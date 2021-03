Ieri i contagi sono stati ….

VALLE D’AOSTA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Due i decessi in Alto Adige (1.101 da inizio emergenza). I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.230 tamponi molecolari e registrato 63 nuovi casi positivi. Inoltre sono 57 i test antigenici positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 121, quelli ricoverati in strutture private convenzionate 122, mentre sono 112 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 35 pazienti e altri tre pazienti Covid-19 altoatesini sono ricoverati in terapia intensiva in Austria. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono attualmente 4.170.

VENETO

Torna a superare i 2.000 casi il report dei positivi al tampone Covid in Veneto in sole 24 ore. Si tratta esattamente di 2.044 contagi, per un dato complessivo di 364.969 infetti dall’inizio dell’epidemia. Vi sono anche 20 decessi, che portano la cifra totale delle vittime a 10.338. Non si arresta la crescita dei posti letto occupati negli ospedali da pazienti con il virus: nelle normali aree mediche si trovano 1.632 malati (+22), nelle terapie intensive 226 (+7). Crescono anche i soggetti attualmente positivi, 38.333 (+720).

PIEMONTE

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

I nuovi positivi in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi). Il dato dei nuovi casi è più alto di ieri (erano 1.365) a fronte di un numero di test più alto (erano 23.465) e il tasso dei positivi è superiore (5,82%).

UMBRIA

Supera la quota di 1.200 il numero dei decessi per Covid in Umbria: secondo i dati della Regione, aggiornati al 20 marzo, oggi sono 1.205, dodici in più di ieri. Si registra tuttavia un nuovo notevole calo dei ricoveri: sono 446 (14 in meno di ieri), 74 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. I guariti sono 296. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 206 e il numero degli attualmente positivi scende ancora, a 5.579 (102 in meno di ieri). Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 2.601 test antigenici e 2.792 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo che sale al 3,8% (ieri 3%) e al 7,4 (ieri 6) per i soli molecolari.

LAZIO

Nel Lazio sono 47.054 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.484 ricoverati, 309 in terapia intensiva e 44.261 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 213.135, i decessi 6.340 e il totale dei casi esaminati è pari a 266.529, secondo il bollettino aggiornato della Regione.

MARCHE

Sono 856 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Secondo il servizio Sanità della Regione “nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.616 tamponi: 3.859 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.121 nello screening con percorso Antigenico) e 2.757 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,2%)”. Sugli 856 positivi, 286 sono in provincia di Ancona, 227 in provincia di Pesaro Urbino (che conferma un aumento di contagi segnalato dalla Prefettura e dagli enti locali), 148 quella di Macerata, 85 in quella di Fermo, 70 in quella di Ascoli Piceno e 40 fuori regione. Sui 1.121 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 90 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%”.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Sono 151 i nuovi contagi in Basilicata emersi a fronte di 1.524 tamponi molecolari processati. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.197, di cui 4.017 in isolamento domiciliare. Sono 13.201 (71 nelle ultime 24 ore) le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 393 quelle decedute (nessuna nelle ultime 24 ore). Nelle strutture ospedaliere lucane sono ricoverati per Covid in 180.

PUGLIA

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 26 morti in Puglia e su 11.296 test sono stati rilevati 1.983 casi positivi, con un tasso di positività del 17,5%. I casi attualmente positivi sono 42.072, di cui 1.877 ospedalizzati (+33 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza sono guarite 128.464 persone (+1.055).

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA