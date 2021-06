Sono 753 nuovi casi di positività al Covid 19 in Italia. E 56 i decessi. Il ministero della Salute precisa però che dei 56 decessi, 21 sono relativi a un ricalcolo delle regioni relativi al periodo marzo -maggio. Ieri i casi erano stati 927, i deceduti 10. In totale sono 306 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid con un calo di 22 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero sono stati 8 (ieri erano stati 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.899 , in calo di 128 unità rispetto a ieri.

VALLE D’AOSTA

La valle d’aosta lunedì passerà in “fascia bianca” e sarà ultima regione d’Italia a farlo. Intanto i casi di covid-19 ad oggi sono 37 i casi, due in più rispetto all’ultima giornata. I dati sono contenuti nell’ultimo bollettino diramato dall’ufficio stampa della Regione, con un nuovo formato rispetto a quello degli ultimi mesi, sulla base dei numeri dell’Usl. Non ci sono stati nuovi decessi, fermi a 473. Dei 37 casi positivi attuali, 36 sono in isolamento domiciliare e uno è ricoverato all’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, nel reparto di malattie infettive.

TRENTINO

ALTO ADIGE

Da oltre due settimane non ci sono decessi per Covid in Alto Adige. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 4, altrettanti pazienti sono nei normali reparti ospedalieri e 22 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. In quarantena e isolamento domiciliare ci sono invece 404 persone. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 487 tamponi molecolari e registrato 3 nuovi casi positivi. Inoltre un solo test antigenico è risultato positivo su 2.356 tamponi rapidi effettuati.

PIEMONTE

Sono 35 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 oggi in Piemonte. Dei 35 nuovi casi, gli asintomatici sono 15 (42,9%). Nessun decesso. I ricoverati in terapia intensiva sono 16 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 195 (- 7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 990. Il totale dele persone decedute dall’inizio della pandemia è di11.694.

VENETO

Continua il trend positivo in Veneto sul fronte dei contagi Covid 19. Sono 35 i nuovi casi conteggiati nelle ultime 24 ore. Zero i decessi. A dirlo è il bollettino quotidiano della Regione Veneto. Continua la discesa dei ricoveri (per la prima volta dopo molte settimane sotto quota 300) e dei positivi a oggi in isolamento (sotto la soglia dei 5mila già da alcuni giorni).

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.535 test sono state riscontrate 20 positività al Covid 19, pari allo 0,36%. Non si registrano decessi. Continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 13 (+3).

I decessi complessivamente dall’inizio della pandemia ammontano a 3.787 mentre il numero dei positivi è 106.886

LIGURIA

Sono 6 i nuovi casi di positività al covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono emersi da 1960 tamponi molecolari e 1112 antigenici rapidi. Il tasso di positività è dello 0,19%. I nuovi casi sono stati accertati 2 nell’Imperiese e nell’area di Genova, 1 nello Spezzino e uno è un non residente in regione. Zero contagi nel Tigullio e nel Savonese. Il totale dei positivi è 1617, sono 16 meno di ieri. I

contagiati da inizio pandemia sono 103.388.

EMILIA-ROMAGNA

I nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna sono 57 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dunque dello 0,3%. Purtroppo, si registrano anche cinque decessi.

TOSCANA

E’ di 42 nuovi casi (età media 37 anni) e di sei nuovi decessi l’andamento delle ultime 24 ore del Covid in Toscana. Solo il 2% dei nuovi contagiati ha più di 80 anni, nessuno è nella fascia 60-79 anni, il 48% è in quella 40-59 anni. I nuovi positivi in più portano a 244.099 i casi Covid registrati dall’inizio della pandemia in regione (+0,02% sul totale del giorno precedente). Il totale delle vittime sale a 6.860 deceduti, le ultime sei sono state a Firenze, Pistoia, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Siena. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.793: sono stati 145 nelle 24 ore, tutte guarigioni a tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.446, -4,3% su ieri. Tra loro 132 sono i ricoverati in ospedale (-10 su ieri, pari al -7%) di cui 27 in terapia intensiva. Altri 2.314 positivi sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi che non richiedono cure ospedaliere o sono asintomatici (-99 su, -4,1%). Ci sono inoltre 9.957 persone (76 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%) isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

Undici nuovi positivi al Covid, 41 guariti e nessun nuovo morto per il Covid, è il bilancio dell’ultimo giorno in Umbria. Lo riporta il sito dedicato della Regione. Gli attualmente positivi sono ora 806, 30 in meno di giovedì. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 1.154 tamponi e 2.458 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,3 per cento sul totale (0,26 il giorno precedente). Scende ancora il numero dei ricoverati complessivi in ospedale, 21, due in meno rispetto a giovedì, mentre salgono a tre, erano due, i pazienti nelle terapie intensive.

LAZIO

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1053) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 24mila test, si registrano 91 nuovi casi positivi (-6), 5 decessi (+2), i ricoverati sono 224 (-30). I guariti sono 123, le terapie intensive sono 64 (-10). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma citta’ sono a quota 62. RT 0,66 – incidenza 12,83/100mila abitanti.

MARCHE

E’ tornato a calare il numero dei pazienti ‘Covid-19’ assistiti negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 30, 3 in meno rispetto a ieri, tutti ricoverati nei reparti. In tutta la regione, sono stati individuati 13 nuovi casi, l’1,6% rispetto agli 817 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore è proseguito il calo del numero di coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione, ora 1.672 (-73).

ABRUZZO

Sono 19 (di età compresa tra 8 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 74712. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso risultato in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71175 dimessi/guariti (+30 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1025 (-12 rispetto a ieri). 28 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (-1 rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 996 (-8 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2745 tamponi molecolari (1175441 1178186 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2146 test antigenici (498880). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.38 per cento. Del totale dei casi positivi, 18976 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+8 rispetto a ieri), 19438 in provincia di Chieti (+5), 18177 in provincia di Pescara (+1), 17412 in provincia di Teramo (+5), 587 fuori regione (+1) e 122 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 77 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 27 sintomatici, su 6.582 tamponi. I tamponi antigenici sono 6.038. I deceduti sono 8: due nelle ultime 48 ore e sei morti in precedenza ma registrati ieri. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, occupati sono 20.

BASILICATA

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 5.382 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 68 casi positivi: 14 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 22 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, uno in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. E’ da precisare che il Dipartimento Salute ha sottolineato che il dato sui decessi della ASL di Taranto non e’ relativo alle ultime 24 ore e non e’ indicativo di alcun picco di mortalita’, ma e’ risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo piu’ esteso. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.645.845 test, 242.011 sono i pazienti guariti e 4.501 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 9 i nuovi contagi registrati oggi in Calabria. Sono 125 i guariti mentre una persona è deceduta. Per un totale di 1.224 morti dall’inizio della pandemia. Il bollettino, inoltre, registra -87 attualmente positivi, -79 in isolamento, -6 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 7).

SICILIA

SARDEGNA

Resta bassa l’incidenza dei casi in Sardegna dove nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 11 nuovi contagi da Covid-19, tutti nella parte meridionale dell’Isola. In totale sono stati eseguiti 1.370.160 tamponi, per un incremento complessivo di 3.022 test rispetto al dato precedente e un tasso di positività pari allo 0,36%. Nessun nuovo decesso (1.489 in tutto), mentre continua lo svuotamento degli ospedali, dove ad oggi sono ospitati 44 pazienti positivi, 40 in area medica (-2 rispetto al monitoraggio precedente) e 4 in terapia intensiva (-1). Attualmente in Sardegna sono 2.316 le persone in isolamento domiciliare e 53.324 (+28) i guariti. Sul territorio, dei 57.173 casi positivi complessivamente accertati, 14.978 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.691 (+6) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.964 a Nuoro, 17.361 a Sassari.