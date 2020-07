Una persona positiva al coronavirus è morta in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio della pandemia di 16.798. Secondo i dati comunicati da Regione Lombardia, i nuovi casi positivi sono 51, di cui 16 a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivi’. Da ieri i tamponi effettuati sono stati 5.361, per un totale di 1,2 milioni dall’inizio della crisi. “Proseguono le azioni di preventive di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle Ats per ‘stanare’ anche i focolai più piccoli ed estinguerli sul nascere”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

