deceduti.