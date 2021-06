Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono stati eseguiti 75.861 tamponi molecolari e

antigenici: il tasso di positività è 0,5%, lo stesso di ieri.

VALLE D’AOSTA

Non si registra nessun nuovo caso di coronavirus né alcun decesso nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta. Lo comunica la Regione, specificando che sono stati testate 66 persone. Gli attualmente positivi in regione sono 35, di cui un ricoverato e 34 in isolamento domiciliare.

TRENTINO

Tornano a zero i decessi per Covid in Trentino. L’unico caso positivo di oggi è stato individuato con test molecolare (178 quelli analizzati ieri dal laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara dai quali sono arrivate anche le conferme di 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi). Nessun positivo dai 305 tamponi rapidi notificati all’Azienda sanitaria. Scende ulteriormente il numero dei pazienti in ospedale: con le 2 dimissioni di ieri adesso sono 5 i ricoverati. La campagna vaccinazioni questa mattina ha fatto registrare 438.077 somministrazioni finora eseguite. Le seconde dosi sono 168.583. Quelle nelle fasce over 80, 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 65.763, 83.932 e 92.241.

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 2 i nuovi casi di Covid-19 su 721 tamponi processati nella giornata di ieri. Una positività è emersa al tampone molecolare, l’altra al test antigenico. Da quindici giorni non vengono registrati decessi collegati al coronavirus per un dato che resta di 1.180 vittime da inizio pandemia. Su 222.865 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.656 sono risultate positive. Le persone trovate positive al test antigenico sono 26.209. I guariti totali sono 73.534. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 7 (uno in più rispetto a ieri) e 3 in terapia intensiva (uno in meno).

PIEMONTE

Oggi l’unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 14 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 0 dopo test antigenico), pari allo 0,1% di 10.160 tamponi eseguiti, di cui 6.985 antigenici. Dei 14 nuovi casi, gli asintomatici sono 11 (78,6%). Sono 2 i decessi registrati, per un totale di 11.696 persone. Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.891. I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (- 10 rispetto a ieri).

VENETO

Sono 20 i nuovi casi di contagio da SarsCov2 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun ulteriore decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 425.333, quello delle vittime a 11.612, stazionario. Minimi i casi di aumento dei ricoveri. +1 , per un totale di 266 unità, calano i pazienti delle terapie intensive che da 27 passano a 25 (-2).

LOMBARDIA

Secondo il quotidiano bollettino diramato oggi dalla Regione Lombardia continuano a diminuire i ricoverati per coronavirus nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-8). A fronte di 9.458 tamponi effettuati, sono 46 i nuovi positivi (0,4 per cento). Oggi, infine, viene segnalato un decesso, per un totale di 33.775. Solo 5 i contagi registrati nella città di Milano su 15 in tutta la provincia: seguono le province di Lodi (+6), Bergamo e Monza e Brianza (+4); Cremona, Mantova e Lecco (+3), Brescia e Sondrio (+2), Varese (+1). Nessun nuovo caso nelle province di Como e Pavia. Varese: 1.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.186 tamponi molecolari sono stati rilevati 3 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,25%. Sono inoltre 268 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato alcun caso. Nella giornata odierna si registra un decesso; continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 14. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.788. Dall’inizio della pandemia sono risultate positive complessivamente 106.914 persone.

LIGURIA

Sono 23, secondo il bollettino odierno diffuso dalla Regione, i pazienti covid ricoverati negli ospedali liguri, numero invariato rispetto a ieri. Di questi, 7 sono in terapia intensiva. Il report non segnala nuovi casi di positività al virus: nelle ultime 24 ore effettuati 1.034 tamponi molecolari, 567 antigenici rapidi. Nel bollettino odierno non si segnalano nuovi decessi: le vittime, da inizio emergenza, sono 4.350. Sul fronte vaccini, dei 1.433.693 consegnati, ne sono stati somministrati 1.304.057 pari al 91%.

EMILIA-ROMAGNA

In Emilia Romagna sono 64 i nuovi positivi su un totale di 8.379 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%, “un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni”. Inoltre, nei festivi “soprattutto quelli molecolari – spiega la Regione – vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo”. Si registra un nuovo decesso: una donna di 87 anni morta a Ferrara. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28 (numero invariato rispetto a ieri), 191 quelli negli altri reparti Covid (+6). Questi i principali dati sull’emergenza sanitaria diffusi dalla Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 30,4 anni.

TOSCANA

E’ di 33 nuovi positivi (età media 34 anni, solo il 9% sopra i 60anni) e un altro decesso (una donna di 90 anni morta a Firenze) l’aggiornamento del Covid in Toscana secondo l’ultimo report delle 24 ore. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale della Toscana a 244.219 dall’inizio della pandemia. I guariti sono stati 302 (tutte guarigioni complete con tampone negativo) e crescono in percentuale dieci volte tanto del +0,1% e raggiungono quota 235.242. Il totale delle vittime sale a 6.862 decessi. Gli attualmente positivi sono oggi 2.115 (-11,3% su ieri, da giorni prosegue costante il calo generale dei pazienti). Tra loro i ricoverati sono 122 (due in più su ieri) di cui 30 in terapia intensiva, dato stabile. Altre 1.993 positivi sono in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-272 su ieri, -12%). Inoltre ci sono 9.590 persone (-215 in meno su ieri, -2,2%) isolate in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate.

UMBRIA

LAZIO

Oggi su quasi 5mila tamponi nel lazio (-187) e quasi 4mila antigenici per un totale di quasi 9mila test, si registrano 52 nuovi casi positivi (-41), 5 decessi (+4), i ricoverati sono 190 (-19). I guariti sono 192, le terapie intensive sono 55 (2). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. I casi a roma città sono a quota 34. È quanto emerso dall’odierna videoconferenza della task-force regionale per il covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico bambino gesù alla presenza dell’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Ad oggi nel Lazio sono 3.326 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 3.081 in isolamento domiciliare. Mentre 245 persone sono ricoverate, 55 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.327 persone sono decedute e 334.215 guarite. In totale sono stati esaminati 345.868 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 3 nuovi casi di Covid, lo 0,8% rispetto ai soli 357 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è diminuito rispetto al giorno precedente, quando era stato dell’1,3%, con 13 nuovi casi su 970 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 103.616. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati individuati 2 nella provincia di Pesaro-Urbino e 1 in quella di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono un soggetto sintomatico e 2 casi rilevati in ambiente domestico.

ABRUZZO

E’ pari a 1 (di 56 anni della provincia di Teramo) l’incremento dei nuovi casi positivi al Covid registrato oggi in Abruzzo, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 74762. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71257 dimessi/guariti (+37 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 993 (-32 rispetto a ieri). 26 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 966 (-36 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 840 tamponi molecolari (1183569 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 225 test antigenici (505811). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.09 per cento. Del totale dei casi positivi, 18984 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (invariato rispetto a ieri), 19443 in provincia di Chieti (invariato), 18182 in provincia di Pescara (+1), 17446 in provincia di Teramo (+1), 586 fuori regione (-1) e 121 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 48 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania, analizzati 1.761 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 17 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti tra aprile e maggio, ma registrati ieri. In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 216 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

BASILICATA

In Basilicata sono 18 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 801 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 73. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 773 (-55). Per la vaccinazione, sono state somministrate 6.335 dosi nei due giorni. Finora sono 288.252 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,1 per cento) e 154.992 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 443.244. I residenti in Basilicata sono 553.254.

CALABRIA

Sono 7 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.021 tamponi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore e scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 2,15% allo 0,69%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.224 (dato invariato da 72 ore), i guariti sono 62.243 (+71 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 72 (+2 rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 5.445(-64).

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 4256 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 9 casi positivi: 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.660.485 test, 243.135 sono i pazienti.

SICILIA

SARDEGNA

Un solo caso di Covid su 1.479 tamponi fatti in Sardegna nelle ultime 24 ore, mentre non si registra alcun decesso. Sono 57.208 i contagi complessivamente accertati. In totale sono stati eseguiti 1.376.144 tamponi. I morti restano 1.490 in tutto. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 40 pazienti in area medica (+3 rispetto all’ultimo bollettino) e 3 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.295 le persone in isolamento domiciliare e 53.380 (+18) i guariti. Sul territorio, dei 57.208 casi positivi complessivamente accertati, 14.988 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.694 nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.382 a Sassari.