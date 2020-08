Mai così tanti positivi in Puglia dopo il sette maggio: nel bollettino del 24 agosto ne sono segnati 46 su 1.068 test. Sono così suddivisi: 30 in provincia di Bari, 10 in provincia di BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.Non sono state registrate vittime.

“Abbiamo registrato 30 casi di positività – dichiara Antonio Sanguedolce, direttore generale della Asl Bari – la metà dei quali sono contatti stretti di persone già individuate e sottoposte a tampone, di rientro da Grecia, Malta, Spagna e Croazia. I restanti casi di positività afferiscono alla attività di triage eseguita nelle aree dedicate dei presidi ospedalieri della ASL. Su questi ultimi sono in corso indagini da parte del Dipartimento di prevenzione per individuare l’origine del contagio ed eventuali fattori di rischio”.

“Sono 10 i casi registrati oggi – dice Alessandro Delle Donne, dg della Asl Bt – di questi 4 sono rientrati dalla Sardegna, 1 è proveniente dalla Spagna mentre 4 sono contatti stretti di una paziente positiva. Sull’altro positivo sono in corso le indagini”.

Due i casi nel foggiano: “Il primo – dice Vito Piazzolla dg della ASL Foggia – riguarda 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale. Nel secondo caso si tratta di una persona sintomatica per la quale sono già in corso le indagini epidemiologiche per rintracciare i contatti stretti e disporre la sorveglianza attiva volontaria”.

Da Lecce le spiegazioni del direttore generale della Asl, Angelo Rollo: “I casi registrati riguardano un residente in provincia di Lecce sottoposto a tampone all’arrivo al pronto soccorso e un turista residente fuori regione su cui sono in corso le indagini epidemiologiche del nostro Dipartimento di prevenzione”. Il gg della Asl Taranto, Stefano Rossi, dichiara che “il caso positivo registrato oggi riguarda un cittadino straniero che si è sottoposto al test in ospedale”.

Aggregando i dati pugliesi su base settimanale è possibile apprezzarne in modo più evidente l’effetto rispetto alle comunicazioni quotidiane. Ecco allora che nella settimana appena trascorsa rispetto a quella precedente i guariti risultano maggiori (22 contro 8), con un decesso contro 0. Ad alzarsi ancora è anche la media dei positivi quotidiani, passata dai circa 17 casi al giorno della settimana 10-16 agosto ai quasi 24 casi della settimana appena conclusa (siamo passati da 144 casi totali comunicati in una settimana a 167).

Numericamente le medie dei casi quotidiani sono simili a quelle registrate a metà maggio, ma come sottolineato dal coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, grazie a una concentrazione delle ricerche dei contagiati tra chi rientra soprattutto da zone a rischio, nelle ultime settimane è stato possibile individuare in proporzione molti più asintomatici o pazienti con pochi sintomi (paucisintomatici) rispetto al passato: in questa maniera quella porzione meno evidente ma altrettanto contagiosa di persone che hanno contratto il virus sta emergendo prima. Mantenendo la guardia alta su queste fonti di diffusione sarà possibile contenere il più possibile una seconda ondata.