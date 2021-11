Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 8.544 nuovi casi di coronavirus e 53 morti. Sono stati eseguiti 540.371 tamponi: il tasso di positività è all’1,58%. In crescita le terapie intensive (+8) e i ricoveri con sintomi (+72).

VALLE D’AOSTA

Il bollettino Covid-19 emesso dalla Regione sulla situazione epidemiologica riporta un nuovo decesso. Il numero dei morti dall’inizio della pandemia in Valle d’Aosta sale a 476. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 25 nuovi casi positivi e cinque guariti. Sono otto le persone ricoverate in ospedale (nessuno in Terapia intensiva). Gli attuali contagiati sono 134.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 359 i nuovi casi di Covid-19 su 1.665 tamponi processati nella giornata di ieri. Il contagio tra le vallate altoatesine resta sempre molto elevato. Preoccupano i 4 decessi registrati nel bollettino odierno che fanno salire a 1.217 le vittime complessive da inizio pandemia

PIEMONTE

VENETO

Un altro bollettino ben sopra i 1.000 contagi Covid in sole 24 ore per il Veneto. Da ieri sono 1.125 i nuovi positivi al virus, un dato che porta il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia a 490.423. Sale anche il numero complessivo delle vittime, 11.872 (+2). Lo riferisce il report della Regione. Con questo trend la regione potrebbe superare tra pochi giorni la quota psicologica del mezzo milione di persone colpite dal Coronavirus. Cresce il numero degli attuali positivi, 15.461 (+589), e lievita anche quello dei malati ricoverati nei reparti ordinari, 299 (+14). Stabile invece il dato dei ricoveri, 60, nelle terapie intensive.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sonobstati complessivamente rilevati 524 nuovi contagi: 489 su 7.061btamponi molecolari con una percentuale di positività del 6,93% e 35 su 19.958 test rapidi antigenici realizzati (0,18%). Nella giornata odierna si registra un decesso: un uomo di 75 anni di Pordenone morto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 143. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

LIGURIA

Sono 232 i nuovi positivi registrati in Liguria in 24 ore, a fronte di 14.567 tamponi, di cui 3.750 molecolari e 10.817 antigenici rapidi. Nella Asl3 si annovera il maggor numero di nuovio casi (85), seguita da Asl5 Spezia (56), Asl1 Imperia (36) Asl4 Tigullio (30) e Asl2 Savona (23). Due casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria. Sostanzialmente invariato il numero degli ospedalizzati: sono 103 (-1 rispetto a ieri) 8 dei quali in Intensiva. Di questi 8, segnala il bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, 7 non sono vaccinati e uno è vaccinato con comorbilità. In isolamento domiciliare ci sono 1899 persone, 124 in più mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 2.800. Viene segnalato il decesso di una paziente di 91 anni avvenuto l’11 novembre scorso all’ospedale Galliera. La campagna vaccinale ha visto 5.308 dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Le dosi booster sono 73.714. I vaccinati con doppia dose sono 1.091.821.

EMILIA-ROMAGNA

Nelle ultime 24 ore, in Emilia Romagna si sono registrati 682 nuovi casi su un totale di 28.366 tamponi eseguiti con un tasso di positività del 2,4%. Tra i contagiati, 182 sono asintomatici di cui 23 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 con lo screening sierologico, 19 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione e 1 dal test pre-ricovero. Per 35 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. L’età media dei nuovi positivi è 44,3 anni. Sulla situazione contagi nelle province, a fare da capolista c’è Bologna con 126 nuovi casi e Ravenna con 83; seguono Cesena (69), Forlì (68) e Rimini (67), poi Modena (60), Reggio Emilia (59), Parma (51), Ferrara (42), Imola (36) e infine Piacenza con 21 casi. Sul fronte decessi, se ne registrato 7: due uomini di 90 e 70 anni a Parma, un uomo di 79 anni a Reggio Emilia, uno di 87 anni a Bologna, uno di 78 a Imola, uno di 79 a Forlì e una donna di 72 anni a Cesena. Infine, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 (meno 3 rispetto a ieri), 388 quelli negli altri reparti Covid (più 26 rispetto a ieri).

TOSCANA

In Toscana sono 294.204 i casi di positività al coronavirus, 431 in più rispetto a ieri (410 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 279.613 (95% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.892 tamponi molecolari e 22.469 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,4% è risultato positivo. Sono invece 9.014 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.263, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 293 (8 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e due donne, con un’età media di 84,7 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

Continua la crescita dei positivi al covid-19 in Umbria, ma ospedalizzazioni in calo. Questo il quadro della situazione sanitaria in Umbria in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 97 nuovi positivi, praticamente gli stessi di ieri. A fronte di 61 guariti, gli attualmente positivi crescono quindi di 36 unità, toccando quota 1510. Sul fronte ospedalizzazioni, risultano ricoverati nei reparti covid degli ospedali umbri 42 pazienti, due in meno rispetto a ieri, di cui sei, dato invariato, in terapia intensiva.

LAZIO

Oggi nel Lazio su 15.059 tamponi molecolari e 35.256 tamponi antigenici per un totale di 50.315 tamponi, si registrano 1.067 nuovi casi positivi (-6), 9 i decessi (+4), 550 i ricoverati (+13), 69 le terapie intensive (=) e +580 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 498. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 253 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 12% rispetto ai 2.117 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 10,6%, con 210 casi su 1.983 tamponi). Il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti oggi è tornato a crescere ed ora è a 90,70, mentre ieri era stato 85,32. Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 118.404. Sono 87 i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri, 4 meno di ieri, e 11 (+6) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 20 (-1) pazienti. Nelle ultime 24 ore è stata registrata una nuova vittima.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 179 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 91 anni), eseguiti 3444 tamponi molecolari e 9769 test antigenici, 1 deceduto (si tratta di una 81enne della provincia dell’Aquila), 79241 guariti (+29), 2709 attualmente positivi (+89), 75 ricoverati in area medica (-6), 11 in terapia intensiva (+1), 2683 in isolamento domiciliare (+154). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (12), Chieti (45), Pescara (43), Teramo (79). Lo rende noto l’Assessorato regionale alla Sanità.

MOLISE

CAMPANIA

Torna a scendere in Campania l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore sono stati 830 i casi positivi al Covid su 27.580 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 3,30%, oggi si attesta al 3%. Sei i morti, cinque nelle ultime 48 ore ed uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali sale a 18 (+1) il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive mentre calano i ricoverati in degenza, 285 (meno 5).

BASILICATA

In Basilicata sono 30 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti riguardano residenti), su un totale di 596 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 5. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 26 di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 919 (+24). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.485 somministrazioni di cui oltre mille sono terze dosi. Finora 434.591 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,6 per cento del totale della popolazione residente), 398.313 hanno completato il ciclo vaccinale (72 per cento) e 15.932 sono le terze dosi, per un totale di 848.846

somministrazioni effettuate.

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 277 nuovi casi di Coronavirus, l’1,4% dei 19.769 test eseguiti. Non si registrano decessi. I nuovi caso sono così distribuiti: 55 in provincia di Bari, 13 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 15 nel Brindisino, 46 nel Foggiano, 63 nel Leccese, 86 nella provincia di Taranto 86. Delle 3.787 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

CALABRIA

Sono 184 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4.753 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.354.600 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 89.613 (ieri erano 89.429). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 4,53% al 3,87%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.466 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 84.451 (+176 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 121 (+5 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 3.696 (+7).

SICILIA

SARDEGNA

In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 91 casi confermati di positività al Covid (-5), sulla base di 1.902 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.214 test per un tasso di positività del 1,1%.

Non si registrano decessi. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 8, mentre i ricoverati in area medica sono 44 ( 3 in meno di ieri); 1.741 i casi di isolamento domiciliare (40 in più rispetto a ieri).