Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.267. Sono invece 460 le vittime in un giorno (lo stesso numero di ieri). Oggi sono stati effettuati 349.472 tamponi molecolari e antigenici, mentre ieri i test erano stati 363.767. Il tasso di positività è del 6,8% (ieri era al 5,8%), in aumento dell’1%.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

Nessun decesso e 61 nuovi contagi in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti positivi al coronavirus da inizio epidemia a 8816. I casi positivi attuali sono 649, + 22 rispetto a ieri, di cui 28 ricoverati in ospedale, cinque in terapia intensiva, e 616 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti rispetto a ieri di 39 unità arrivando a 7748, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è pari a 90.571, + 887 rispetto a ieri, di cui 10.873 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i pazienti deceduti risultati positivi al Covid in Valle d’Aosta sono 419. Dato l’aggravarsi dei contagi, il governo regionale punta ad anticipare le misure restrittive, forse addirittura la ‘zona rossa’, già da sabato prossimo 27 marzo. In particolare sono al vaglio misure per limitare gli spostamenti e gli assembramenti sul territorio nel fine settimana. Negli ultimi 7 giorni i nuovi casi positivi nella regione alpina sono stati 291 su 100.000 abitanti e l’indice Rt puntuale è balzato a 1.75.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.582 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 342 dopo test antigenico), pari al 10,5% dei 24.575 tamponi eseguiti, di cui 15.334 antigenici. Dei 2.582 nuovi casi, gli asintomatici sono 944 (36,6%). I casi sono così ripartiti: 512 screening, 1.350 contatti di caso, 720 con indagine in corso; per ambito: 40 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 143 scolastico, 2.399 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 301.349 così suddivisi su base provinciale: 24.620 Alessandria, 14.526 Asti, 9.511 Biella, 42.182 Cuneo, 23.388 Novara, 160.911 Torino, 11.443 Vercelli, 11.124 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.342 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.302 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 357(+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.677(+69 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.258. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.591.042 (+24.575 rispetto a ieri), di cui 1.320.375 risultati negativi. Sono 40 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisioggi(si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 10.093 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.459 Alessandria, 627 Asti, 394 Biella, 1.209 Cuneo, 830 Novara, 4.700 Torino, 450 Vercelli, 336 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 255.964 (+ 2.198 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 21.680 Alessandria, 12.728 Asti,8.465 Biella, 34.801 Cuneo, 19.891 Novara, 135.807 Torino, 9.590 Vercelli, 9.842 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.203 extraregione e 1.957 in fase di definizione.

LIGURIA

Sono 494 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, a fronte di 4.694 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.027 tamponi antigenici rapidi. I decessi sono 10 mentre gli ospedalizzati calano di 6 unità. Lo fa sapere la Regione.

LOMBARDIA

Sono 5.046 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore (di cui 160 ‘debolmente positivi’) mentre le persone decedute sono 100, facendo così salire a 30.185 il numero totale di morti dall’inizio dell’epidemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 59.696 (di cui 41.558 molecolari e 18.138 antigenici) per un totale di 7.882.033, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all’8,4%.

PROVINCIA DI TRENTO

Nessun decesso in Trentino. Diminuisce ulteriormente la pressione negli ospedali che al momento registrano 248 pazienti Covid, di cui 45 in rianimazione (2 in meno rispetto a ieri). Le dimissioni dall’ospedale ieri sono state 22; i nuovi ingressi invece si sono fermati a 15. Sono 177 i nuovi contagi, sono 61 i nuovi casi risultati positivi al molecolare (su 1.350 test) ai quali si affiancano altri 116 positivi all’antigenico (su 1.491 test). I molecolari hanno inoltre confermato la positività di 64 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i nuovi positivi, gli asintomatici sono 69, curati a domicilio come i 102 pauci sintomatici rilevati oggi. Fra i giovanissimi ci sono 28 ulteriori casi (3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni) mentre sono più numerosi quelli individuati fra gli ultra settantenni (16 nella fascia 60-69 anni, 17 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni). Le vaccinazioni intanto sono arrivate a 82.676 di cui 28.978

seconde dosi. Nella fascia degli ultra ottantenni sono 38.925 le dosi finora somministrate; quelle della fascia 70-79 anni invece sono state 7.244.

PROVINCIA DI BOLZANO

Ancora un decesso in Alto Adige. Lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale. Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale così a 1.108. I nuovi contagi sono 137: 55 sono stati rilevati sulla base di 1.064 tamponi pcr (239 dei quali nuovi test) e 82 sulla base di 9.436 test antigenici. Il totale dei casi positivi accertati è ora di 69.356: di questi, 66.404 persone (97 in più di ieri) sono state dichiarate guarite. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sempre 35 oltre a 3 all’estero. Calano quelli ricoverati nei normali reparti ospedalieri, che sono 106 (9 in meno), e nelle strutture private convenzionate, che sono 108 (7 in meno). Aumentano, invece, i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: sono 103 (23 in più). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.630.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.649 tamponi molecolari sono stati rilevati 561 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,93%. Sono inoltre 3.177 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 281 casi (8,84%). I decessi registrati sono 13; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 645.

VENETO

Sono 1.861, un dato in calo rispetto a ieri, i nuovi casi registrati in Veneto nelle ultime 14 ore, che protanon il totale dei malati a 373.405. Lo riporta il bollettino regionale, segnalando 25 nuovi decessi, per un totale di 10.467 vittime dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 39.183, ancora in crescita (+55) rispetto a ieri. Prosegue l’aumento dei ricoveri in ospedale, con 1.815 pazienti nei reparti non critici (+23) e 277 nelle terapie intensive (+10).

EMILIA – ROMAGNA

In Emilia-Romagna, su un totale di 34.925 tamponi, i casi di Covid-19 sono 2.070 in più rispetto a ieri e la percentuale di nuovi positivi sul numero di test eseguiti è del 5,9%. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 58 nuovi decessi, che dall’inizio dell’epidemia sono stati 11.627. Dei nuovi contagiati, 868 sono asintomatici e sono stati individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.835 (8 in meno rispetto a ieri) e di questi, i pazienti in isolamento domiciliare, con sintomi lievi e che non richiedono cure ospedaliere, sono complessivamente 67.876 (4 in più rispetto a ieri) e rappresentano il 95,5% degli attuali positivi.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 402 (5 in più di ieri) e 3.557 quelli ricoverati in altri reparti Covid (54 in meno rispetto alle 24 ore precedenti). L’età media dei nuovi positivi oggi è di 43,9 anni. Bologna è ancora la città con più contagi (351) ed è seguita da Modena (309), Ferrara (275), Rimini (259), Ravenna (203), Reggio Emilia (189), Forlì (143), Parma (137), Cesena (98), il circondario imolese (62) e Piacenza (44). I guariti sono 2.020 in più rispetto a ieri e raggiungono un totale di 240.932 unità, mentre dall’inizio della pandemia i contagi totali hanno raggiunto i 324.394 casi.

TOSCANA

In Toscana sono 187.273 i casi di positività, 1.518 in più rispetto a ieri (1.452 confermati con tampone molecolare e 66 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 16 uomini e 6 donne con un’età media di 81,5 anni. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 155.313 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16.101 tamponi molecolari e 8.638 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono invece 10.923 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.762, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.727 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 257 in terapia intensiva (4 in più).

UMBRIA

Praticamente dimezzati in Umbria i nuovi casi emersi nell’ultimo giorno rispetto a quello precedente, oggi 113 contro i 225 di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. Sono stati registrati anche 187 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 5.167, 77 meno di ieri.

I tamponi analizzati sono stati 2.191 e i test antigenici 2.103. Il tasso di positività è del 2,6 per cento sul totale (ieri 3,7) e del 5,1 sui soli molecolari (ieri 6,4). Ancora in calo i ricoverati, ora 438, dieci meno di ieri, 63 dei quali, tre in meno, nelle terapie intensive.

LAZIO

“Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (-489) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 2.055 casi positivi (+346), 33 i decessi (+3) e +1.752 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900”. Lo dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE

Nell’ultima giornata sono 621 i contagi rilevati tra le nuove diagnosi nelle Marche. Ancora una volta la provincia di Ancona ha fatto segnare oltre un terzo dei casi (225, 36%). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati 5.697 tamponi: 3.162 nel percorso nuove diagnosi (980 nello screening con percorso Antigenico) e 2.535 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati 19,6%)”. Altri 77 positivi riscontrati nei test antigenici (da sottoporre a tampone molecolare) con “rapporto positivi/testati dell’8%”. A livello provinciale i 621 contagi riscontrati con i molecolari, oltre ai 225 di Ancona, sono localizzati nelle province di Pesaro Urbino (138), Macerata (133), Fermo (54) e Ascoli Piceno (50); 21 provenienti da fuori regione. Tra i positivi 74 soggetti con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (168), contatti stretti di casi positivi (183), in setting lavorativo (5), in ambiente di vita/socialità (1), in setting assistenziale (2), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2), screening percorso sanitario (3) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 182 casi si stanno ancora effettuando indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Sono 310 i casi registrati oggi in Abruzzo e risultati dagli 8.964 test effettuati (4.993 tamponi antigenici e 4.471 test antigenici). Il totale dei contagi, da inizio emergenza, sale a 63.541. I contagi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra un anno e 95 anni, compresi 53 giovani sotto i 19 anni: 18 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo.

CAMPANIA

Sono 2.068 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 24.256 tamponi di cui 3.490 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione, specificando che 1.365 dei nuovi positivi sono asintomatici, 703 quelli con sintomi. I guariti sono 2.814, le vittime crescono di 62 unità (34 deceduti nelle ultime 48 ore e 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 184 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.576 i ricoverati nei reparti (3.160 i posti a disposizione).

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata sono 110 i nuovi casi di positivi (105 riguardano residenti), su un totale di 1.169 tamponi molecolari, e zero decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 50 di cui 21 a Melfi. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Pisticci (18) e Potenza (14). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.334 (+51), di cui 4.163 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.504 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 416 quelle decedute.

PUGLIA

Oggi in Puglia su 12.807 test effettuati, sono risultati 2.033 casi positivi, il 15,87% del totale (ieri era il 15,65% dei test). Sono stati registrati, inoltre, 37 decessi. I nuovi casi positivi sono 858 in provincia di Bari, 153 in provincia di Brindisi, 144 nella provincia BAT, 366 in provincia di Foggia, 152 in provincia di Lecce, 350 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. I 37 decessi sono distribuiti 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 13 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.805.576 test e di questi 133.996 sono i pazienti guariti, mentre 44.177 sono i casi attualmente positivi, 1.993 dei quali ricoverati in ospedale. Sono deceduti complessivamente 4.606 pugliesi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio della pandemia è di 182.779.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 612.428 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 650.863 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 44.824 (+475 rispetto a ieri), quelle negative 567.604. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare +1 terapie intensive, +128 guariti/dimessi e 4 morti.

SICILIA

SARDEGNA

Un decesso e 211 nuovo contagi su 3.546 test effettuati, questi i numeri della pandemia in Sardegna, nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale. Dall’inizio dell’emergenza, sono 43.941 I casi di positività al coronavirus complessivamente accertati nell’isola, 1.219 le vittime totali. Finora sono stati eseguiti 943.882 tamponi, per un incremento complessivo di 3.546 test rispetto al dato precedente.