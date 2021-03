Sono 12.916 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia con 417 morti, contro le 297 vittime registrate ieri. I tamponi effettuati sono stati 156.691 con un indice di positività dell’8,2%.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

Ricoveri e terapie intensive

Sono attualmente 3.721 le persone ricoverate in terapia intensiva (+42 rispetto a ieri). Oggi gli ingressi sono stati 192.

Sempre più grave il bilancio dei medici morti

Si aggrava il bilancio delle vittime della pandemia tra i medici italiani. Tolmino Rossi, medico di famiglia, 69 anni, consigliere dell’Ordine dei medici di Fermo, è l’ultimo camice bianco ricordato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), nell”elenco caduti pubblicato sul suo sito.

Controlli e sanzioni

Nella settimana che va dal 22 al 28 marzo sono stati svolti dalle forze di polizia 818.954 controlli per il contenimento della diffusione del Covid-19. Le persone controllate, ha fatto sapere il Viminale, sono state 719.785, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di prevenzione sono state 13.436, mentre 88 persone sono state denunciate per non aver rispettato le misure di isolamento previste dalla quarantena. Controllate inoltre 99.169 attività ed esercizi commerciali; i titolari sanzionati sono stati 757, 186 i provvedimenti di chiusura.

VALLE D’AOSTA

Un decesso e 27 nuovi contagi in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo da di pazienti positivi al virus da inizio epidemia a 9102. I casi positivi attuali sono 842, + 22 rispetto a ieri, di cui 38 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 795 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono 7839, + 4 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino a oggi e di 92.907, + 161, di cui 12.298 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i decessi di persone positive al Covid registrati in Val d’Aosta sono 421.

PIEMONTE

Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva, in Piemonte: nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione è riportata una diminuzione di 5 pazienti che fa scendere il totale a 364 (-5 rispetto a ieri). Non si ferma, invece, l’incremento negli altri reparti, +61 rispetto a ieri, il totale passa a 3.837. I decessi sono 18 (di cui 1 registrato oggi). I nuovi contagi sono 1.504 con un tasso di positività del 10.6% rispetto ai 14.197 tamponi diagnostici processati (6.158 antigenici); la quota di asintomatici è del 37,9%. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.584, gli attualmente positivi 35.785, i guariti + 1.276.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

Un decesso in Trentino. Gli ingressi negli ospedali ieri sono stati 16, quattro volte tanto le dimissioni che nel fine settimana – ricorda la Provincia – sono comunque ridotte. Il totale dei pazienti Covid è pari pertanto a 263, di cui ricoverati in 46 in rianimazione. La domenica è il giorno in cui il numero dei tamponi cala: ieri ne sono stati analizzati 677, tutti molecolari e sono stati registrati 84 nuovi positivi. I test hanno confermato anche 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai tamponi antigenici. Sono stati inoltre notificati all’Azienda sanitaria anche 288 test rapidi. Ci sono 27 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare (ieri le classi in quarantena erano 18): 10 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni. Fra le classi più mature troviamo invece 9 nuovi casi nella fascia 60-69 anni, 9 tra 70-79 anni e 7 di 80 e più anni.

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 35 i nuovi casi emersi nella giornata di ieri su 3.920 tamponi processati. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore ma il bollettino dell’Azienda sanitaria provinciale oggi registra 8 decessi perchè 7 decessi risalgono al mese di febbraio. Le vittime collegate alla pandemia di coronavirus in provincia di Bolzano salgono così a 1.121. Su 204.396 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.470 sono risultate positive mentre 24.252

quelle al test antigenico. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 98, 29 quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva, 91 quelli in strutture private convenzionate e 99 quelli in isolamento.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.841 tamponi molecolari sono stati rilevati 257 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi (6,48%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 86 mentre quelli in altri reparti 680.

VENETO

Sono 728 i nuovi casi trovati in Veneto trovati a fronte di 12 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (una incidenza del 5,86%). Sfiora quota 380mila il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza.Torna a crescere il totale dei ricoverati, 59 in più nelle 24 ore, per un totale di 2.176 posti letto occupati da pazienti positivi al covid (dato superiore alla punta massima dello scorso marzo per il totale dei ricoveri). Dieci i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 10.538 in totale.

EMILIA – ROMAGNA

È ancora di poco superiore a duemila l’aumento giornaliero di nuovi casi in Emilia-Romagna (2.011 con 910 asintomatici), seppur a fronte di un numero non elevato di tamponi (11.964) come accade nei week-end. L’età media dei nuovi casi è 43,2 anni. Si contano poi altri 55 morti, di cui 25 a Bologna e un uomo di 46 anni a Reggio Emilia Calano i ricoveri in terapia intensiva, 398 (-3) mentre aumentano quelli negli altri reparti, 3.540 (+100). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 411 nuovi casi, seguita da Modena (312), poi Ferrara (242) e Rimini (214). I guariti sono sono 805 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 247.487. I casi attivi sono 73.890 (+1.151), il 94,6% in isolamento a casa. Per la campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 825.340 dosi; sul totale, 283.205 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

TOSCANA

In Toscana 1.021 nuovi casi su 10.323 tamponi molecolari e 1.764 test rapidi, 31 morti e 661 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Diminuiscono i contagi registrati, ma anche i test. Motivo per cui i nuovi positivi salgono all’8,4% sul totale dei tamponi e al 18,5% in rapporto ai nuovi casi testati. Complice anche l’effetto del fine settimana, ovvero l’assenza di dimissioni ospedaliere, inoltre aumenta la pressione sulle aree covid. I ricoverati in tutto sono 1.794 (+25 rispetto a ieri), fra questi però scendono a 262 i pazienti in cura in terapia intensiva (due in meno). Dall’inizio dell’emergenza sono 192.656 i contagi accertati, 159.469 le guarigioni e 5.297 I decessi. Risalgono le quarantene: nelle ultime 24 ore, secondo i dati aggregati delle aziende sanitarie, sono 26.096 gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in isolamento domiciliare (+304) e 37.872 le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti (+42). Nell’ultima giornata risultano effettuate così 8.393 Somministrazioni per un totale di 604.182 inoculazioni.



UMBRIA

Dopo settimane di decessi, nessun morto in Umbria nell’ultimo giorno. Secondo quanto riporta il sito della Regione le vittime sono 1.247 dall’inizio della pandemia, dato stabile tra domenica e lunedì. Tornano poi sotto 5 mila gli attualmente positivi, oggi 4.980, 83 meno di ieri. Legati a 49 nuovi positivi e 132 guariti. Sono stati analizzati 385 tamponi e 47 test antigenici. Con un tasso di positività dell’11,3 per cento sul totale (era 5,1 una settimana fa) e del 12,7 sui soli molecolari (era 13,3). Tornano a salire i ricoverati in ospedale, 432, sette in più, 60 dei quali (dato invariato in terapia intensiva).

LAZIO

“Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (-4.888) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 14mila test, si registrano 1.403 casi positivi (-433), 45 i decessi (+31) e +1.561 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 800”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 232 (37 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione).

ABRUZZO

Sono complessivamente 64.774 i casi positivi al registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 224 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 45, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 2100 (di età compresa tra 61 e 102 anni, 6 in provincia di Chieti, 5 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52112 dimessi/guariti (+311 rispetto a ieri).

CAMPANIA

La curva del contagio resta stabile in Campania. Oggi è all’11,68% rispetto al precedente 11,42. Cala il numero assoluto di positivi – 1.169 a fronte dei 2095 di ieri -, ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati, 10.007 rispetto ai precedenti 18.345. Aumenta l’occupazione delle terapie intensive, sono 169 le persone che vi si trovano ricoverate rispetto alle precedenti 165, ed anche i posti letto di degenza occupati (si passa da 1592 a 1601). 459 i sintomatici tra i positivi rispetto ai 710 asintomatici. I guariti sono 2.224. Ancora molto elevato il numero di vittime. Altre 54 per un totale di 5.261.

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata sono 35 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (33 sono residenti) su un totale di 410 tamponi molecolari e sono 3 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Latronico, Potenza e Senise. I lucani guariti o negativizzati sono 51. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.551 (-21), di cui 4.371 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.715 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 425 quelle decedute.

PUGLIA

Oggi in Puglia, sono stati registrati 5.142 test per l’infezione da Covid-19 e 786 casi positivi: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati inoltre registrati 33 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.845.068 test, 138.303 sono i pazienti guariti e 46.494 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 621.909 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 661.274 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive sono 46.311 (+201 rispetto a ieri), quelle negative 575.598. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 36 persone terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), +169 guariti/dimessi e 2 morti.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 164 i nuovi casi segnalati in Sardegna dall’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionali, che registra anche altri tre morti: il totale dei casi sale così a 44.854 dal marzo 2020, mentre le vittime sono in tutto 1.229. In ospedale sono ricoverati 231 pazienti, di cui 200 in reparti non intensivi (+11) e 31 nelle terapie intensive (+1). In totale sono stati eseguiti 983.595 tamponi, per un incremento complessivo di 9.725 test rispetto al dato precedente: il tasso di positività è pari all’1,6%. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.747. I guariti sono in tutto 29.461 (+88), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 186. Ecco la distribuzione dei casi accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: 11.286 (+86) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.025 (+24) nel Sud Sardegna, 3.695 (+3) a Oristano, 8.781 (+13) a Nuoro, 14.067 (+38) a Sassari.