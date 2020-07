Delle 8.947 persone ancora positive al coronavirus Sars-CoV-2 in Lombardia, ce ne sono circa 2mila che – nonostante siano trascorsi 2 mesi dalla data di comparsa dei sintomi – continuano a essere debolmente positive. Cittadini praticamente ‘in ostaggio‘, costretti a stare ancora in isolamento in virtù delle regole dettate dalle linee guida del ministero della Salute, che considerano un paziente Covid guarito solo dopo la negatività di un doppio tampone eseguito a distanza di 24 ore. Per gestire questa situazione, la Regione chiede “indicazioni precise al ministero della Salute, al Comitato tecnico scientifico (Cts) e all’Istituto superiore di sanità”.

Fonte