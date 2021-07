Quello dei famigliari dei pazienti ricoverati è un grido di dolore che trabocca, infrange i perimetri domestici, e diventa un appello corale: “Fateci stare vicini ai nostri cari, fateci entrare in ospedale”. Non ce la fanno più. Non hanno più pazienza, né la capacità di sopportare quello che ai loro occhi appare come un’ingiustizia e una fonte di sofferenza. Ancora oggi, infatti, nonostante la diffusione dei vaccini e l’abbondante disponibilità di dispositivi di protezione; e nonostante l’apertura di stadi, attività commerciali e strutture ricreative, chi si trova a dover salutare una madre, un padre, un figlio, una moglie sulla porta di ingresso di un ospedale, di un’ambulanza, non sa se e quando potrà rivederli e riabbracciarli. Nella stragrande maggioranza delle strutture, i reparti di degenza restano blindati, così come le terapie intensive e i pronto soccorso.

Alcune delle testimonianze sono iraconde, perché il dolore è un sentimento agglutinante che chiama a sé disperazione, collera e rancore. Altre, invece, più pacate, perché lo strazio si è succhiato tutte le energie, e non ne restano più nemmeno per infuriarsi.

“Sono ricoverata in un ospedale di Milano per un’appendicite, ho spesso la febbre, sono spaventata. Trascorro tutta la mia giornata da sola. La mia mamma e il mio papà non possono venire a trovarmi perché ho 19 anni, e per i maggiorenni non è prevista la presenza dei genitori”, racconta Sara.

“La mia mamma è ricoverata per un’insufficienza cardiaca in un ospedale di Caserta. Ha 78 anni e una serie di patologie gravi. Da quando è entrata in ospedale non ho più potuto vederla”, racconta la figlia Elisa. “Ci parliamo solo attraverso il cellulare e lei non fa che piangere. Temo possa morire per il dispiacere”.

“A fine maggio il mio bimbo di dieci mesi è stato ricoverato in ospedale. Non abbiamo potuto vedere il papà per 15 giorni. Quando è arrivata la diagnosi, una diagnosi brutta, sono stata io a dovergliela comunicare al telefono. In queste settimane siamo di nuovo in reparto. Non è consentita la presenza di entrambi i genitori, ma “chiudono un occhio”, permettendoci di incontrarci un’oretta al giorno”, dice Aisha, di Ancona. “Come farò se nel nostro lungo percorso di cura non dovessi più incontrare sanitari di buon cuore?”.

Già consentito l’accesso al pronto soccorso

“È più di un anno che sui nostri social riceviamo messaggi, video in diretta e audio come questi”, commenta Mirko Damasco, presidente di Salvagente Italia. “Si somigliano quasi tutti: testimoniano la persistenza di difficoltà e ostacoli in tutta Italia, al sud come al nord”. Eppure, in teoria, nelle ultime settimane gli ospedali avrebbero già dovuto riaprire, almeno parzialmente. La legge n. 87 del 17 giugno prevede, infatti, che gli accompagnatori possano permanere nelle sale d’attesa e nei reparti di pronto soccorso (quando non si tratta di Sar-Cov-2). “Questa indicazione, però, è largamente disattesa. I famigliari ci raccontano di essere stati obbligati ad allontanasi appena dopo il triage. Ci dicono di aver dovuto lasciare un loro caro mentre stava male, si dimenava per i dolori, piangeva a singhiozzi, invocava il loro nome. Non ci sono parole per dire quanto tutto questo faccia male ai pazienti, i famigliari e ai sanitari stessi, che spesso si trovano con le mani legate”.

Ancora chiusi i reparti di degenza

Il 20 luglio Damasco ha iniziato uno sciopero della fame, sollecitando il ministro della Salute Roberto Speranza ad intervenire con una norma che autorizzi l’ingresso in tutti i reparti, sia quelli di degenza ordinaria (maternità compresa), che nelle Rianimazioni Covid e No-Covid.

Nel decreto del 22 luglio il Governo ha introdotto un articolo che, a partire dal 6 agosto, estende la possibilità ai famigliari in possesso di Green Pass di assistere i parenti non affetti da Covid in tutti i reparti. Damasco però non è soddisfatto. “Prima di tutto perché i malati Covid continueranno a rimanere soli, e questo è grave”. E poi perché “le sei paroline inserite nell’articolo 4, in un documento di 19 pagine, sono insufficienti e superficiali”. Secondo lui, infatti, “finché il Governo non detterà regole precise, condizioni uniformi e protocolli dettagliati che vincolino le direzioni sanitarie, non cambierà nulla. Fino a quel momento – conclude- io proseguirò il mio sciopero della fame”.

Martedì l’incontro e l’impegno del Governo

Nel frattempo, ieri pomeriggio, c’è stata un’apertura da parte del Governo. Sandra Zampa, ex sottosegretaria alla Salute del governo Conte e ancora al fianco del ministro della Salute Roberto Speranza come consulente per la riapertura delle Rsa, ha incontrato (virtualmente) Damasco impegnandosi a coinvolgere al più presto i responsabili della conferenza Stato Regioni, affinché venga redatto un protocollo condiviso che, d’intesa con l’Istituto Superiore di Sanità, accompagni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale i direttori sanitari nel momento della riapertura.