In Puglia, su 4.707 test per l’infezione da Covid-19 analizzati, sono stati registrati 715 nuovi positivi. Lunedì 15 marzo, dunque, il tasso di positività è del 15,19% (ieri era del 17,23%). I decessi registrati sono 34 (ieri erano 9).

I nuovi casi rilevati sono 357 in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione; mentre 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

I 34 decessi sono avvenuti: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.696.388 test; 122.847 sono i pazienti guariti; 39.123 sono i casi attualmente positivi.

Un quadro più chiaro sull’andamento della curva epidemica si può ottenere osservando i dati quotidiani aggregati sulla base di 7 giorni, utilizzando le date di trasmissione da parte della Regione. L’aumento nella registrazione dei nuovi casi è sempre netto: nella settimana 8-14 marzo in media ce ne sono stati 1.443 al giorno, il 20,15 per cento in più della settimana precedente quando la media era stata di 1.201 casi. Le cifre sono sempre più vicine al picco registrato nella seconda ondata, nella settimana 30 novembre-6 dicembre (media giornaliera: 1.589 positivi). E con le registrazioni di ieri, nella settimana 8-14 marzo è stata superata la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti (255,5), in particolare per i valori della provincia di Bari (367,9) e di Taranto (316,85). Le altre province sono ancora su valori inferiori.

Rispetto ai 7 giorni precedenti sono rimasti costanti i decessi (172 in una settimana contro i 174 della scorsa) e sono aumentati i guariti (6.253 in totale contro i precedenti 5.848): gli attualmente positivi hanno raggiunto di fatto quota 40mila. Sale il rapporto tra tamponi positivi e totale dei tamponi effettuati (compresi quelli di controllo e i test antigenici rapidi) al 14,56 per cento contro il precedente 12,92. Nella settimana appena trascorsa sono state anche raggiunte le soglie di guardia nell’occupazione dei posti di terapia intensiva (30 per cento) e di area non critica (40 per cento): è la certificazione del sovraccarico delle strutture sanitarie, già denunciato da giorni dagli operatori ospedalieri.