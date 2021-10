Sono 2.535 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.725. Sono invece 30 le vittime in un giorno (ieri 24). Sono 222.385 i tamponi molecolari e antigenici effettuati . Ieri erano stati 403.715. Il tasso di positività è all’1,1%, in aumento rispetto allo 0,9% di ieri. Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 16 (ieri 18). I

ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.579, rispetto a ieri sono 106 in più.

VALLE D’AOSTA

Un solo nuovo positivo è stato rilevato nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta. I tamponi processati sono stati 107. Nessun nuovo guarito.

Nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei dati Usl si legge che i positivi attuali sono 89, dei quali 83 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati (uno in meno di ieri) all’ospedale Parini di Aosta, non in terapia intensiva.

TRENTINO

Sono 18 i casi di nuovi positivi individuati ieri in Trentino, a fronte di 4.500 tamponi (di cui 4.391 antigenici e 98 molecolari). E’ quanto emerge dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, in cui non si riporta nessun nuovo decesso.

Il numero dei ricoverati sale a dodici (di cui quattro nuovi ingressi), mentre sono due le persone in rianimazione (dato stabile). Fra i nuovi contagiati ci sono due ultra ottantenni, due ragazzini con meno di dieci anni e uno nella fascia di età 14-19. Le classi in quarantena rimangono sei. I guariti sono 14, per un totale di 47.328 persone da inizio pandemia. I vaccini somministrati sono 783.820, di cui 359.648 seconde dosi e 11.160 terze dosi.

ALTO ADIGE

Boom di ricoveri di pazienti covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore il numero è salito da 43 a 50. 44 pazienti (+6) sono ricoverati nei normali reparti, mentre 6 (+1) in terapia intensiva. Non si registrano decessi. L’Azienda sanitaria ha individuato 43 nuovi casi (16 tramite 298 tamponi pcr e 27 tramite 5115 test antigenici). Sono appena 8 i pazienti dichiarati guariti, mentre 2007 altoatesini sono in quarantena, superando la soglia dei 2000

PIEMONTE

Il totale dei casi positivi diventa quindi 387.501, cosi’ suddivisi su base provinciale: 206.394 Torino, 55.832 Cuneo, 31.893 Alessandria, 30.044 Novara, 18.529 Asti, 14.412 Vercelli, 13.775 Verbano-Cusio-Ossola, 12.207 Biella, oltre a 1.598 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.817 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

VENETO

Sono 220 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto per un totale di 477.495 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino di Azienda Zero. Nessun nuovo decesso è stato comunicato nello stesso arco temporale: in calo di una unità il dato degli attuali positivi; +1 il numero dei ricoverati in reparto per un totale di 163, invariato il dato delle terapie intensive a 24.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 71 i nuovi casi di Covid-19 rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia, a fronte di un numero non elevato di tamponi, come accade ogni lunedì. Su 1.460 molecolari sono emersi 64 contagi, altri 7 da 4.790 test rapidi. Morta una donna di 82 anni di Pravisdomini all’ospedale di Pordenone. Sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, 54 in altri reparti e 1.246 si trovano in isolamento. A fornire i dati il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi conseguenti al virus in regione ammontano a 3.847:

842 a Trieste, 2.026 a Udine, 682 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.580, i clinicamente guariti 31 e le positività finora sono 115.766: 24.175 a Trieste, 52.944 a Udine 23.146 a Pordenone, 13.885 a Gorizia e 1.616 da fuori regione.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Cinque i decessi -2 in provincia di Parma (una donna di 89 anni e un uomo di 90), 1 in provincia di Bologna (un uomo di 98 anni), 2 in provincia di Ravenna (un uomo di 67 anni e una donna di 98) – e 362 positivi in piu’ rispetto a ieri, su un totale di 15.023 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e’ del 2,4%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica e’ inferiore rispetto agli altri giorni. Questi i principali dati sul covid in Emilia Romagna: in calo i casi attivi, 9.485 (-544). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 9.166 (-548), il 96,6% del totale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (-1 rispetto a ieri), 287 quelli negli altri reparti covid (+5). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 430.099 casi di positivita’ e 13.559 decessi.

TOSCANA

In Toscana sono 211 i nuovi casi di Coronavirus, su 11.246 test. Nel dettaglio risultano effettuati 4.952 tamponi molecolari e 6.294 antigenici rapidi nelle ultime 24 ore, mentre il tasso dei nuovi positivi raggiunge l’1,88% sul totale dei test e il 5,6% sulle prime diagnosi. Dati in sensibile risalita rispetto a lunedì scorso, quando erano stati riscontrati 145 contagi a fronte di 5.432 tamponi molecolari e 6.701 antigenici rapidi. Il tasso di positività, dunque, si fermava rispettivamente all’1,2 e al 3,7%. Tornando ad oggi, sul lato delle vaccinazioni sono 5.814.258 le dosi somministrate di preparati anti-covid dall’inizio della campagna. Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un’età media di 90,3 anni.

UMBRIA

Dopo giorni di crescita si ferma almeno per un giorno l’aumento degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 882 a lunedì 25 ottobre, uno in meno rispetto a domenica. Salgono invece i ricoverati in ospedale, 41, due in più rispetto a domenica, sei dei quali in terapia intensiva, erano cinque. E’ in quadro in base ai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 14 nuovi positivi e 15 guariti, mentre rimane fermo il dato delle vittime. Sono stati analizzati 635 tamponi e 3.381 tamponi, con un tasso di positività sul totale dello 0,34 per cento.

LAZIO

Nel Lazio su 7.787 tamponi molecolari e 7.815 tamponi antigenici per un totale di 15.602 tamponi, si registrano 386 nuovi casi positivi (-73), 5 i decessi (+2). Lo comunica l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato. I ricoverati sono 358 (+23), 49 le terapie intensive (-1) e 359 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 145″.

MARCHE

Quattro morti correlate alla pandemia Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24ore e il totale regionale di vittime cresce a 3.099: si tratta di una 78enne di Maiolati Spontini, una 81enne di Rosora e un 85enne di Castelplanio, tutti della provincia di Ancona; una 87enne di Campofilone nel Fermano. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. I ricoveri sono saliti a 58 (+3) e i casi di positivit?

45 con un’incidenza in lieve rialzo rispetto a ieri (41,56 contro 41,02). Sul fronte ospedaliero si sono registrati due pazienti in più in terapia intensiva (14) e uno in più nei reparti non intensivi (30) mentre la situazione è invariata in Semintensiva (14); nessuno è stato dimesso nell’ultimo giorno.

ABRUZZO

Sono 7 (di età compresa tra 30 e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 82372. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2559. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78296 dimessi/guariti (+41 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1517 (-34 rispetto a ieri).

MOLISE

CAMPANIA

Sono 253 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 9.655 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 183 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

BASILICATA

In Basilicata nella giornata di ieri sono stati processati 285 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 20 guarigioni, tutte di residenti. Sempre ieri sono state effettuate 796 vaccinazioni.Attualmente sono 431.390 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,0 per cento), 390.977 quelli che hanno ricevuto la seconda dose (70,7 per cento) e 4.517 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 826.884 su 553.254 residenti.

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 82 nuovi casi di Coronavirus su 14.711 test (incidenza 0,55%) e zero morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 8 in provincia di Bari, 3 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 5 in provincia di Brindisi, 45 in provincia di Foggia, 12 nel Leccese, 2 nel Tarantino. Tre casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 4 la provincia è in via di definizione. Delle 2.358 persone attualmente positive in Puglia, 132 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

CALABRIA

– Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono 106 in piu’ rispetto a ieri. Lo rende noto la Regione. Nello stesso arco temporale si sono registrati 4 decessi, mentre sono stati due i ricoveri in reparto. Le persone guarite sono 154. Si registra anche una persona in meno in rianimazione.

SICILIA

Sono 443 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 10.037 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 375. L’incidenza sale al 4,4% ieri era 3,8%. L’isola torna al primo posto per contagi in Italia, al secondo c’è il Lazio con 386 casi e al terzo l’Emilia Romagna con 362 casi. Gli attuali positivi sono 7.032 con una aumento di 362 casi. I guariti sono 81 mentre non si registrano altre vittime, il totale dei decessi resta a 6.986.

SARDEGNA

In Sardegna oggi si registrano 13 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 784 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.635 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono sette (stesso numero di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 44 (uno in meno rispetto a ieri). E sono 1.294 i casi di isolamento domiciliare (13 in meno rispetto a ieri). Purtroppo si registra il decesso di due donne di 66 e 92 anni, residenti nella Provincia del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari.