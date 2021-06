Oggi i nuovi casi di contagio sono 927. Si registrano 10 morti. Ieri i nuovi contagiati rtano stati 951, i deceduti 30. I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.255.700, i morti 127.362. I dimessi ed i guariti sono invece 4.066.029, con un incremento di 6.566 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 62.309, in calo di 6.310 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 59.954 persone (-6.181).

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta sono stati rilevati due nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 113 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è 473). Cinque i guariti. I contagiati attuali sono 35, tre in meno di ieri. All’ospedale Parini di Aosta, nel reparto di Malattie infettive, c’è ancora un ricoverato. I dati emergono dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione Valle d’Aosta sulla base dei dati dell’Usl.

TRENTINO

In Trentino settimo giorno consecutivo senza decessi per covid e 4 nuovi contagi su 1.538 tamponi effettuati. Fra i quattro nuovi casi, due riguardano persone comprese nella fascia fra i 60 ed i 69 anni. I tamponi molecolari effettuati sono stati 622, tutti processati dall’Azienda sanitaria, mentre i test rapidi antigenici sono stati 916.

Con il ricovero di un paziente, avvenuto ieri, salgono ad 11 le persone assistite nelle strutture ospedaliere, di cui 3 in rianimazione.

ALTO ADIGE

Otto nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, mentre, come avviene ormai da due settimane, non si segnalano decessi provocati dall’infezione. Quattro nuovi contagi sono stati rilevati sulla base di 557 tamponi pcr (164 dei quali nuovi test) e quattro sulla base di 2.059 test antigenici. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 413, mentre i guariti totali sono 73.469 (22 in più rispetto ad ieri).

PIEMONTE

Sono 36 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 oggi in Piemonte e si registra un decesso. Dei 36 nuovi casi, gli asintomatici sono 18 (50%). I casi sono 9 di screening, 21 contatti di caso, 6 con indagine in corso, nessun caso in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali. Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.774. I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (- 6 rispetto a ieri). I

ricoverati non in terapia intensiva sono 202 (+ 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.048. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.331.815 (+ 13.877 rispetto a ieri), di cui

1.742.729 risultati negativi.

LOMBARDIA

Con 32.837 tamponi effettuati, sono 155 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività allo 0,4% (ieri 0.3%). Continua il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva che negli altri reparti. I

decessi sono 4 per un totale complessivo di 33.765 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 54 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 27 a Milano città, 19 a Brescia, 12 a Cremona e Varese, 11 a Lodi, 10 a Monza e Brianza

7 a Pavia, 6 a Como, 5 a Mantova, 4 a Bergamo, 1 a Sondrio, 0 a Lecco.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.018 test e tamponi sono state riscontrate 25 positività al Covid 19, pari allo 0,49%. Nel dettaglio, dall’analisi di 3.490 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi contagi, dei quali 17 riguardanti migranti/richiedenti asilo, con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono inoltre 1.528 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,07%). Nella giornata odierna si registrano due decessi pregressi; per il terzo giorno consecutivo non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 10.

VENETO

Sono 35 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre non c’è stato alcun decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 425.197, quello delle vittime resta invariato a 11.608. Ancora in calo i numeri ospedalieri. i malati Covid ricoverati sono complessivamente 297 (-7), dei quali 268 (-4) in area medica, e 29 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 4.827.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 72 nuovi casi di Covid e il decesso di una 96enne in provincia di Modena. Ieri sono stati eseguiti 16.661 tamponi con un tasso di positività dello 0,4%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,5 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (-2 rispetto a ieri) 196 quelli negli altri reparti Covid (-7). Da inizio pandemia in regione ci sono stati 386.512 casi di Covid con 13.251 decessi.

TOSCANA

Sono 73, età media 39 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registra un decesso: un uomo di 85 anni morto a Prato. Continua il trend di diminuzione dei ricoveri, che oggi sono 142 (-8 rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (-3). Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 244.057 i casi di positività e 6.854 i deceduti. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.648 (96,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 2.555, -3,7% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 6.834 tamponi molecolari e 7.119 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 5.187 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,4% è risultato positivo. Complessivamente, 2.413 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-90). Sono 10.033 (-664) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

UMBRIA

Prosegue il calo dei ricoverati per Covid negli ospedali umbri: oggi sono 23, due in meno di ieri, mentre resta invariato a due il numero dei posti occupati nelle terapie intensive. Secondo i dati della Regione aggiornati al 24 giugno, i nuovi casi di positività accertati nell’ultimo giorno sono nove. I guariti sono 54 e di nuovo non si registrano vittime. Gli attualmente positivi sono 836. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.844 test antigenici e 1.524 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo pari a 0,26 per cento che sale a 0,6 rispetto ai soli molecolari.

LAZIO

Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (-255) e oltre 13mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 97 nuovi casi positivi, 3 decessi (+1), mentre i ricoverati sono 254 (-2). I guariti sono 335, le terapie intensive sono 74 (-1). I casi a Roma città sono a quota 65.

MARCHE

Sono solo 12 i positivi al covid rilevati nell’ultima giornata nelle Marche tra 898 nuove diagnosi, con rapporto positivi/testati 1,3%. Sei casi sono nella provincia di Pesaro Urbino, 2 in quella di Ancona, 1 in quella di Macerata, 1 in quella provincia di Fermo, 1 in quella di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, “nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.858 tamponi: 898 nel percorso nuove diagnosi (di cui 229 screening con percorso Antigenico) e 960 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,3%)”. I 12 casi comprendono soggetti sintomatici (3), contatti in setting domestico (2), contatti stretti di casi positivi (4), contatti in setting lavorativo (1), zero casi per contatti in ambiente di vita/socialità, contatti in setting assistenziale, contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione, screening percorso sanitario, contatti con provenienza extra-regione, mentre 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Sui 229 test antigenici del percorso Screening sono stati rilevati 2 soggetti positivi (da sottoporre al tampone molecolare) e un rapporto positivi/testati 1%.

ABRUZZO

Tornano a salire leggermente i nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo: 40 quelli emersi dai test delle ultime ore. E’ il dato più alto da oltre due settimane e, in particolare, dallo scorso 9 giugno. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 3.378 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,18% dei campioni. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 37 di ieri ai 33 di oggi. Si registra un decesso recente: il bilancio delle vittime sale a 2.512. I nuovi positivi hanno età compresa tra 10 e 84 anni.

MOLISE

CAMPANIA

Sale, in Campania, l’indice di positività. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 112 i casi positivi su 7.803 tamponi molecolari esaminati. Se ieri l’indice di contagio era pari a 1,31% oggi sale a 1,43%. Sette i decessi, 3 deceduti nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

In merito alla situazione negli ospedali, continuano a diminuire i posti letto occupati in terapia intensiva (oggi venti e ieri 22), al pari di quella di degenza (oggi 252 e ieri 257).

BASILICATA

In Basilicata ieri sono stati processati 673 tamponi molecolari: 28 sono risultati positivi al covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 28 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero dei attualmente positivi è di 886. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 567. Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 27 (quattro in meno di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. Inoltre, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana, ieri “sono state effettuate 3.326 vaccinazioni”, mentre “oggi sono 278.350 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (50,3 per cento) e 151.070 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 429.420 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)”.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 6.292 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 42 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, uno nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.640.463 test, 241.154 sono i pazienti guariti e 5.312 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 31 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.574 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 920.745 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 68.794. Gli attualmente positivi sono 6.020. Oggi si registrano 2 decessi.

SICILIA

SARDEGNA

Sedici casi di positività al Covid e nessuna vittima, oggi in Sardegna. Salgono così a 57.162 i casi finora accertati dall’inizio dell’emergenza. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (-11 rispetto al monitoraggio precedente) e 5 in terapia intensiva (+1).

Attualmente in Sardegna sono 2.330 le persone in isolamento domiciliare e 53.296 (+45) i guariti.