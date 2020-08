Secondo i dati della Regione sul coronavirus relativi al 21 agosto ci sono altri 35 nuovi positivi a fronte di 2.931 tamponi effettuati. Tra questi: 14 sono della provincia di Bari, “5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza. – secondo il dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce – Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l’attività di triage in struttura sanitaria – tra cui un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII e in condizioni stabili – per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche”.

Quattro casi dalla Bat, “tutti provenienti da Malta” dice il dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne; 12 dalla provincia di Foggia, “9 sono collegate a tre focolai già noti e circoscritti. – segnala Vito Piazzolla, dg Asl Foggia – Negli ultimi 3 casi si tratta di persone rientrate, rispettivamente, da Croazia, Malta e Ciad”; 5 da Lecce, ovvero “2 rientri dalla Spagna e 3 contatti stretti di persone positive già note” secondo il dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo.

Non si registrano nuovi decessi, il cui totale resta 555, mentre 5 guariti in più portano la somma dei negativizzati a 3.996. Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) salgono a 419 tra cui 65 ricoverati, con 4 pazienti (uno in più degli scorsi giorni) in terapia intensiva.

Secondo il report dell’Asl Lecce, nella provincia salentina gli attualmente positivi sono 104, un quarto circa di quelli pugliesi. Trenta di questi sono temporaneamente presenti sul territorio, ma solo 5 sono i ricoverati. Le città con più casi attuali sono Lecce (14) e Martano (9). Rispetto all’inizio di giugno, prima del via libera allo spostamento tra regioni, gli attualmente positivi si sono quasi quintuplicati.