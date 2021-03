Sono 13.846 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, con 386 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 169.196, con un tasso di positività che sale all’8,1%, rispetto al 7,2% registrato ieri, quando i test erano stati 277.086. I casi totali da inizio epidemia sono

3.400.877, i morti salgono invece a 105.328. Ci sono in Italia 563.067 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 8.605. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.732.482 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 32.720.

Ricoveri e terapie intensive

Sono 3.510 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 62 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 227, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 232). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.049 persone, con un incremento di 565 unità nelle ultime 24 ore.

VALLE D’AOSTA

Sono 52 i nuovi casi in Valle d’Aosta (8.655) e nessun decesso, con il totale che resta a quota 419. Sono 35 gli attuali positivi, cioè 565 dall’inizio della pandemia. I nuovi tamponi ammontano a 287, ovvero 87.957 fino ad oggi. Lo riporta il bollettino della Regione, secondo cui i guariti sono 7.671 (+17).

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.521 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 145 dopo test antigenico), pari al 10,0% dei 15.285 tamponi eseguiti, di cui 7.223 antigenici. Dei 1.521 nuovi casi, gli asintomatici sono 591(38,8%). I ricoverati in terapia intensiva sono 349 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.536 (+81 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.998 i tamponi diagnostici finora processati sono 3.514.812 (+15.285 rispetto a ieri), di cui 1.299.636 risultati negativi. Sono 40 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

LIGURIA

Sono 294 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, a fronte di 2.334 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.418 tamponi antigenici rapidi. I decessi sono 8 mentre gli ospedalizzati crescono di 15 unità.

LOMBARDIA

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 2.105 casi di Covid-19, di cui 112 ‘debolmente positivi’, e 77 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi sono stati 29.876. I tamponi processati sono 21.732 (di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici), con un tasso di positività del 9,6%. I guariti/dimessi sono 9.240 (complessivo: 571.586 (+9.240), di cui 5.478 dimessi e 566.108 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva salgono a 822 (+16), mentre i ricoverati a 6.952 (+26).

PROVINCIA DI TRENTO

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari indica altri 6 lutti in Trentino, quasi tutti si sono verificati in ospedale (5). Si tratta di 3 uomini e di altrettante donne, di età compresa fra i 75 ed i 98 anni. Meno impattante il numero dei nuovi contagi che si ferma ad 80, cifra che va tuttavia rapportata al minor numero di tamponi analizzati nella giornata di domenica (1.163).

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige, nella giornata di ieri, sono stati registrati 35 nuovi casi di Covid-19 su 2.895 processati. Non sono stati registrati decessi collegati al coronavirus e quindi le vittime complessive restano 1.101. Le nuove positività sono 27 su 450 tamponi molecolari esaminati e 8 su 2.445 test antigenici effettuati. Su 202.765 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.038 sono risultate positive dal 24 febbraio 2020, data della prima positività accertata in provincia di Bolzano. Le persone positive al test antigenico sono 23.871. Per quanto concerne i ricoveri, 128 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri (+5 rispetto a ieri), 34 quelli in terapia intensiva (dato stabile ma restano 3 pazienti ricoverati all’estero), 122 quelli nelle strutture private convenzionate e 111 quelli in isolamento nelle strutture appositamente allestite.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia, su 2.904 tamponi molecolari oggi sono stati rilevati 314 nuovi contagi con una percentuale di positività del 10,81%. Sono inoltre 672 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 91 casi (13,54%). I decessi registrati sono 17, a cui si somma uno risalente allo scorso 11 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre quelli in altri reparti risultano essere 611. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 981 positivi al coronavirus, e i soggetti attualmente positivi sono oggi 39.174. I soggetti ricoverati sono 1.958, di cui 1.714 In area non critica e 244 in terapia intensiva. Lo comunica il presidente della regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa.

EMILIA – ROMAGNA

I nuovi positivi in Emilia-Romagna sono 2.118, mentre i nuovi decessi sono stati 44. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 319.080 casi di positività. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 19.902 e la a percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri – del 10,6%, inferiore al 17,9% dello scorso lunedì – non è comunque indicativa dell’andamento generale, poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

TOSCANA

In Toscana sono 1.140 i nuovi casi positvi al Covid (1.101 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 183.496 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 151.599 (82,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.722 tamponi molecolari e 1.737 tamponi antigenici rapidi, di questi il 8,5% è risultato positivo. Sono invece 6.582 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.779, +1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.706 (53 in più rispetto a ieri), di cui 245 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 23 nuovi decessi: 16 uomini e 7 donne con un’età media di 77,9 anni.

UMBRIA

LAZIO

Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.490) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.407 casi positivi (-386), 19 decessi (+4) e 576 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 15%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 700. “Cauto ottimismo, massima attenzione e un balzo in avanti dei ricoveri. Avanti tutta con la campagna vaccinale, da oggi torniamo a 20 mila somministrazioni al giorno”, commenta D’Amato.

MARCHE

Resta alta la percentuale di positivi sul totale di nuove diagnosi eseguite nelle Marche: sono 265 i casi rilevati nell’ultima giornata, fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche, su un totale di 1.832 tamponi: 833 nel percorso nuove diagnosi (di cui 131 nello screening con percorso Antigenico) e 999 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,8%)”. Oltre la metà dei contagi registrati in provincia di Ancona (148, circa 55% del totale) dove il numero assoluto di casi sta diminuendo a livello settimanale dopo due settimane di zona rossa; seguono le province di Macerata (46) Pesaro Urbino (24), Fermo (21), Ascoli Piceno (16) e 10 fuori regione). Nel Percorso Screening Antigenico, sui 131 test e sono stati riscontrati “12 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è al 9%”. Tra i 265 contagiati, sulla base di tamponi molecolari, ci sono 61 persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (59), contatti stretti di casi positivi (73), in setting lavorativo (21), in setting assistenziale (1), screening percorso sanitario (2). Per altri 48 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Sono complessivamente 62.714 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 190 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 90 anni). Secondo quanto comunica l’assessorato regionale alla sanità, i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 31, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 18 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 2023 (di età compresa tra 46 e 94 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell’Aquila).

CAMPANIA

Sono 1.313 i positivi del giorno in Campania, 499 dei quali con sintomi. Un numero basso anche per lo scarso numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, appena 10.671. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi molecolari arriva al 12,3%. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. Si registrano anche 43 decessi, 22 verificatisi nelle ultime 48 ore, mentre sono 2.617 le persone guarite. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono morte per covid in Campania 4.940 Persone e 216.036 cittadini campani sono guariti dal virus.

MOLISE

BASILICATA

Sono 24 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 su un totale di 392 tamponi molecolari e ben 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I decessi riguardano cittadini residenti a Calvera, Francavilla in Sinni, Matera, Montescaglioso, Pietrapertosa, Potenza e Tursi. I lucani guariti o negativizzati sono 27.

PUGLIA

Sale al 17,3 per cento il tasso di positività in Puglia dove su 4.866 test processati, 844 hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi contagi da coronavirus sono stati accertati in provincia di Bari in cui si contano 500 malati di covid in più rispetto a ieri. È quanto si legge nel bollettino diramato dalla Regione.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 603.400 soggetti per un totale di 641.087

tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu’ test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 43.667 (+156 rispetto a ieri), quelle negative 559.773″. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza.

SICILIA

SARDEGNA

In Sardegna sono 161 i nuovi casi, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, che segnala anche altri cinque morti: il numero delle vittime sale così a 1.214 dall’inizio della pandemia, mentre quello dei casi accertati finora arriva a 43.418. I ricoveri sono in aumento: nelle terapie non intensive sono in cura 185 pazienti (+7), mentre in quelle intensive sono 22 i posti occupati, uno in più rispetto a ieri.

In totale sono stati eseguiti 927.268 tamponi, per un incremento complessivo di 14.175 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è del 1%. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.877. I guariti sono in tutto 28.935 (+88), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 185. Ecco la distribuzione territoriale dei casi accertati in Sardegna da marzo 2020: 10.797 (+71) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.881 (+39) nel Sud Sardegna, 3.572 (+1) a Oristano, 8.513 (+20) a Nuoro, 13.655 (+30) a Sassari.