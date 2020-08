Sono 102 i nuovi casi positivi di coronavirus, registrati in Lombardia (di cui 16 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Nessun decesso si registra oggi, mentre il totale delle persone morte dall’inizio dell’emergenza è di 16.833. Aumenta il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 95 per un totale complessivo di 74.700, di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti. Stabile la terapia intensiva, con 10 pazienti ricoverati. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 165 (+5). Quanto al numero di tamponi effettuati, sono 7.960 per un totale di 1.387.206.

