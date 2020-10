Con la pandemia, soprattutto nel periodo del lockdown, in Italia c’è stato un boom delle condivisioni degli abbonamenti digitali. Se questo genere di comportamento è abbastanza diffuso per quanto riguarda le piattaforme con Netflix, Disney+ o Prime Video, balza all’occhio come gli italiani si siano ingegnati, trasformando le proprie abitudini, per sfruttare di più la condivisione di applicazioni per uso lavorativo o per la sicurezza, come gli antivirus.

Fonte