“Non mi aspetto un lockdown su Milano”, così il presidente del Consiglio,, da Bruxelles ha risposto alle domande sull’ipotesi che domani possa essere decisa la chiusura del capoluogo lombardo dopo gli ultimi dati sulla crescita dei contagi da coronavirus.Il premier punta sul senso di responsabilità e di solidarietà dei cittadini: “In questo momento – ha detto – dobbiamo continuare e riporre fiducia nel comportamento di tutti quanti i cittadini, che è stato la nostra forza. L’ho detto anche stasera (ieri, ndr) nel mio intervento al Consiglio dell’Unione europea: benissimo le misure restrittive e precauzionali, ma se i cittadini non hanno fiducia nelle misure che noi indichiamo, non esprimono quel senso di responsabilità, di coesione, il senso di appartenenza a un comune destino e perseguimento di un medesimo obiettivo, non si ottengono risultati. Dobbiamo puntare su quello”.