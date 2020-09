LOMBARDIA

Le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1434 in più rispetto a ieri. È quanto si legge nel quotidiano bollettino del ministero della Salute. Aumentato rispetto a ieri il numero dei tamponi: ne sono stati fatti oltre 3000 in più. Le vittime sono 14. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 150, sette più di ieri.

Oggi in Lombardia si sono registrati 3 decessi e 218 nuovi casi di positività al coronavirus, di cui 39 definiti ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono 16.891. I tamponi effettuati sono stati 21.368 (totale complessivo: 1.758.279), mentre i guariti/dimessi sono 112 (totale 77.088, di cui 1.333 dimessi e 75.755 guariti). Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,02%. I pazienti in terapia intensiva restano stabili a 27, mentre i ricoverati aumentano di 4 unità a 252. Questi i dati giornalieri sui contagi da coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 20.781 tamponi, c’erano stati 271 positivi e 2 morti.

TRENTINO ALTO ADIGE

I nuovi casi di persone positive al Covid in Trentino sono sette, di cui uno direttamente riconducibile al settore carni. Due i minorenni. I tamponi effettuati sono complessivamente 1.251. Lo ha fatto sapere, durante una conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. “Il dato dimostra come il focolaio riferito al settore carne sia in fase di esaurimento, e che i protocolli adottati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari funzionano”, ha detto Fugatti. Sono invece 10 i nuovi casi registrati in Alto Adige. Su 825 tamponi esaminati nella giornata di ieri, dieci hanno avuto esito positivo facendo così salire i contagi complessivi a 3.017. In provincia di Bolzano, primo territorio ad iniziare l’anno scolastico, c’è la positività al Covid-19 di un bambino iscritto all’asilo di lingua tedesca di San Candido in Alta Val Pusteria. Il bimbo, che nella giornata di lunedì (primo giorno di scuola) aveva accusato sintomi, adesso sta bene ma la sua positività costringe alla quarantena domiciliare i suoi 20 compagni e le rispettive famiglie. L’istituto materno non è stato chiuso. I pazienti covid che sono ricoverati negli ospedali altoatesini sono 8, nessuno è in terapia intensiva. Le persone con tampone positivo che si trovano presso la struttura appositamente allestita a Colle Isarco sono 16. Scendono a poco più di mille le persone in isolamento domiciliare dopo il picco di una decina di giorni fa che era arrivato a oltre 1.600 dopo i rientri da Nazioni ‘a rischio’, quali Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite sono 2.502.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 54 (ieri +12) i nuovi contagi registrati in regione nelle ultime ventiquattro ore, 4.000 tondi dall’inizio dell’epidemia. Si tratta del più alto aumento giornaliero registrato in regione dal 27 aprile scorso, poco dopo il picco della fase più acuta. È quanto emerge dall’aggiornamento sull’epidemia comunicato dal vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Non vi sono nuovi decessi (349), mentre 16 (ieri +1) sono le nuove guarigioni, 3.132 dall’inizio. Salgono quindi di 38 (ieri +11) i casi attivi in questo momento. I pazienti ricoverati interapia intensiva scendono da 4 a 3. Quaranta in più sono i positivi al coronavirus in isolamento domestico (ieri +9) per un totale di 491 persone.

VENETO

Il Veneto registra oggi 91 nuovi contagi e tre vittime rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino di giornata della Regione. Il conteggio complessivo dei positivi sale a 24.209 dall’inizio dell’epidemia, mentre raggiunge quota 2.135 il numero dei morti (tra ospedali e case di riposo) . Gli infetti dall’inizio dell’epidemia toccano quota 24.118. Scende di poco il dato dei ricoverati con Covid nei normali reparti ospedalieri, 142 (-6), mentre cresce a 18 (+1) quello dei pazienti in terapia intensiva. Con i nuovi focolai e il conseguente screening dei contatti, sale nettamente il numero dei soggetti in isolamento: 7.876, 732 più di ieri.

TOSCANA

In Toscana sono 12.646 i casi di positività al coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media degli 88 casi odierni è di 39 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 31% tra 26 e 40 anni, il 36% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 69% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. Delle 88 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). Un caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n. 80 della Regione Toscana, di cui 1 riferibile a cittadino residente fuori regione.

MARCHE

Sono 19 i nuovi casi di contagio registrati nelle Marche nelle ultime 24ore nel percorso nuove diagnosi con 828 tamponi analizzati. In tutto i test sono stati 1.503 comprendenti 675 tamponi del percorso guariti. I casi, fa sapere il Gores, comprendono due rientri dall’estero (Albania, Grecia), uno dalla Sardegna; sei dei soggetti sono sintomatici, due casi rilevati con screening nel percorso sanitario, un caso registrato con screening in ambiente di lavoro, cinque contatti stretti di casi positivi e due casi in fase di verifica. Due sono le persone ricoverate in terapia intensiva.

UMBRIA

Impennata di nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 33 (contro i sette di ieri), 1.968 totali. Dai 1.830 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (170.159 dall’inizio della pandemia) emergono però anche 31 nuovi guariti, 1.509 complessivi, che fanno salire da 376 a 378 gli attualmente positivi. Registrati due nuovi ricoverati, ora 19, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Sempre 81 le vittime per il Covid. Il quadro emerge dal sito della Regione dedicato all’emergenza coronavirus.

ABRUZZO

Sono complessivamente 3.921 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi (di età compresa tra 21 e 67 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472: il totale risulta inferiore di 3 unità, in quanto sono stati sottratti 3 casi risultati già in carico a un’altra Regione. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.943 dimessi/guariti (+19 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2926 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

BASILICATA

Quattordici nuovi casi positivi di coronavirus sono emersi in Basilicata, dove ieri sono stati processati 681 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di una persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero in isolamento in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 70 e di questi 66 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 5 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: quattro nei reparti di malattie infettive e uno in terapia intensiva.

CAMPANIA

Sono 203 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 7.154 tamponi. Dei 203 nuovi casi, 43 sono legati a rientri dalla Sardegna (14) e dall’estero (29) mentre sono 17 i contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei casi positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 8.580, mentre sono 474.285 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza in Campania è 449. Sono 23 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 4.537, di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

PUGLIA

Sono 99 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia, a fronte di 3.611 test effettuati. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 335.530 test e risultate positive 6.193 persone. 4.158 sono i pazienti guariti; 1.414 sono i casi attualmente positivi.

SARDEGNA

Sono 2.662 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 47 nuovi casi, 36 da attività di screening e 11 da sospetto diagnostico. Si registrano due nuove vittime, 138 in tutto. I decessi sono avvenuti nella giornata di ieri. In totale sono stati eseguiti 150.678 tamponi, con un incremento di 1.308 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 51 i pazienti ricoverati in ospedale (+3 rispetto al dato di ieri), mentre sono 12 (+2) i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.170. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.285 (+5) pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente.