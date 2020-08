Dieci morti e 384 nuovi casi. Sono i numeri relativi all’emergenza Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, come reso noto dal Ministero della Salute. I casi totali salgono così a 248.803, mentre i decessi nel Paese dall’inizio della crisi sono 35.181. Attualmente i positivi sono 12.646: di questi, 764 sono ricoverati con sintomi, 41 sono in terapia intensiva e 11.841 in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi guariti sale a 200.976. L’unica regione con nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore è la Valle d’Aosta. In Lombardia si è invece registrato l’incremento più alto con 138 nuovi positivi, seguita dall’Emilia Romagna con 47 e dal Veneto con 41.

Fonte