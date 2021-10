Ieri ci sono stati 4.054 casi e 48 decessi

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 7 nuovi casi su 1602 tamponi anti Covid effettuati. Si registrano 10 guariti e nessun decesso. Il numero complessivo degli attuali positivi continua a scendere. Sono 76, di cui 69 in isolamento domiciliare. Sale invece a 7, uno in più di ieri, il numero dei ricoveri, nessuno è in terapia intensiva.

TRENTINO

ALTO ADIGE

PIEMONTE

Restano 201 i pazienti ricoverati in Piemonte per Coronavirus, 17 in terapia intensiva e 184 nei reparti ordinari, come ieri. L’Unità di crisi regionale registra inoltre un decesso, ma non relativo alle ultime 24 ore, e 228 nuovi casi di persone positive, pari allo 0,5% dei 48.272 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 115. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.696, gli attualmente positivi 3.854. Registrati anche 184 nuovi guariti. Dall’inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 387.989 casi, 11.807 decessi e 372.285 guariti.

VENETO

In Veneto i soggetti positivi al covid. Sono 9.743, E nelle ultime 24 ore in veneto sono stati individuati ben 539 nuovi casi di positività. Questo a fronte di 83.184 tamponi, con un’incidenza dello 0,65%. “Il green pass è indirettamente una forma di screening molto presente”, afferma Zaia, prima di passare ai dati relativi alle ospedalizzazioni. I soggetti ricoverati sono in tutto 239, sette in meno di ieri, di cui 205 in area non critica (-11) e 34 in area critica (+4).

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 243 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,78%. Sono inoltre 17.958 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,10%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 81 anni di Tolmezzo morto in ospedale a Udine); scendono a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 58 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

In Toscana sono 288.216 i casi di positività al Coronavirus, 302 in più rispetto a ieri. Si abbassa a 309 anni l’età media dei nuovi casi: 32% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano 8 decessi – 3 uomini e 5 donne con un’età media di 86,5 anni, residenti 3 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Siena – che portano il totale a 7.266 morti. In aumento i ricoveri: sono 260 in totale, 2 in più rispetto a ieri) di cui 27 in terapia intensiva, 4 in più. Questi alcuni dei dati diffusi dalla Regione.

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

ABRUZZO

Sono 106 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 82.548. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.559. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.306 tamponi molecolari e 8.975 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.86 per cento.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 592, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 24.106 test esaminati. Risale al 2,45% l’indice del contagio rispetto all’1,33% precedente. Tre i decessi. Negli ospedali aumentano sia le persone ricoverate in terapia intensiva con 19 posti letto occupati (più 2) sia quelle in degenza che passano da 193 a 200 (più 7).

BASILICATA

Ci sono 32 nuovi positivi al Covid -19 in Basilicata. Sono emersi ieri a fronte di 603 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata sono state registrate 14 guarigioni. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 913 vaccinazioni. Al momento sono 431.842 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento), 391.736 quelli che hanno ricevuto la seconda dose (70,8 per cento) e 5.305 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 828.883 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

PUGLIA

Sono 265 i nuovi casi di contagio accertati in puglia nelle ultime ore su 21.417 Test analizzati. La gran parte dei nuovi positivi è stata registrata in provincia di bari in cui si contano 82 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono le zone di taranto con 67 nuovi positivi, lecce con 46, foggia con 38, brindisi con 16 e bat con 12. Altri due casi riguardano residenti fiori regione e di altri due non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 2.538 Di cui 128 ricoverati in area non critica covid e 18 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono 4 e il numero complessivo di guariti da inizio pandemia a oggi è di 262.711.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA