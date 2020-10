VALLE D’AOSTA PIEMONTE



Continua a crescere il numero dei nuovi casi di Covid-19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte dei 3678 nuovi casi registrato ieri: il totale sale così a 338.398. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 128.098. Le vittime di oggi sono 22, contro le 31 di ieri. Gli attualmente positivi sono 65.952.

Un focolaio si è sviluppato nella struttura per richiedenti asilo Cascina Scarampa di Caresana (Vercelli). Attualmente, su un totale di 45 persone, 16 risultano positive al SarsCov2, le restanti sono invece negative. Tutte le persone sono state poste in quarantena sotto stretto controllo sanitario.

LIGURIA

LOMBARDIA



Dopo i test effettuati nella giornata di ieri ad Appiano Gentile sono risultati positivi i due giocatori dell’Inter Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. Entrambi i calciatori hanno già effettuato un secondo esame dal quale domani si attende conferma o meno della loro positività. Focolai di Covid-19 sono stati identificati negli ospedali di Luino e Angera, nel Varesotto. Lo riferisce l’Asst dei Sette Laghi, spiegando che sono state attivate necessarie misure di sorveglianza sanitaria.

La campagna vaccinale contro l’influenza partirà in Lombardia il 19 ottobre. Lo ha annunciato il direttore generale dell’assessorato al Welfare Marco Trivelli, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia. Le somministrazioni del vaccino partiranno a ottobre con soggetti fragili, gli ospiti delle Rsa e gli over 65. Dalla prima metà di novembre si inizierà con i soggetti in età pediatrica fragili e con i bambini dai 6 ai 24 mesi, e con soggetti tra i 60 e 64 anni, con priorità per le persone fragili. Da metà novembre il calendario proseguirà con le fascia dei bambini da due a sei anni, degli operatori sanitari e della popolazione tra i 60 e i 64 anni.

TRENTINO ALTO ADIGE

Nella provincia autonoma di Bolzano, ad oggi, sono stati effettuati in totale 187.835 tamponi su 97.393 persone. I nuovi casi positivi sono 69 su 1.897 test analizzati ieri. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 30, uno in più fra quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In terapia intensiva si trova una persona. Invariato il numero dei decessi, incluse le case di riposo: 292. Sono alcuni dei dati comunicati dall’Azienda sanitaria altoatesina. In Isolamento domiciliare 2.071 cittadini (di cui 36 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta). Cresce, intanto, il numero dei guariti: 10 in più per un totale di 2.785. A queste persone si aggiungono 918 (+3) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. I collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test sono 237, di cui 235 guariti.

VENETO

Sono 491 i nuovi positivi nella Regione Veneto solo nelle ultime 24 ore, e sono 6 i nuovi decessi. A dirlo è l’ufficio stampa della Regione, secondo i dati forniti dalla Direzione Prevenzione del Veneto al ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia da coronavirus i positivi registrati sono 29.909, con 2.206 vittime. Gli attualmente positivi sono 5.083.

In isolamento domiciliare ci sono 10.934 persone, delle quali – sottolinea l’ufficio stampa – il 90% è asintomatico.

FRIULI-VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA

Sono 184 su quasi 11.700 tamponi eseguiti i nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna.È quanto emerge dai dati della Regione secondo cui dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 36.638 casi di positività. Dei nuovi casi, 71 risultano asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali mentre 68 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 89 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono invece 18 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero e due idi rientro da altre regioni. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso: un uomo di 82 anni, in provincia di Parma. Il maggior numero di casi si rileva nelle province di Bologna (34), Piacenza (28), Modena (26), Reggio Emilia (23), Parma (19), Ravenna (17), Rimini (17) e Cesena (13). Ad oggi i casi attivi ammontano a 5.424, 129 in più rispetto a ieri mentre le persone in isolamento a casa sono complessivamente 5.179

(+121). I pazienti in terapia intensiva sono 13 (-1 rispetto a ieri) e 232 (+9) quelli negli altri reparti Covid.

TOSCANA

In Toscana sono 16.612 i casi di positività, 339 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 339 casi odierni è di 42 anni circa (il 20% ha meno di 20 anni, il 31% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, l’8% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 62% è risultato asintomatico, il 32% pauci-sintomatico. Delle 339 positività odierne, 24 casi sono riconducibili ad anziani ospiti nella struttura Rsa dove nei giorni scorsi erano emersi già alcuni casi. 5 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Il 37% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 10.693 (64,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 806.096, 9.050 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 4.749, +7,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 159 (8 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.

UMBRIA MARCHE

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati rilevati 66 nuovi casi. Sono stati anche analizzati 2.062 tamponi: 1.158 nelle nuove diagnosi e 904 per testare i guariti. I nuovi casi sono così divisi per provincia: 24 a Fermo, 20 a Ascoli Piceno, 11 a Macerata, 6 a Ancona, 3 a Pesaro e Urbino e 2 da fuori regione. Nei casi sono compresi 16 sintomatici, 16 contatti in ambito domestico, 10 contatti stretti di casi positivi, 4 rientri dall’estero (Romania, Albania, Svizzera), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico, 2 rientri da altra regione, 5 casi riscontrati dalla movida, 1 rilevato in ambiente lavorativo e 8 casi in fase di verifica.

LAZIO

“Su oltre 13mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 359 casi – di questi 144 a roma – 6 i decessi e 81 i guariti”. È quanto ha affermato l’assessore regionale alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, spiegando che “il rapporto tra i positivi e i testati è al 2,7%”. Ieri i nuovi casi erano stati 357 su 12mila tamponi. Dei 359 nuovi positivi di oggi, ha precisa D’Amato, 144 sono a Roma. Sei i decessi (come ieri) e 81 i guariti.

Sono 8.852 I casi positivi al covid-19 nel lazio. Di questi, 7.976 Sono in isolamento domiciliare, 821 sono ricoverati non in terapia intensiva, 55 sono ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 960 sono deceduti e 8.936

Sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla sanità e all’integrazione socio sanitaria della regione lazio.

L’assessore ha spiegato che è “al lavoro per ulteriori misure di contenimento nella provincia di Latina come richiesto dalla Asl”.

ABRUZZO

Sono complessivamente 4.783 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 68 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 93 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 9, di cui 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 486 (si tratta di una 97enne della provincia dell’Aquila). Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.145 dimessi/guariti (+13 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19, sono diventati asintomatici e 3.127 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1152 (+54 rispetto a ieri).

MOLISE CAMPANIA

Sono 757 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 9.925 tamponi. Il totale dei casi nella regione dall’inizio dell’emergenza sale a 16.464, mentre sono 654.892 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus in Campania, con il totale dei deceduti che sale a 470. Sono 149 i nuovi guariti, per un totale di 7.044 guariti.

PUGLIA

Un numero così alto di nuovi casi di contagi in Puglia non era mai stato registrato dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi: sono 248 i nuovi positivi. È Quanto si legge nel report diffuso dalla task force regionale che si sta occupando della emergenza sanitaria. Una cifra pari al 5,21 per cento dei 4.754 test processati. La provincia in cui si registra il numero più alto di nuovi contagi è Bari con 175 positività rilevate nelle ultime ore. Quindici invece, sono stati accertati nella Bat, tre provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in quella di Lecce, 17 in provincia di Taranto e un caso riguarda un residente fuori regione. Nel bollettino è segnalato anche un decesso in provincia di Taranto.

Dopo la coppia di sposi di Grottaglie (Taranto) risultati positivi al Coronavirus due giorni fa, oggi si è scoperta la positività anche di una donna invitata al ricevimento, che si è tenuto venerdì scorso. La stessa, secondo quanto riferito dall’Asl, ha sviluppato i sintomi già domenica arretrando, di fatto, la data di inizio del contact tracing: il matrimonio, infatti, si è svolto nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi. Per questo il Dipartimento di Prevenzione ha iniziato a contattare tutti i 150 invitati al banchetto di nozze per porli in isolamento fiduciario già da oggi. Tutti effettueranno il primo tampone lunedì mattina presso il drive-through nella struttura più vicina alla propria residenza. La coppia di Grottaglie si è sposata in una chiesa della cittadina delle ceramiche con ricevimento in un ristorante di Ginosa. La donna ha tuttavia avvertito sintomi febbrili dopo una seconda festa con amici martedì e si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, risultando poi positiva al tampone. Anche il marito è risultato positivo ed è asintomatico. Gli sposi stanno osservando l’isolamento sotto sorveglianza sanitaria nel proprio domicilio.

BASILICATA

In Basilicata ieri, su 737 tamponi analizzati, sono stati riscontrati 22 nuovi casi. Inoltre – secondo quanto reso noto dalla task force – sono state registrate anche sette guarigioni. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 331 e 35 sono quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata 35 persone sono morte per il covid-19 e 436 sono guarite; sono stati esaminati 79.406 tamponi, 78.439 dei quali sono risultati negativi.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 214.128 soggetti per un totale di 216.234 (allo stesso soggetto possono essere processati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.146 (+21 rispetto a ieri), quelle negative sono 211.982”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: rispetto a ieri si registrano due ricoveri in più, mentre i decessi dall’inizio dell’emergenza restano 102 (dato invariato nelle ultime 24 ore).